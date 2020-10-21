Неизвестные пугают черновицких пенсионеров листовками о коронавирусе на выборах, - полиция. ФОТО

По городу расклеили листовки, в которых людей старше 50 призывают после возвращения с избирательных участков записаться к семейному врачу "на профилактический осмотр" и сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

О расклейке подозрительных листовок в центре города в полицию сообщила горожанка.

"Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки. Правоохранители отобрали у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов", - сообщили в полиции.

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Следователи уже выяснили, что авторы информационных материалов ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию. А медработники Черновицкой области не имеют никакого отношения к этим листовкам.