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Украина поднялась на 24-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 41 млн заразившихся и 1,1 млн жертв
По состоянию на утро 21 октября в мире зарегистрировали 381 716 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 145 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 042 579 случаев инфицирования, из них 381 716 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 129 591 человек, из них 6 145 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина поднялась на 24-е место мирового рейтинга и осталась на 7-м в Европе.
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Тот случай, когда деньги из ковидного фонда пилят на ремонте дорог. Зебилы молодцы.
У нас есть куда расти.
Впереди нас Германия, Италия, Великая Британия, США, Испания, Франция...
Хотя, в этом деле лучше на Белорусь ровняться.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-skolko-testov-sdelali-ukraine-i-drugix-stranax-mira
В Украине сразу два рекорда: по смертям - за сутки от COVID-19 умер 141 человек, по новым случаям заражения - 6 719
Это потому, что во всех своих бедах винишь других.
че, Франция вроде 350млрд. выложила на вирус, а у нач чет 3 млрд., да и то мусорам и на дороги
че ты лепишь тут туфту то?
Не показатель?
Кстати, у нас тоже в плане людей не всё в порядке.
Такие страны как Беларусь, Иран, Туркмения, Корея и др. вплоть до огромного Китай скрывают свои реальные цифры по Ковиду, поэтому можно их присовокупить к неисследованному Африканскому пулу, в итоге и получим цифру для Украины примерно в районе 40 го место, что отвечает населению страны.
не надо излишнюю панику заголовками нагонять ее и так предостаточно!
Это был юмор.
Горький, но юмор.
Я такой - (Какого Путина!!!!???) всрали экономику из-за того шо старперы погибли??
я чуть не обосрался, прочитав это.
Или снова - "Лес рубят - щепки летят"?
я там типо уважал кого-то там, но иони тупо "щеппки" именнно. и да, летели в руках т.н. судьбы, вот и все. как итот же Нполеон был