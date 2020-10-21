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Новости Коронавирус и карантин
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Неизвестные пугают черновицких пенсионеров листовками о коронавирусе на выборах, - полиция. ФОТО

Неизвестные пугают черновицких пенсионеров листовками о коронавирусе на выборах, - полиция. ФОТО

По городу расклеили листовки, в которых людей старше 50 призывают после возвращения с избирательных участков записаться к семейному врачу "на профилактический осмотр" и сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

О расклейке подозрительных листовок в центре города в полицию сообщила горожанка.

"Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки. Правоохранители отобрали у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов", - сообщили в полиции.

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Следователи уже выяснили, что авторы информационных материалов ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию. А медработники Черновицкой области не имеют никакого отношения к этим листовкам.

Неизвестные пугают черновицких пенсионеров листовками о коронавирусе на выборах, - полиция 01

Автор: 

карантин (16729) листовки (97) местные выборы (2752) Нацполиция (16442) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А що лякати? Зрозуміло, що вибори - це подія підвищеного ризику зараження ковідом, це факт
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21.10.2020 00:47
+1
Ну почему сразу пугают то? Может они выполняют указание "президента", который рассказывает что главное жизни и здоровье граждан Украины...
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21.10.2020 00:47
+1
А разве не факт что власть признала пик епидемии через пару недель именно после выборов?
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21.10.2020 00:57
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Ну почему сразу пугают то? Может они выполняют указание "президента", который рассказывает что главное жизни и здоровье граждан Украины...
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21.10.2020 00:47 Ответить
А що лякати? Зрозуміло, що вибори - це подія підвищеного ризику зараження ковідом, це факт
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21.10.2020 00:47 Ответить
Ну да.
Поэтому надо, чтобы побольше голосовали ватные ублюдки на Востоке и поменьше украинцы на Западе.
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21.10.2020 01:06 Ответить
А що це дасть, це ж місцеві вибори і голоси сходу не зможуть вплинути на результати заходу і навпаки.
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21.10.2020 08:03 Ответить
А разве не факт что власть признала пик епидемии через пару недель именно после выборов?
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21.10.2020 00:57 Ответить
Кто у нас односзначно пролетает на западе Украины?

Правильно - ОПЗЖ и СН. Вот они и мухлюют.
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21.10.2020 01:05 Ответить
А че неизвестные?
Они же типа подписались
Возьмите проверьте...
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21.10.2020 01:06 Ответить
Понятно. Люди возрастом 50+ наиболее критически настроены к зелёной власти, и их надо припугнуть..
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21.10.2020 01:07 Ответить
Да ладно... после 50 это в основном лохторат опзж тоскующий за совком
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21.10.2020 07:51 Ответить
В Чернівцях?
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21.10.2020 08:04 Ответить
да они и без этой страшилки не придут...
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21.10.2020 05:04 Ответить
Медики-волонтери - це як гінекологи-любителі?
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21.10.2020 06:04 Ответить
Выборы состоятся даже если придет 1 % избирателей....
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21.10.2020 07:24 Ответить
Правоохранители отобрали у них объяснения..... Может всё-таки взяли у них объяснения?
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21.10.2020 07:45 Ответить
Українською правильно "відібрали", російською ближче "взяли".
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21.10.2020 08:05 Ответить
незабаром вибори-а вибирати нікого
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21.10.2020 12:07 Ответить
 
 