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США арестовали 8 сотрудников "Аэрофлота" и лишили виз еще 113 из-за массовой контрабанды краденой техники Apple

США арестовали 8 сотрудников

В США арестованы восемь человек, которые причастны к организации контрабанды техники Apple в Россию на 50 млн долларов. По версии американских властей, в схеме участвовали бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота". Из-за этого скандала отозваны визы у 113 сотрудников авиакомпании. В "Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или работают в авиакомпании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

Бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота" участвовали в нелегальной перевозке айфонов, айпадов и часов Apple Watch, сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк. Значительная часть этих устройств была краденой.

8 человек арестованы, еще двое фигурантов уголовного дела скрываются от правоохранительных органов.

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Схема, по данным американских властей, действовала как минимум с 2019 года - за это время ее участники переправили в Россию устройства на 50 млн долларов.

Согласно ордерам на обыск, во время ареста обвиняемых было обнаружено более 600 тысяч долларов наличными, а также большое количество электронных устройств.

"Если вам кажется, что допустимо использовать рабочие места в иностранной авиакомпании для контрабанды на миллионы долларов в Россию, ответ - Nyet", - заявил помощник директора ФБР Уильям Суини.

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Госдепартамент США в результате расследования отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за их участие в схеме, говорится в сообщении прокуратуры.

Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что информация проверяется.

В "Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или работают в авиакомпании.

Автор: 

Apple (65) контрабанда (2409) россия (95441) США (26528) Аэрофлот (46)


