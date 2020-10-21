Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки, с начала перемирия - 1735

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 октября.

Так, В Донецкой области СММ зафиксировала 19 нарушений режима прекращения огня (включая 10 взрывов неопределенного происхождения), большинство из которых, по оценке, произошли в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка). Осуществляя мониторинг примерно в 500 м к северовостоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), наблюдатели зафиксировали 3 очереди из крупнокалиберного пулемета.По оценке, это были учения с боевой стрельбой Вооруженных сил Украины, проходившие в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, согласно которому учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещены.За предыдущие сутки Миссия зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня (очереди из стрелкового оружия).

В Луганской области СММ констатировала отсутствие нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки Миссия также не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В последний раз СММ фиксировала нарушения режима прекращения огня в этой области 15 октября (см. Ежедневный отчет СММ от 17 октября 2020 года).

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После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 1 735 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 464 взрыва, 20 пролетевших неопределенных боеприпасов, 15 вспышек дульного пламени, 22 осветительные ракеты, а также 1 214 очередей и выстрелов).



