Глава Пентагона Эспер объявил о введении двух инициатив, которые помогут сдерживать Китай и Россию
Министр обороны США Марк Эспер объявил о введении Пентагоном двух инициатив, которые позволят поддерживать установленный мировой порядок, противодействовать Китаю и России, а также продвигать продажу продукции американского ВПК.
Об этом он заявил во время онлайн-конференции, организованной во вторник аналитическим центром "Атлантический совет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня я хотел бы поделиться с вами о недавно введенных двух инициативах, которые будут помогать нам: первая - это введение совершенно нового Руководства по развитию альянсов и партнерских отношений (GDAP), а вторая называется Модернизация торговли в сфере обороны", - отметил глава Пентагона .
По его словам, продвижение этих инициатив будет способствовать поддержанию порядка в мире и развития продаж американской продукции оборонного назначения. Кроме того, это поможет "усилить потенциал и возможности стран-единомышленников, а также способствовать совместимости дружественных войск".
В этой связи Эспер вспомнил о Китае и России, подчеркнув, что они также объединяют вокруг себя альянсы, которым тоже надо противостоять вместе.
"Сегодня наша глобальная плеяда союзников и партнеров остается крепкой силой, с которой наши противники и враги просто не могут сравниться. На самом деле у Китая и России, пожалуй, меньше десяти союзников вместе взятых", - отметил министр обороны США.
Однако, по его словам, это не значит, что не нужно поддерживать свое преимущество. Кроме того, он подчеркнул необходимость конкурировать с Китаем и РФ, которые ускоряют модернизацию своих сил и вооружений, в том числе оборонного производства на экспорт.
Как сообщалось, во вторник глава Пентагона заявил, что Вашингтон продолжает считать Китай и Россию главными противниками - согласно Стратегии национальной обороны США. В этой связи он подчеркнул, что Пекин и Москва пытаются расшатать сплоченность стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО.
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покупець мріє купити дешевий лісапєд, він ніколи не піде в спортивний магазин де продаються якісні, але при цьому досить дорогі байки, всі хтять подешевше.
а потім роблять круглі очі дивлячись на алюмінєві кульки в підшипниках.
якби ми як покупці не купували китайське лайно а купували лише якісний товар з Китаю, то не один постачальник не возив би до України те лайно, він вилетів би в трубу з таким бізнесом.
але ми як барани знову і знову ідем купляти те лайно, продавці весело потирають руки, і везут нову партію лайна. це називаеться кругообіг лайна в природі.
покупець китайских товарів з високою якісттю та достатньо високою ціною ніколи не нарікає на якість та страну походження товару, він з лайном не стикаеться від слова "ніколи"
"CATL разработала аккумуляторы для электромобилей без кобальта и никеля"
https://hightech.plus/2020/08/19/catl-razrabotala-akkumulyatori-dlya-elektromobilei-bez-kobalta-i-nikelya
Комплектующие китайские, батарейный блок от китайской CATL без кобальта и никеля, все налоги и зарплата рабочим уплачены в Китае, ВВП так же Китайский. Бренд американский.
я купил стилус для айпада, 250 баксов, не прослужил даже гарантированный год, оригинальный эпловский стилус, не дослужил даже до конца гарантийного срока.
а китайский смартфон служит мне уже 3й год без нареканий и сбоев, ну разве что аккумулятор немного подсел, так 3 года же.
сегодня Китай выпускает РАЗЛИЧНЫЕ по качеству и стоимости товары.
или в пику сему можно назвать качественные украинские товары, которые превосходят китайские? навоз и депутатов всех мастей мы хорошо производим. и имеем наглость обкладывать херами 2-ю!!! экономику мира.
И почему я не удивлена?
Оставила комментарий чутку ниже о моем опыте "общения" с продукцией этой компании.
Никогда в моем доме продукции Apple не будет, спасибочки, мне хватило одного раза.
Когда то давно, год примерно появления в продаже, купила я iPod (shuffle).
Именно iPod.
К нему прилагалась программка iTunes (под Windows).
"Музыку свою с компа быстренько перекачаю", - хищно обрадовалсь я.
ЩАЗ.
После того, как я потратила пару часов безрезультатно, я покупать продукцию Apple зареклась.
Казалось бы - такое простое дело, бери да копируй файлы с десктопа на этот девайс (как я поступаю Киндл), а вот фиг.
Я даже инструкцию себе написалa, как пользоваться (и храню на память, труд то потрачен);
"При трансфере файлов Windows XP может не распознать iPod. Воткнуть iPod в верхний USB Port, удалить play list / library, всунуть диск, import с диска mp3 файлы и autofile их из library в iPod, так как просто из library не получается).
И никакие рассуждения о том, что то было дело "раньшего времени", ныне не Windows XP на дворе, - не помогут.
С меня хватило, спасибочки и мнение мое неизменно: есть просто г*вно, а есть г*вно прикинутое, дорогое. Продукция Apple относится ко второй категории.
P.S. Программирую на C, C++ больше 30 лет и под Wndows, и под Unix. Потому убедительно прошу не давать мне советов, как использовать продукцию Apple.
Но я вообще не имею смартфона, с меня хватает десктопа, я программировала по 12-14 часов в день, и потому у меня кнопочная звонилка.
А читаю я на Kindle.
