Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил травму, - штаб
За прошедшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку от Светлодарска и Майорска, где провоцировали украинских защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке также зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям зафиксирован пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.
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В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС- то есть одного ранили пардон травма но это ничего так царапина удовлетворительно-почему в ответ не разнесли орков какой же это контроль?сколько еще должно пройти времени чтоб эти унижения воинов ушли?
https://censor.net/ru/news/3225018/na_donbasse_pogib_ukrainskiyi_voennyyi_ruslan_panchenko_gorsovet_smely
ответ: еще 9 раз огонь окрівала другая сторона
Уже начинает закипать внутри от этого дебильно-подросткового местечкового цинизма...
Боже, Украина дотрахалась до зеленых жаб...
"...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми "
Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
Каждый Божий день слышим наглое вранье о ситуации на Донбассе !
раненный...травмированный военнослужащий не сможет сбить главнокакбыкомандующего со счета перемирно-ненарушаемых дней...
гордость за нашефсё переполняет цензурнодопустимые границы выражений...
07:44 https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil,- https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil
Тут, головне не переплутать сліпе ОБСЄ зі "зрячим" штабом зеленського.
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Чего только не напишут "пресститутки" в офицерских погонах сидя в тихих кабинетах ... "...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми " Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
"О-о, раніше були пайки, - згадує боєць - На сніданок печеня в пакеті, який сам розігрівається, на обід картопля, суп або квасоля.
Тепер у нас на сніданок - банка рису, в якому одноразова ложка ламається, і галети.
На обід - баночка тушонки і галети.
На вечір така ж баночка перловки".,- скаржиться він.