Неизвестные пугают черновицких пенсионеров листовками о коронавирусе на выборах, - полиция. ФОТО
По городу расклеили листовки, в которых людей старше 50 призывают после возвращения с избирательных участков записаться к семейному врачу "на профилактический осмотр" и сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
О расклейке подозрительных листовок в центре города в полицию сообщила горожанка.
"Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки. Правоохранители отобрали у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов", - сообщили в полиции.
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Следователи уже выяснили, что авторы информационных материалов ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию. А медработники Черновицкой области не имеют никакого отношения к этим листовкам.
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Поэтому надо, чтобы побольше голосовали ватные ублюдки на Востоке и поменьше украинцы на Западе.
Правильно - ОПЗЖ и СН. Вот они и мухлюют.
Они же типа подписались
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