Рейтинг производителей смартфонов 2020
https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#1_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Samsung_%E2%80%93_%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 1 место: Samsung - лидер рейтинга, крупнейший производитель смартфонов .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Apple_%E2%80%93_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_iPhone_%D0%BA_2020 2 место: Apple - сила бренда и миллиарды проданных iPhone к 2020 .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#3_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Huawei_(Honor)_%E2%80%93_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9 3 место: Huawei (Honor) - главная китайская фирма под натиском санкций .https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#4_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_BBK_%E2%80%93_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_Oppo,_Vivo,_OnePlus_%D0%B8_Realme 4 место: BBK - владелец марок Oppo, Vivo, OnePlus и Realme https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Xiaomi_%E2%80%93_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 5 место: Xiaomi - китайский топ бренд https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#6_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_Lenovo_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Motorola 6 место: Lenovo и подконтрольная им компания Motorola https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#7_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_LG_%E2%80%93_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 7 место: LG - угасающий корейский производитель https://www.itrew.ru/smartphone/reyting-proizvoditeley-smartfonov-2020.html#Sony,_ASUS,_Nokia_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%E2%80%93_%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Sony, ASUS, Nokia и другие - топ остальных брендов
Они знают, что северная Корея - провинция Китая - войну начнет против Южной Кореи, как только в США начнется "заварушка" после выборов, если победит дедушка Байден.
То есть Китай попытается оттяпать хотя бы кусок Южной Кореи руками своих сателлитов - Северной Кореи.
К слову, Нокия была моим фаворитом (до того, как ее наш глав вакцинатор, Билл Гейтс купил, то есть купил Майкрософт и начала Нокия загнивать). У меня была Нокия цифровая еще в то время, когда телефоны мобильные были размером с кирпич и весили соответственно. Зверь был, а не телефон. Давно это было...
Например, шерсть для вязания, спряденная в Австралии, не идет ни в какое сравнение с шерстью для вязания производство Китай.
Поскольку все мы знаем о том, как "много" в Китае овец и как "много" производится в Китае шерсти, то делаем вывод: шерстяная пряжа для вязания произведена в Китае из шерссти австралийских и новозеландских овец, причем закупил Китай очески.
Многие компании, в том числе мировые, перенесли производство в Китай.
Если в Украине нет качественный китайских товаров, то это означает, что данные компании не поставляют в Украину своей продукции, вот и все.
Не весь Китай - это АлиЭкспресс с дешевым ширпотребом.
Дорогой Сенатор, китайцы производят несколько видов продукции. Нам попадает в основном копеечное дерьмо, а Америка, не знаю как сейчас при Трампе, но была завалена дешёвой КАЧЕСТВЕННОЙ продукцией...
https://chainsawlarry.com/where-are-chainsaws-made-by-each-manufacturer/
Везде практически присутствует Китай.
1,2 по качеству и цене хай япононемецкошвейцарский
но Китай, не комильфо, мало кто знает, владеет
евроамероканада, письмо, ответ в течении недели, уточнение еще неделя и тд.
у китайцев стоит поучится
за доставку молчу Германия Украина - 40 евро Китай - Украина -0 или около(не габарит, вес)
Ничего личного, просто бизнес
Это про бронетехнику."До кінця року військові США отримають прототип легкого робота-танка для тестувань"https://defence-ua.com/news/do_kintsja_roku_vijskovi_ssha_otrimajut_prototip_legkogo_robota_tanka_dlja_testuvan-1838.html
Это про вмф."Проблемний есмінець Zumwalt успішно провів перші бойові випробування"https://defence-ua.com/weapon_and_tech/problemnij_esminets_zumwalt_uspishno_proviv_pershi_bojovi_viprobuvannja-1882.html
Нам бы так "отстать".
С ракетами то же могу вас немного огорчить."ВПС США провели аеродинамічні випробування перспективної гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW.У червні 2020 року стало відомо, що ВПС США планують придбати для льотних випробувань вісім дослідних зразків ракети ARRW (чотири для випробувань і чотири запасних), з проведенням льотних випробувань в 2021 і 2022 фінансових роках і початком надходження ракети на озброєння з початком 2023 фінансового року (тобто з 1 жовтня 2022 календарного року)."https://defence-ua.com/weapon_and_tech/v_ssha_proveli_chergovi_viprobuvannja_giperzvukovoji_raketi-1380.html
Через два года будут стоять на боевом дежурстве.5-6 лет пролетят даже заметить не успеете.
Ну и как то после Карабаха,Сирии,Ливии рекламировать кацапский непотреб я бы постеснялся.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/serbija_obrala_kitajske_zamist_rosijskogo_fk_3_peremig_s_300-1344.html
И как такое могло случиться?
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/artsnarjadom_po_rosijskij_krilatij_raketi_ssha_proveli_duzhe_tsikave_navchannja-1594.html
"https://censor.net/ru/resonance/3217212/tankovyyi_pozor_rossii_v_alabino_uroki_dlya_ukrainy
А последними на полигон вышли новейшие российские танки Т-80БВМ из состава 4-й гв. Кантемировской танковой дивизии и также отстрелялись "Рефлексами".
1 - промах
2 - промах
3 - промах
4 - танк не стрелял по неизвестным причинам, вероятно осечка, выход из строя СУО.
Управляемой ракетой по танку сначала попадать научитесь лапти, а уже потом других учить, как из пушки крылатые ракеты сбивать надо.