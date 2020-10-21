Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил травму, - штаб

За прошедшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушали неподалеку от Светлодарска и Майорска, где провоцировали украинских защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке также зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К сожалению, вследствие вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям зафиксирован пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

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С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В штабе подчеркнули, что украинские воины находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.