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Топ комментарии
+44
США арестовали 8 сотрудников "Аэрофлота" и лишили виз еще 113 из-за массовой контрабанды краденой техники Apple - Цензор.НЕТ 2506
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21.10.2020 01:46
+23
очєрєдні іхтамнети.
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21.10.2020 02:03
+15
Лише вчора звільнились. Яке співпадіння.
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21.10.2020 03:01
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США арестовали 8 сотрудников "Аэрофлота" и лишили виз еще 113 из-за массовой контрабанды краденой техники Apple - Цензор.НЕТ 2506
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21.10.2020 01:46 Ответить
))) контрабанды КРАДЕННОГО
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21.10.2020 01:47 Ответить
***** на своем самолёте элитное пойло возит и ничё всё нормально))) а тут какие то телефоны))) расее покуй))) на ваши законы, сначало виз абизянам надавали а потом ворованные телефоны
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21.10.2020 12:14 Ответить
К теме не относится, но в Украине до сих пор нет представительства Apple и официальных продаж.
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21.10.2020 01:50 Ответить
То есть торгуют контрабандой ??
Ну, хоть не краденной ))
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21.10.2020 01:52 Ответить
Як немає жодного автомобільного виробництва ; в кого захід гроші вкладає , того й захищає . Нам непереливки .
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21.10.2020 02:15 Ответить
Для инвестиций надо дать гарантии. А у нас в стране судебный и ментовский беспредел.
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21.10.2020 02:20 Ответить
бро ты с луны упал?
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21.10.2020 06:42 Ответить
В Украине, увы, продукция Apple продаётся неофициально. Это факт.
То, что она - не краденая, и за неё уплачены таможенный сбор, не противоречит факту неофициальных продаж.
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21.10.2020 14:32 Ответить
А в чем разница? Ну, кроме того, что нет официальных магазинов, сервиса и технической поддержки.
Хотят люди- пусть покупают без сервиса
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21.10.2020 15:37 Ответить
Нехай москалі перейменовують компанію в "Аеробандофлот"
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21.10.2020 01:51 Ответить
Контрабандаерофлот
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21.10.2020 08:50 Ответить
Вот сюрприз. Никогда бы не подумал...
США арестовали 8 сотрудников "Аэрофлота" и лишили виз еще 113 из-за массовой контрабанды краденой техники Apple - Цензор.НЕТ 7317
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21.10.2020 01:53 Ответить
Тю, говорят шо они все - простипомы... А девушки легкого плведения , всем известно , - самые продажные девушки.
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21.10.2020 04:34 Ответить
Непонятно, здесь рекламируют Аэрофлот или часы Apple Watch?
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21.10.2020 07:50 Ответить
Здесь рекламируют интим ))
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21.10.2020 08:46 Ответить
А, понятно, интим в самолете, за допплату..
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21.10.2020 09:04 Ответить
А, понятно, интим в самолете, за допплату. )
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21.10.2020 14:58 Ответить
Непонятно, здесь рекламируют Аэрофлот или часы Apple Watch
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21.10.2020 14:57 Ответить
очєрєдні іхтамнети.
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21.10.2020 02:03 Ответить
Лише вчора звільнились. Яке співпадіння.
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21.10.2020 03:01 Ответить
это то что мародеры почистили в Нью-Йорском Сохо, а русня скупщики краденого)
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21.10.2020 02:19 Ответить
Я так и не понял, в чём претензии. В том, что нелегально вывозили, или в том, что вывозили краденное.
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21.10.2020 02:40 Ответить
морковку кушать - трезвость в мышлении восстановится.
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21.10.2020 03:04 Ответить
А я-то думаю - от нафіга оці "BlackLivesMatter" були потрібні?
А взагалі класика - росіяни скуповують крадені унітази речі, везуть на Росію, їх ловлять на гарячому, після чого офіційні обличчя стверджують "А Вы докажите - НасТамНет!"
Аж навіть смішно від залізобетонної незмінності цього сценарія!
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21.10.2020 03:01 Ответить
Хааа ....Они «кокс» чемоданами возили... Ничего удивительного...
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21.10.2020 03:09 Ответить
Отож бо. Треба добре "пошерстити", там "кокс" повинен знайтися.
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21.10.2020 07:13 Ответить
Вряд ли эти, судя по фамилиям, узбеки работают в Аэрофлоте. Если доставляли с багажом, скорее всего в схеме замешаны американские досмотрщики.
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21.10.2020 03:07 Ответить
Факт налицо - досмотрщики сработали наславу: 113 каазламордых лишены виз, 8 арестованы.
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21.10.2020 03:08 Ответить
ФБР пока не заявляло что они граждане РФ.
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21.10.2020 03:11 Ответить
типа для всех сюрприз? где терракт, убийство отравляющими веществами, отрезание голов, насилие и беспредел - везде торчит свинное российское террористическое рыло
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21.10.2020 03:21 Ответить
Вообще-то укровских рыл торчит не меньше, просто о них меньше пишут на этом типановостном сайте. А ты, кстати, какой каммент оставил под вчерашней статьей, где львивец и одессит возили наркоту из сирии, на 30 лямов зелени? А ежели по теме, то на украине вообще нету официального представительства Apple, и каждый укр с айфоном - как раз и есть клиент тех аэрофлотовцов и других воров, гоняющих контрабас.
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21.10.2020 08:59 Ответить
"на украине"..... в спам, коцапская скотина
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21.10.2020 09:03 Ответить
Ишь ты, как лаптеногий козоиоп возбудился на новость, что кацапня снова попалась на воровстве.
