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Новости
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Около 100 "слуг народа" на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук. ФОТОрепортаж

Около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится в течение двух дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы не будем делать там заседания - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецке, и Луганскую области. Будем находиться на Донбассе два дня", - отметила Кравчук.

По ее словам, во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими в тех населенных пунктах, в которых дислоцируются бригады. Результаты же работы, проведенной на Донбассе, "Слуги народа" планируют обсудить на заседании фракции уже по возвращении в Киев.

Около 100 слуг народа на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук 01

В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке на Донбасс фракция присоединилась неполным составом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра 120 депутатов СН поедут на Донбасс, а не в Турцию или на Мальдивы, - Зеленский

"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - уточнила политик.

Около 100 слуг народа на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук 02

Как сообщалось, в конце сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о намерении фракции провести выездное заседание на передовой.

Впоследствии, 2 октября, член фракции, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук сообщила, что депутаты от "Слуги народа" отложили выездное заседание на Донбассе из-за неблагоприятных погодных условий и заболеваемости депутатов COVID-19.

Около 100 слуг народа на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук 03

Позже заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что такое выездное заседание состоится в течение недели с 19 по 25 октября.

А накануне Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Верховной Раде подтвердил, что "завтра (21 октября. - Ред.) и 120 депутатов партии" Слуга народа "поедут на Донбасс".

Около 100 слуг народа на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук 04
Около 100 слуг народа на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук 05
Фото: соцсети, издание "Сегодня"

визит (3065) Донбасс (26955) Слуга народа (2627) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+44
надеюсь на разминирование
Около 100 "слуг народа" на два дня поехали на Донбасс, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9889
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21.10.2020 08:43
+44
Принудительный пиар 🤢🤡💩🐒🐁🐲перед провалом на выборах ! Поздно пить « Боржоми «, ************* !
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21.10.2020 08:56
+39
Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 3102
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21.10.2020 08:51
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Страница 2 из 2
поездки, поездки, а тем временем депутатша от СН мадам грищенко ( ну кто не в курсе - няня, та самая, которая удивлялась, что в украине уже шестой год ( аккурат перед выборами в ВР, идет война ) внесла интересный проект постановления 4234 "О внесении изменений п постановление ВР " О назначении выборов в местные советы в 2020 году" что собралась ЗЕленый моносброд изменить за 4 дня до выборов остается пока загадкой т.к. проект постановления на данный момент все еще отсутствует.
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21.10.2020 10:22 Ответить
Почему Рада не настаивает на срочном медицинском освидетельствовании Зеленского? Октябрь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bc.html#comments Комментарии: 1

О свободной экономической зоне » Донбасс» (из цикла: Абсурдопедия)
Представьте, что Армения и Азербайджан после нескольких лет боев за Карабах заключили временное перемирие, что будет дальше непонятно, все стороны продолжают готовиться к еще более ожесточённой войне, но вдруг выходит Н. Пашинян, у которого валится рейтинг, и обращается к армянам с опросом:
«Армяне, вы за то, чтобы создать в той части Карабаха, которую мы контролируем, свободную экономическую зону. Ну чтобы туда радостно побежал частный капитал, привлекаемый налоговыми льготами?»
Такую ситуацию https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC8XbHHxMyFoZKl2CZz4jlOd7ergKdbCGUTSYH1EILeeUMzmjMgYOGTyKvwnMNK5OYaym9g0VBY4p26&hc_ref=ARQ-t_ExpeTk_GGzTmqMkk7y9-gzlfmihfYLkpS9FFUPH_0RtpH2J84mf7ShEl9eOB8&fref=nf предложил представить сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Что было бы с Пашиняном?
В лучшем случае парламент потребовал бы срочного медицинского освидетельствования его.
В худшем, его бы немедленно вынудили бы уйти в отставку, как сумасшедшего.
Или просто стали обнимать его и целовать в парламенте и нечаянно…. удавили от избытка чувств…
ЛДНР, как известно, уже выдвинули свои претензии на все территории Донецкой и Луганской областей, где по их мнению проходил референдум 2014г. и которые, поэтому, должны войти в состав ЛДНР целиком. То есть предъявили территориальные претензии к Украине!
Кто в здравом уме и твёрдой памяти будет инвестировать свои накопления, кровно заработанные, в свободную экономическую зону Донбасс? То есть в спорную территорию, на которую претендуют обе стороны и ради которой идет война?
Вопрос, разумеется, риторический.
Значительно интереснее другое. Ведь совершенно очевидно, особенно после вчерашнего выступления Зеленского в парламенте, что Президент находится в каком-то своем мире, который не имеет ничего общего с реальностью.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80.html Послание Зеленского - это отчет о виртуальном рае, в котором живет лично он
- https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B7.html Позорное выступление Зеленского вызвало дружный смех среди экспертов
Вопрос: Почему ВР не настаивает на срочном медицинском освидетельствовании?
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21.10.2020 10:22 Ответить
а никто туда денег не собирается вкладывать-
Оффшор не для вложение а для выемки
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21.10.2020 10:36 Ответить
А туда не никто и не собрался "вкладывать". Легализируют "черный" бизнес (даже не серый), зарегят фирмы там. Теоретически будет СДЕЛАНО там, а по факту за тысячи км.
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22.10.2020 08:32 Ответить
Отправляющимся на фронт Зеленскому и «слугам народа» посоветовали, что им там посмотреть Октябрь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b8.html#respond Комментарии: 0

