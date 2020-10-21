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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил травму, - штаб

Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил травму, - штаб

За прошедшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку от Светлодарска и Майорска, где провоцировали украинских защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке также зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям зафиксирован пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

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С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил травму, - штаб 01

обстрел (27036) травма (570) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+29
Акубаротравма это боевая контузия. Как же изворачивается и словоблудит эта зеленая плесень чтобы не называть войну войной, ранение ранением, гибель гибелью.
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21.10.2020 08:01
+15
На этом участке также зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС- то есть одного ранили пардон травма но это ничего так царапина удовлетворительно-почему в ответ не разнесли орков какой же это контроль?сколько еще должно пройти времени чтоб эти унижения воинов ушли?
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21.10.2020 07:55
+10
Все таки травму,не ранение.Доколе-подставляться будем?
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21.10.2020 07:53
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Все таки травму,не ранение.Доколе-подставляться будем?
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21.10.2020 07:53 Ответить
Хомчак ворог, тому його й призначили.
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21.10.2020 08:53 Ответить
Эта "трвма" - тяжелая контузия и осколочные от мины 82. Желая той журнашлюхе из МОУ, которая выдумала этот казуистический бред, получить такую же "травму" вместе с зеленой гнидой, запретившей давать оркам ответку.
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21.10.2020 09:37 Ответить
Надеюсь по зеленой отаре будут точнее попадать.
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21.10.2020 14:05 Ответить
На этом участке также зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС- то есть одного ранили пардон травма но это ничего так царапина удовлетворительно-почему в ответ не разнесли орков какой же это контроль?сколько еще должно пройти времени чтоб эти унижения воинов ушли?
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21.10.2020 07:55 Ответить
Яка така "травма"? Кулаком, чи що?!
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21.10.2020 08:54 Ответить
А вы попробуйте в этих лживых сводках найти этого погибшего. Его нет, был боец и испарился. Только домой в гробу привезли. Чтобы статистику разведуну не портить. Как и сегодняшнее ранение.

https://censor.net/ru/news/3225018/na_donbasse_pogib_ukrainskiyi_voennyyi_ruslan_panchenko_gorsovet_smely
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21.10.2020 09:45 Ответить
Должна уйти вся зеленая пошесть, начиная с зеленого манкурта и его лакеев в погонах.
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21.10.2020 09:39 Ответить
Их и поставить на передок.
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21.10.2020 14:09 Ответить
ніхто, так і було
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21.10.2020 08:19 Ответить
Если СЛЕПОЕ ОБСЕ зафиксировало 16 то их было не меньше 100! И второе получается наш генштаб слепее ОБСЕ!
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21.10.2020 08:30 Ответить
если обсе зафиксировало 16, а генштаб 6 со стороні отморозков, то дальше задачка для второго класса:
ответ: еще 9 раз огонь окрівала другая сторона
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21.10.2020 08:48 Ответить
Да нет. ВСУ огонь не открывала рассказывают что даже на автоматах на предохранителях пломбы наклеены и недай бог она сорвется! ВСУ бдит не за лаптеногими а за пломбами!
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21.10.2020 08:58 Ответить
Акубаротравма это боевая контузия. Как же изворачивается и словоблудит эта зеленая плесень чтобы не называть войну войной, ранение ранением, гибель гибелью.
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21.10.2020 08:01 Ответить
Зеленский ты звездун ,вчера рассказывал ,яка Тиша🤫🤔🙄🤦😡
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21.10.2020 08:33 Ответить
Він народ за людей не вважає, і бреше, як хоче.
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21.10.2020 08:57 Ответить
Доживем ли до того времени когда зленые облака развеются и солнце опять станет желтым, а выстрел таки будет считаться нарушением тишины.
Уже начинает закипать внутри от этого дебильно-подросткового местечкового цинизма...
Боже, Украина дотрахалась до зеленых жаб...
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21.10.2020 08:33 Ответить
Всё зависит от нас - доживём или нет , так как или они нас , или мы их !
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21.10.2020 08:41 Ответить
Палет нармальный...
Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб - Цензор.НЕТ 1737
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21.10.2020 08:35 Ответить
Чего только не напишут "пресститутки" в офицерских погонах сидя в тихих кабинетах ...
"...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми "

Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
Каждый Божий день слышим наглое вранье о ситуации на Донбассе !
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21.10.2020 08:38 Ответить
твари ,уже контузии от взрыва начали правильно называть, для маскировки рашистских обстрелов
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21.10.2020 08:48 Ответить
даже раненный...травмированный военнослужащий не сможет сбить главнокакбыкомандующего со счета перемирно-ненарушаемых дней...
гордость за нашефсё переполняет цензурнодопустимые границы выражений...
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21.10.2020 08:52 Ответить
К сожалению, вледствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму.
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21.10.2020 08:56 Ответить
Нормальною, дохомчаківською мовою, бойове поранення.
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21.10.2020 09:31 Ответить
Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, одного українського воїна травмовано, - штаб - Цензор.НЕТ 4163
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21.10.2020 09:01 Ответить
Это все происки клятих порохоботов! Величайший потерпевший **********-писюнист врать не будет!
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21.10.2020 09:17 Ответить
"Воин получил травму." Споткнулся?
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21.10.2020 09:46 Ответить
07:14 https://censor.net/ru/news/3225986/spetsmissiya_obse_zafiksirovala_19_narusheniyi_na_donbasse_za_sutki_s_nachala_peremiriya_1735
07:44 https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil,- https://censor.net/ru/news/3225988/vrag_za_sutki_shest_raz_narushil_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_odin_ukrainskiyi_voin_poluchil

Тут, головне не переплутать сліпе ОБСЄ зі "зрячим" штабом зеленського.
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21.10.2020 09:57 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1318782043044614144 3 ч

Чего только не напишут "пресститутки" в офицерских погонах сидя в тихих кабинетах ... "...На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми " Это так ныне называется тяжелая контузия с осколочными ранениями от взрыва мины 82-мм.
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21.10.2020 11:14 Ответить
Украінські військові скаржаться на погане харчування в 2020 році !
"О-о, раніше були пайки, - згадує боєць - На сніданок печеня в пакеті, який сам розігрівається, на обід картопля, суп або квасоля.
Тепер у нас на сніданок - банка рису, в якому одноразова ложка ламається, і галети.
На обід - баночка тушонки і галети.
На вечір така ж баночка перловки".,- скаржиться він.
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21.10.2020 11:49 Ответить
Травму... не поранення бойове, а травму... плядські зелені виродки!
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21.10.2020 12:13 Ответить
т.е. теперь боевые ранения - травмы, а смерти наверное несчастные случаи на производстве (если с 9-18 часов) и бытовуха (во все остальные часы и выходные)?
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21.10.2020 12:45 Ответить
Травму????
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21.10.2020 12:50 Ответить
Код такого ураження 1130 в медичній класифікації відносять до Бойового Ураження!!
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21.10.2020 13:49 Ответить
то шо молодой пацан глухим на всю жизнь останется то для клоуна не страшно, главное чтоб мокшанский царь не нервничал,иуда **...й
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21.10.2020 14:53 Ответить
 
 