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21.10.2020 12:18 Ответить
А вам разве не достаточно того факта , шо самолет - Аэрофлота, за который и под которым подписывается нарабсея?...ХМЫ... Странная у вас философия , через познания от ФБР...
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21.10.2020 04:30 Ответить
Досмотр багажа это дело не самолета.
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21.10.2020 05:14 Ответить
А контрабас в літаках членами екіпажу перевозиться не в багажі.
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21.10.2020 06:28 Ответить
Члены экипажа литака не дипломаты, они просто не смогут такое проделать.
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21.10.2020 07:21 Ответить
Смієтесь, перевозка контрабасу екіпажами літаків, морських суден, водіїв автобусів, провідниками в потягах це ціла індустрія.
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21.10.2020 07:56 Ответить
Ты русня? Только честно
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21.10.2020 06:38 Ответить
... что ..уже и в Аэрофлоте гастарбайтеры с Таджикистана и Молдовы? Рашкованцам уже западло и в Аэрофлоте работать? ))))
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21.10.2020 12:15 Ответить
Чего у кацапов не отнять-это таланта по отмазкам.
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21.10.2020 06:09 Ответить
та який же талант, на всі випадки одна - це не ми.
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21.10.2020 08:52 Ответить
Тут лаптеногие не оригинальны - скоро завоют, что это не они, "эти люди у нас не работали, а если работали, то уже давно уволились". У них что военные отпускники воюют, что ранее уволенные воры контрабандой занимаются. Скрепы такие духовные.
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21.10.2020 03:56 Ответить
Тобто, на самолете Аэрофлота - ихтамнеты? Он шо, на автопилоте летает? Та полюбос, пусть и ихтамнеты , самолет то каазламордии принадлежит, вот ей и флаг в руки, исполнять решения амерсуда.
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21.10.2020 04:41 Ответить
а на самолете разве не присутствуют ягелеядные секюрити, чи в нарапсее - это тоже, продажная ихтамнетовская должность. Да и шо за глупые вопросы я задаю. Главный бандит кабысдох( слава богу услышал молитвы), был невьездным в США.одним словом какцапы заигрались в мафию.
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21.10.2020 04:48 Ответить
ні вони тамтути, поки не попались, тоді переходять в режим іхтамнєт
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21.10.2020 08:53 Ответить
...В документе прокуратуры названы семеро обвиняемых, решение об аресте которых вынес суд в Нью-​Йорке, - Акмаль Асадов, Саюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шахдин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров. Кроме того, Азамат Бобомудоров был арестован в штате Иллинойс...
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21.10.2020 04:05 Ответить
прикололо имя ненарапсейского ихтамнета - Саюз Дайбагия
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21.10.2020 04:43 Ответить
Можливо помилково замість Саюз Бамбаса.
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21.10.2020 07:23 Ответить
Перевозников, или Перевозчиков, это удмуртские фамилии. В Ижевске и Воткинске чуть ли не каждый (я) с такими фамилиями. Еще Позднухов. Бывал там часто в 80-е в командировках на мехзаводе в Воткинске, где разные ракеты делали. Сейчас там делают "Искандеры", от которых кацапы почему-то смеются.
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21.10.2020 12:33 Ответить
So what?
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21.10.2020 09:19 Ответить
Серйозно ? І це все громадяни рф ?
Блін, а росіяни там меншість ?
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21.10.2020 11:09 Ответить
Там значительно всё веселее!!! Замешан руководящий состав авиакомпании. И дело уже принимает значительно худший вариант !!!
Американские власти предъявили группе в составе 10 человек обвинения в контрабанде из Соединенных Штатов в Россию электронной аппаратуры на сумму $50 млн в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В частности в материалах дела проходит Василий Авилов (курирует сеть представительств по всему миру), Игорь Чалик (лётный директор) и Владимир Джао (является гендиректором компании Аэромар - дочернее предприятие Аэрофлота, поставляющее питание и занимающееся продажами товаров Duty Free на борту самолёта), а также ряд несколько связанных с деятельностью службы бортпроводников авиакомпании.
Контрабандные IPhone и IPad попадали на борт самолета через представителей компании в США и передавались пилотам и бортпроводникам.
От руководства лётного комплекса требовалось спланировать под партию нужный экипаж. Аэромар отвечал за встречу техники в Шереметьево и ее вывоз в обход таможни.
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21.10.2020 12:39 Ответить
Притеснение духовных скреп. Это русафобия.)
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21.10.2020 06:07 Ответить
Та не повідомляється, що відібрали косметички.
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21.10.2020 07:20 Ответить
А ЧТО У НИХ СВОИХ СКРЕПОНОСНЫХ АЙФОНОВ НЕ ВЫПУСКАЮТ ИЛИ ВСЕ БОБЛО НА РАКЕТЫ ТРАТЯТ ---- ТО КОКС АЭРОФЛОТОМ ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ ВОЗЯТ --ТО АЙФОНЫ ВОРОВАННЫЕ ---- БЕНЗОКОЛОНКА ОДНИМ СЛОВОМ
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21.10.2020 06:50 Ответить
Випускають. але щоб перевезти його тільки одного, потрібен літак "Мрія".
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21.10.2020 07:16 Ответить
Скрепные айфоны-в чемодан не влазят.
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21.10.2020 07:55 Ответить
А мы цап царап...Путлер всегда сдает планы Мавзолейного Забордюрья
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21.10.2020 07:03 Ответить
Они ещё этааа... наркотой промышляют!!!)))
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21.10.2020 07:04 Ответить
Не понял, свиноматочники скрепные, зачем вам айфоны? Это же не патриотично, диды ваевали без айфонов и вам не положено
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21.10.2020 07:20 Ответить
фсе вы фрете
Русским не нужны разные "электронные устройства"
У них есть Крымский мост
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21.10.2020 07:26 Ответить
Возят из США айфоны которые производят в Китае.