Люди на фронте - это единственная красная линия, спасающая страну от политического небытия. Подумайте, что вы сделали для них в реальности, чтобы солдаты сами подходили пожать вам руку?
Я очень рад, что завтра 120 Слуг народа вместе с президентом Зеленским поедут на Донбасс.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAq4MPKBsGM1zPFZvpcmn_tIU6tDOdogtcEVo01lVJlBzziLT41K1OJZXw5LMpvbzAAqIMLAP8OJ0ko&hc_ref=ARQ56bhpzU0hDT4-ycylrTwkR0uj2LGF5KUZ478ibVwSPtlB_DgU24Wi_UlWoLQSd5o&fref=nf написал сегодня ночью в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Мой совет - хотите выглядеть достойно - езжайте на Светлодарскую дугу в район Троицкого и Мироновского - там 19 октября в 6-6.40 противник обстрелял наши позиции из 120 мм минометов. Не приезжайте на тыловые базы для показушного обеда в аэропорту Мариуполя, такие фотосессии киевских гостей уважения не вызывают.
Езжайте, затем, под Горловку, пройдитесь по передовой, пройдитесь по траншее, ближайшей к водокачке в Шумах, куда хотела пройти российская инспекция. Езжайте туда, где на позициях солдаты и командиры, которые на войне с 14-го года, это стержень армии.
Поговорите с бойцами, как они относятся к перемирию. Как они относятся к приказу №340, по которому солдатам платят премии за то, чтобы они не стреляли по оккупантам - это не имеет аналогов в странах НАТО (и я даже не знаю, в какой еще стране подобные приказы издавали в своей армии).
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%86-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82.html Это пи@@ц! Министр Таран велел штрафовать воинов ВСУ за ответный огонь по оккупантам. Документ
А на позициях, кстати, посмотрите на результаты своей депутатской работы - в каких условиях живут воины?
Только не задавайте перед строем глупых вопросов: «На что жалуетесь? Говорите, если есть проблемы, хорошо?»
Не спрашивайте, а посмотрите сами, как обустроен быт, зайдите на кухню, в туалет, есть ли где-то железобетонные укрытия или блиндажи в пять накатов на случай обстрела?
Комфортно? Есть ли пленка, ковролин, доски, скобы? Хватает ли кабеля?
Ездят ли воины на волонтерских машинах или на технике, которую благодаря вашей работе им дало государство?
Сколько у них на позициях тепловизионных биноклей, лазерных дальномеров, тепловизионных прицелов?
Сколько дронов закупило государство?
А сколько топлива получают батальоны и роты на передовой, не крадут ли его, не приходится ли его докупать постоянно за свои деньги?
Не приводит ли приказ 340 к сокрытию происшествий и к коррупции, чтобы не лишать командиров премии? Почему лишают премии командиров, в секторе которых была стрельба, справедливо и честно ли это?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B0.html «За что вы, твари, унижаете украинскую армию?»: Зеленский «раздвинул ноги» перед Путиным - ветеран
Посмотрите в глаза бойцам - это благодаря им, их сопротивлению, Украину уважают в мире, благодаря им наших лидеров принимают в мировых столицах, дают помощь и кредиты, это благодаря им, армия пользуется самым высоким доверием в обществе, и именно это тот фундамент, на котором стоит наше государство.
Люди на фронте - это единственная красная линия, спасающая страну от политического небытия. Подумайте, что вы сделали для них в реальности, чтобы солдаты сами подходили пожать вам руку?
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21.10.2020 10:23 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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21.10.2020 13:10 Ответить
Дед Сенатор лет 15 назад вам сказал...любое бабло в долларах видит даже простой фермер из штата Аризона...не говоря о мэрах какого то штата Аризона или Дэлавер...за ЦРУ ФБР и АНБ молчу....
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21.10.2020 10:25 Ответить
Около 100 "слуг народа" на два дня поехали на Донбасс чтобы получить корочки "Участник Боевых действий". Оттуда сразу к кассе за доплатой ветерану, - замглавы фракции Кравчук
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21.10.2020 10:33 Ответить
А как бы их там и оставить?
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21.10.2020 19:10 Ответить
А краще на ПМЖ в ордло. Можна всією партією, та й " за майбутнє" з опожопівцями захопіть. Терористам не вистачає людей рідних по духу та "розуму".
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21.10.2020 10:33 Ответить
Незабаром в нас з'явиться більше ста нових учасників бойових дій.
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21.10.2020 10:37 Ответить
Простой всем задам вопрос....
Если РАБссия и Украина одинНарод....почему в Украине не было рюсских деревень и страдиционным рюсским назвнием...Вятичи,Меряне,Калмыки,буряты и прочие удмурто-чукчи-мордвины....
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21.10.2020 10:37 Ответить
Пися! Ох,как точно ты, засранец, обозвался! Забей в любой поисковик-искусственные языки!!! И словодрочить желание у тебя отпадет, по крайней мере, на цензоре!
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21.10.2020 15:34 Ответить
не было ни колядок, ни щедривок, а у нас и в Беларуси есть однако...
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22.10.2020 01:46 Ответить
В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке на Донбасс фракция присоединилась неполным составом-у некоторых уже есть корочки 2Участника боевых действий"-им не надо ехать
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21.10.2020 10:40 Ответить
Дорогу на Ростов перевіряють?
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21.10.2020 10:41 Ответить
Зеленский защищал Украину 4 раза...добровольцем ушел на фронт.... в 2014 году..президент Украины Порошенко наградил Зелю 4 орденами Суворова Кутузова Батьки Махна и Богдана Хмельницкого... Петр Алексеевич ...это ПРАВДА?
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21.10.2020 10:43 Ответить
Прахоботы в ужасе, весь электорат отожмут.
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21.10.2020 10:49 Ответить
Чий , ригівський . ?? Там же іншого й нема . Та - ради Бога .. .

