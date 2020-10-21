США арестовали 8 сотрудников "Аэрофлота" и лишили виз еще 113 из-за массовой контрабанды краденой техники Apple
В США арестованы восемь человек, которые причастны к организации контрабанды техники Apple в Россию на 50 млн долларов. По версии американских властей, в схеме участвовали бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота". Из-за этого скандала отозваны визы у 113 сотрудников авиакомпании. В "Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или работают в авиакомпании.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".
Бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота" участвовали в нелегальной перевозке айфонов, айпадов и часов Apple Watch, сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк. Значительная часть этих устройств была краденой.
8 человек арестованы, еще двое фигурантов уголовного дела скрываются от правоохранительных органов.
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Схема, по данным американских властей, действовала как минимум с 2019 года - за это время ее участники переправили в Россию устройства на 50 млн долларов.
Согласно ордерам на обыск, во время ареста обвиняемых было обнаружено более 600 тысяч долларов наличными, а также большое количество электронных устройств.
"Если вам кажется, что допустимо использовать рабочие места в иностранной авиакомпании для контрабанды на миллионы долларов в Россию, ответ - Nyet", - заявил помощник директора ФБР Уильям Суини.
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Госдепартамент США в результате расследования отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за их участие в схеме, говорится в сообщении прокуратуры.
Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил, что информация проверяется.
В "Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или работают в авиакомпании.
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Ну, хоть не краденной ))
То, что она - не краденая, и за неё уплачены таможенный сбор, не противоречит факту неофициальных продаж.
Хотят люди- пусть покупают без сервиса
А взагалі класика - росіяни скуповують крадені
унітазиречі, везуть на Росію, їх ловлять на гарячому, після чого офіційні обличчя стверджують "А Вы докажите - НасТамНет!"
Аж навіть смішно від залізобетонної незмінності цього сценарія!
Блін, а росіяни там меншість ?
Американские власти предъявили группе в составе 10 человек обвинения в контрабанде из Соединенных Штатов в Россию электронной аппаратуры на сумму $50 млн в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". В частности в материалах дела проходит Василий Авилов (курирует сеть представительств по всему миру), Игорь Чалик (лётный директор) и Владимир Джао (является гендиректором компании Аэромар - дочернее предприятие Аэрофлота, поставляющее питание и занимающееся продажами товаров Duty Free на борту самолёта), а также ряд несколько связанных с деятельностью службы бортпроводников авиакомпании.
Контрабандные IPhone и IPad попадали на борт самолета через представителей компании в США и передавались пилотам и бортпроводникам.
От руководства лётного комплекса требовалось спланировать под партию нужный экипаж. Аэромар отвечал за встречу техники в Шереметьево и ее вывоз в обход таможни.
Русским не нужны разные "электронные устройства"
У них есть Крымский мост
В Америке создают высокие технологии, а всё на что способны кацапы - это украсть и нелегально вывезти. И это не уголовники, а работники самой известной парашинской авиакомпании )))
СверхСмехдержава!
Трахнули их скорее всего именно за ворованное. В 19-ом же они тоже возили и их не трогали. Просто в 19-ом "протестанты" еще ничего на продажу не предлагали из магазинов в которых они устраивали "дни открытых дверей".
Скрепоносные вывозили контрабандные айфоны из США.
Нафига айфоны лаптеногим? Йотафон, *****, йотафон!!!