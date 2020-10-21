Украина поднялась на 24-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 41 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

По состоянию на утро 21 октября в мире зарегистрировали 381 716 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 145 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 042 579 случаев инфицирования, из них 381 716 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 129 591 человек, из них 6 145 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина поднялась на 24-е место мирового рейтинга и осталась на 7-м в Европе.