Скажи Льоха , як ти почуваєш себе в ролі ідіота .? І , навіщо ти продукуєш ці дурні коментарі ?
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21.10.2020 11:01 Ответить
А як жэ АРМИЯ, вызволытэль зэмэль, по идеи за вас должны голосовать.
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21.10.2020 14:37 Ответить
Извилины у тебя, леха,"прямой"! Все остальное-кострированный бык поссал!
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21.10.2020 15:37 Ответить
Может и извилины, но работаю, не у кого не прошу, потихоньку хватает, человеку много не надо.
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21.10.2020 15:45 Ответить
Ну вот еще 100 претендентов на статус УБД прибыло.
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21.10.2020 10:52 Ответить
"Русо турісто" поєхало на Донбас шоб развєяцца . Перетрудились в Раді , бідолажні . .
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21.10.2020 10:55 Ответить
просто побухать
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21.10.2020 13:39 Ответить
Идиоты
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21.10.2020 11:06 Ответить
Селфі-сесію будуть робити...ІДІОТИ...Мляяя...
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21.10.2020 11:16 Ответить
судя по подбору учасников через 9-ть месяцев на пару случайных "детей слуг народа" станет больше
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21.10.2020 11:17 Ответить
100 новых участников боевого перемерия Зеленского. Все 100 "слуг" получат соответствующие удостоверения. Потом появятся и награды и льготы, а чуть позже они будут бить себя в грудь и кричать: "Мы воевали за Украину!"
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21.10.2020 11:35 Ответить
Стая недоразвитых ,выехала попиарится на войне и крови!
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21.10.2020 11:59 Ответить
Виродки, у вас є місце роботи, бюджет не готовий, в країні прорва проблем, як таких земля носить?
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21.10.2020 12:03 Ответить
Хотя есть шанс, пока эти фрики смылись за 2 дня принять нужные законы и поправки!
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21.10.2020 12:42 Ответить
Дешевий піар і більше нічого! Навіть ОПЗЖопці до такого не опускаються.
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21.10.2020 12:03 Ответить
Опускаються! Знаэш, як королевська тут скаче!!!
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21.10.2020 15:39 Ответить
Поехали туда интегрировать коронавирус.
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21.10.2020 12:16 Ответить
И вот теперь такая маленькая дрг и на подвалы донецка - и глаза в глаза - пусть ищут.
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21.10.2020 12:22 Ответить
Скотобаза поехала к своему лихторату.
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21.10.2020 12:36 Ответить
едут как на турбазу...за адреналином...(итить колотить)
а что это шобло надо теперь оберегать-накормить-напоить--в туалет сводить-спать уложить...
это кого-то волнует???? кто эту экскурсию спонсирует????
и основное - НА ХЕРА ?????
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21.10.2020 12:37 Ответить
Так, какаяразница! У зе-стада нынче один ответ на все вопросы-цитата от говнокомандующего!
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21.10.2020 15:41 Ответить
Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 1392
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21.10.2020 12:40 Ответить
За год в ВР и жопы не поднимали, х-й ложили на солдат и проблемы передовой!
А перед выборами поехали!
Надо предложить им еще добровольцами на 1 год записаться!
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21.10.2020 12:41 Ответить
Не надо предлагать - обосрут всю передовую
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21.10.2020 13:44 Ответить
не весь цирк уехал.
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21.10.2020 13:05 Ответить
https://twitter.com/nazareye
https://twitter.com/nazareye

