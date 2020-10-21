РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8626 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 329 34

Украина поднялась на 24-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 41 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

Украина поднялась на 24-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 41 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

По состоянию на утро 21 октября в мире зарегистрировали 381 716 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 145 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 042 579 случаев инфицирования, из них 381 716 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 129 591 человек, из них 6 145 за минувшие сутки.

Украина поднялась на 24-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 41 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 91-летний Филарет о COVID-19: Две недели лежал в реанимации, ожил

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина поднялась на 24-е место мирового рейтинга и осталась на 7-м в Европе.

Украина поднялась на 24-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 41 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Именно)))
показать весь комментарий
21.10.2020 08:31
+4
В політичному сенсі- так, Африка з диктатором.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:34
+4
Беларусь -Африка это все таки ваши фантазии))
Такие страны как Беларусь, Иран, Туркмения, Корея и др. вплоть до огромного Китай скрывают свои реальные цифры по Ковиду, поэтому можно их присовокупить к неисследованному Африканскому пулу, в итоге и получим цифру для Украины примерно в районе 40 го место, что отвечает населению страны.
не надо излишнюю панику заголовками нагонять ее и так предостаточно!
показать весь комментарий
21.10.2020 08:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ЗЕперемога?
показать весь комментарий
21.10.2020 08:11 Ответить
Це ніпрощо. США підтвердить.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:22 Ответить
Чемпионы по игре членом на рояле...

Тот случай, когда деньги из ковидного фонда пилят на ремонте дорог. Зебилы молодцы.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:23 Ответить
Мастера спорта по борьбе с короновирусом - они такие. Спасибо зе за столь высокий результат!
показать весь комментарий
21.10.2020 08:15 Ответить
Все просто. Зеленский - бедоносец
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 5644
показать весь комментарий
21.10.2020 08:21 Ответить
Ну почему так мрачно?
У нас есть куда расти.
Впереди нас Германия, Италия, Великая Британия, США, Испания, Франция...
Хотя, в этом деле лучше на Белорусь ровняться.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:26 Ответить
нет повода для оптимизма. Весь вопрос в диагностике
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-skolko-testov-sdelali-ukraine-i-drugix-stranax-mira
показать весь комментарий
21.10.2020 08:40 Ответить
дай норм ссылку, а?
показать весь комментарий
21.10.2020 09:02 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-skolko-testov-sdelali-ukraine-i-drugix-stranax-mira А он не умеет.
показать весь комментарий
21.10.2020 09:12 Ответить
Есть повод для оптимизма?
В Украине сразу два рекорда: по смертям - за сутки от COVID-19 умер 141 человек, по новым случаям заражения - 6 719
показать весь комментарий
21.10.2020 09:01 Ответить
Ты даже не понял смысл моего поста.
Это потому, что во всех своих бедах винишь других.
показать весь комментарий
21.10.2020 09:11 Ответить
В 1830 году в Севастополе началась типа эпидемия неизвестной болезни от которой начался мор.Чумной бунт принял масштаб восстания против карантина введенного комендантом Севастополя генерал-лейтенантом Турчаниновым.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:21 Ответить
Он уже генерал-лейтенант?
показать весь комментарий
21.10.2020 08:27 Ответить
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 7873генерал-лейтанат Турчанинов....комендант Севастополя в 1830 году
показать весь комментарий
21.10.2020 08:31 Ответить
в умовах пандемії економіка України просіла ледве не найменше з усіх країн Європи, що свідчить про ефективність дій влади
показать весь комментарий
21.10.2020 08:25 Ответить
ахаха, так если экономика - говно, то и проседать некуда.
че, Франция вроде 350млрд. выложила на вирус, а у нач чет 3 млрд., да и то мусорам и на дороги
че ты лепишь тут туфту то?
показать весь комментарий
21.10.2020 09:04 Ответить
Твои слова можно интерпретировать так: "в ЕС крышу снесло, а у нас пару кирпичей с фундамента", поэтому наша власть "суперэффективна"
показать весь комментарий
21.10.2020 13:08 Ответить
24-е место из скольки стран? Всего в мире мене 200 стран, Украина 38-я по численности населения на планете. Похоже Африку Ковид игнорирует, или скорей африканцы его игнорируют, кроме ЮАР ничего не слышно было про Африку, наверное в десятках стран африканских просто нет нормальной статистики, а если бы была, то Украина была бы не на 24-м месте, а гораздо ниже.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:26 Ответить
Если следовать твоей логике, Белорусь тоже Африка....
показать весь комментарий
21.10.2020 08:29 Ответить
Именно)))
показать весь комментарий
21.10.2020 08:31 Ответить
В політичному сенсі- так, Африка з диктатором.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:34 Ответить
А люди, бродящие без масок толпами?
Не показатель?
Кстати, у нас тоже в плане людей не всё в порядке.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:48 Ответить
Беларусь -Африка это все таки ваши фантазии))
Такие страны как Беларусь, Иран, Туркмения, Корея и др. вплоть до огромного Китай скрывают свои реальные цифры по Ковиду, поэтому можно их присовокупить к неисследованному Африканскому пулу, в итоге и получим цифру для Украины примерно в районе 40 го место, что отвечает населению страны.
не надо излишнюю панику заголовками нагонять ее и так предостаточно!
показать весь комментарий
21.10.2020 08:34 Ответить
Согласен.
Это был юмор.
Горький, но юмор.
показать весь комментарий
21.10.2020 08:50 Ответить
Тут Вся надежда на организм каждого.Маски опасны после 30 минут ношения....
показать весь комментарий
21.10.2020 08:29 Ответить
Раша на 4 месте, что радует. Всё Америку хотят перегнать ))))
показать весь комментарий
21.10.2020 08:33 Ответить
"Нас не догонят, нас не догонят!" (с)
показать весь комментарий
21.10.2020 08:51 Ответить
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 5710
показать весь комментарий
21.10.2020 08:39 Ответить
В скором будущем в метро пассажиров поубавится, как впрочем, и везде.
Україна піднялася на 24-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 41 млн заражених та 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 8778
показать весь комментарий
21.10.2020 08:56 Ответить
да. вчера тут новость была - высрали шо 96% погибших = старички 60-90 лет
Я такой - (Какого Путина!!!!???) всрали экономику из-за того шо старперы погибли??
я чуть не обосрался, прочитав это.
показать весь комментарий
21.10.2020 09:23 Ответить
Нельзя так о людях...
Или снова - "Лес рубят - щепки летят"?
показать весь комментарий
21.10.2020 09:28 Ответить
а вы почитай про кое-кого.
я там типо уважал кого-то там, но иони тупо "щеппки" именнно. и да, летели в руках т.н. судьбы, вот и все. как итот же Нполеон был
показать весь комментарий
21.10.2020 10:12 Ответить
Ну и век пришел - видеокамеры буквально у каждого, а толком понять масштабы происходящего абсолютно невозможно. У нас в повседневной жизни, вроде, и не видно ничего особенного в свете всего происходящего ужаса, но стоит написать кому-нибудь, что у нас типа африка, как сам начинаешь думать, что видишь весь ужас. типа "суслика", которого нет, но он есть. жесть какая-то, а не время.
показать весь комментарий
21.10.2020 11:56 Ответить
Цікавє видання WORLDOMETER. Надає статистичні дані, які наведені тут на ЦЕНЗОР.НЕТ по ковід-19 в усьому світі. Бажаючі можуть слідкувати щоденно https://www.worldometers.info/coronavirus/
показать весь комментарий
21.10.2020 12:18 Ответить
 
 