США арестовали 8 сотрудников "Аэрофлота" и лишили виз еще 113 из-за массовой контрабанды краденой техники Apple - Цензор.НЕТ 738
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21.10.2020 07:41 Ответить
Більшість іконок, що продаються в храмах РПЦ вироблено в Китаї і що, вата цілує вироби китайців і ще просить.
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21.10.2020 08:00 Ответить
Скрепы-рулят.
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21.10.2020 07:54 Ответить
Американцы в своем репертуаре, могли сотрудников Аэрофтлота щемануть на контрабанде кокоса или нелегальном перевозе наличных, но пожалели и начали с малого. Очередной сигнал кремлевским идиотам, но они же ничего не слышат...Американцы надеются, что подлая и хитрая собака одумается. Палкой по горбу с оттяжечкой вот тогда одумается.
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21.10.2020 07:59 Ответить
Ещё тоньше. Американцы на весь мир показали уровень скотов.
В Америке создают высокие технологии, а всё на что способны кацапы - это украсть и нелегально вывезти. И это не уголовники, а работники самой известной парашинской авиакомпании )))
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21.10.2020 08:25 Ответить
А про кокс что-то ни слова, может только на стадии разработки.
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21.10.2020 08:06 Ответить
Касапы как обычно включили мантру "ихтамнет"
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21.10.2020 08:22 Ответить
Вот как они своих не бросают! "Спалился",- и списали, как балласт.
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21.10.2020 08:24 Ответить
Росіяни це бидло, яке тре відгородити від цивілізованих людей колючим дротом. Їм лише на болотах сидіти та мух рахувати. Це їх доля.
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21.10.2020 08:29 Ответить
СверхСмехдержава!
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21.10.2020 08:51 Ответить
Поначалу были сообщения о промышленном шпионаже!
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21.10.2020 09:44 Ответить
Повезло! Они будут сидеть в американской тюрьме.
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21.10.2020 10:01 Ответить
Контр санкциями нужно выслать из россии американцев, занимающихся контрабандой йотафонов.
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21.10.2020 10:28 Ответить
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21.10.2020 11:49 Ответить
Позвольте спросить, а какой вес имеет эта кацапская нанотехнологическая пердукция?
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21.10.2020 12:36 Ответить
Это не наша дочь, это не наши содаты, это не наш "новичок", это не наш "Бук", это не наш "Аэрофлот", это не наша гимнастка, это не наш...
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21.10.2020 10:43 Ответить
а що не так? Це в них національна ідея! В них навіть сам ПУКІН злодій! Потрібно толерантно ставитись до звичаїв і традицій інших народів! Як недемократично поступили америкоси....
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21.10.2020 11:23 Ответить
Это пиндосам ещё повезло, что Эппл не выпускает унитазы...
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21.10.2020 11:27 Ответить
А в Америке есть закон, запрещающий вывозить из страны два чемодана айфонов купленных в магазине? Даже если эти чемоданы превышают допустимый вес багажа, это разве забота полиции и таможни, а не авиакомпании в которую это хотят загрузить?
Трахнули их скорее всего именно за ворованное. В 19-ом же они тоже возили и их не трогали. Просто в 19-ом "протестанты" еще ничего на продажу не предлагали из магазинов в которых они устраивали "дни открытых дверей".
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21.10.2020 11:43 Ответить
В этой новости. Прекрасно все)))
Скрепоносные вывозили контрабандные айфоны из США.
Нафига айфоны лаптеногим? Йотафон, *****, йотафон!!!
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21.10.2020 12:53 Ответить
 
 