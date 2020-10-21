Глава Пентагона Эспер объявил о введении двух инициатив, которые помогут сдерживать Китай и Россию

Министр обороны США Марк Эспер объявил о введении Пентагоном двух инициатив, которые позволят поддерживать установленный мировой порядок, противодействовать Китаю и России, а также продвигать продажу продукции американского ВПК.

Об этом он заявил во время онлайн-конференции, организованной во вторник аналитическим центром "Атлантический совет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня я хотел бы поделиться с вами о недавно введенных двух инициативах, которые будут помогать нам: первая - это введение совершенно нового Руководства по развитию альянсов и партнерских отношений (GDAP), а вторая называется Модернизация торговли в сфере обороны", - отметил глава Пентагона .

По его словам, продвижение этих инициатив будет способствовать поддержанию порядка в мире и развития продаж американской продукции оборонного назначения. Кроме того, это поможет "усилить потенциал и возможности стран-единомышленников, а также способствовать совместимости дружественных войск".

В этой связи Эспер вспомнил о Китае и России, подчеркнув, что они также объединяют вокруг себя альянсы, которым тоже надо противостоять вместе.

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"Сегодня наша глобальная плеяда союзников и партнеров остается крепкой силой, с которой наши противники и враги просто не могут сравниться. На самом деле у Китая и России, пожалуй, меньше десяти союзников вместе взятых", - отметил министр обороны США.

Однако, по его словам, это не значит, что не нужно поддерживать свое преимущество. Кроме того, он подчеркнул необходимость конкурировать с Китаем и РФ, которые ускоряют модернизацию своих сил и вооружений, в том числе оборонного производства на экспорт.

Как сообщалось, во вторник глава Пентагона заявил, что Вашингтон продолжает считать Китай и Россию главными противниками - согласно Стратегии национальной обороны США. В этой связи он подчеркнул, что Пекин и Москва пытаются расшатать сплоченность стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО.