США арестовали 8 сотрудников "Аэрофлота" и лишили виз еще 113 из-за массовой контрабанды краденой техники Apple

В США арестованы восемь человек, которые причастны к организации контрабанды техники Apple в Россию на 50 млн долларов. По версии американских властей, в схеме участвовали бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота". Из-за этого скандала отозваны визы у 113 сотрудников авиакомпании. В "Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или работают в авиакомпании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

Бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота" участвовали в нелегальной перевозке айфонов, айпадов и часов Apple Watch, сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк. Значительная часть этих устройств была краденой.

8 человек арестованы, еще двое фигурантов уголовного дела скрываются от правоохранительных органов.

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Схема, по данным американских властей, действовала как минимум с 2019 года - за это время ее участники переправили в Россию устройства на 50 млн долларов.

Согласно ордерам на обыск, во время ареста обвиняемых было обнаружено более 600 тысяч долларов наличными, а также большое количество электронных устройств.

"Если вам кажется, что допустимо использовать рабочие места в иностранной авиакомпании для контрабанды на миллионы долларов в Россию, ответ - Nyet", - заявил помощник директора ФБР Уильям Суини.

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Госдепартамент США в результате расследования отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за их участие в схеме, говорится в сообщении прокуратуры.

Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что информация проверяется.

В "Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или работают в авиакомпании.