Назар Приходько

@nazareye

·https://twitter.com/nazareye/status/1318829770877095937 1 ч

«Слуг народу» які відправились на фронт охоронятимуть близько 1000 військовослужбовців. Знайшли армії «правильне» застосування. Бл.дь...
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21.10.2020 13:06 Ответить
Почитала комменты.
Цензурного добавить нечего.
Сидеть в бане надоело)))
Всем плюсую!!!
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21.10.2020 13:17 Ответить
Закрывайте линию на карантин, пока не вернулись.
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21.10.2020 13:43 Ответить
Бронежилеты не выдавать там не стреляют кто наденет всех наградить можно и посмертно
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21.10.2020 13:49 Ответить
Авось траванутся палёнкой...
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21.10.2020 14:05 Ответить
"...Участие в ней принимают около ста членов фракции..."

Можна було і коротше подати інформацію:"...Участие в ней принимают около ста членов." І все.
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21.10.2020 14:10 Ответить
"...Участие в ней принимают около ста членов фракции..."

Можна було і коротше подати інформацію:"...Участие в ней принимают около ста членов." І все.
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21.10.2020 14:11 Ответить
Слуги олигархов слились со слугами пуйла, уже не скрываясь.

Ольга Шарий хвастается, что Арахамия взял в зону ООС их хвойд.

https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122095385_3960653647297941_2613897105383117777_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Wvsx9fYCTx0AX_QxF1R&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=9f2f6ea8845cd51742faa7094e87e532&oe=5FB49837
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21.10.2020 14:15 Ответить
Корабельные сосны?
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22.10.2020 01:10 Ответить
Около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится в течение двух дней. Источник: https://censor.net/ru/n3225994

МАБУТЬ ПОЇХАЛИ БРАТАТИСЬ З СЄПАРАМИ.
Хай би там і залишались, клоунське отродьє.
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21.10.2020 14:31 Ответить
И шо они туда поехали? Там своих обезьян хватает.
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21.10.2020 14:38 Ответить
Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 5751
Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 3562
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21.10.2020 14:39 Ответить
У складі офіційної делегації депутатів СН у зону ООС - російські пропагандисти від Шарія
Дуже дивно спостерігати, як у складі групи депутатів Слуги Народу, що вирушили у зону ООС, включено російських пропагандистів від Шарія.
Про це відкрито пише його дружина, додаючи фотографії. Чи не повинна держава протидіяти російській пропаганді? Цікаве питання для правлячої партії.
https://www.facebook.com/taras.berezovets?__cft__[0]=AZXwnS7b0Wyoo7kjFFaslL1KtlzOwGjhtnmQbI0ZV2aJznmxJl35GUbypkdDhvm0-RdjJvfFFV6fyfmZUhYZ8gHryeuvXNIWP1BhReVRAJI_Myk6YTDegdBrahxco7SFPLM&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Березовец
Вот она, новая стратегия по Донбассу. Арахамия и неожиданно ставший при Зеленском миллионер Герус уже даже не скрываются. Глава президентской фракции сотоварищи едут на Донбасс вместе с российскими пропагандистами. Интересно, может, ещё это поездка за счёт госбюджета Украины?
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21.10.2020 15:24 Ответить
PR-агитация пред выборами
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21.10.2020 16:31 Ответить
Около 100 "слуг народа"получает удостоверения участника боевых действий . получат социальные гарантии, предусмотренные законом Украины

депутаты Верховной Рады одобрили законопроект, (28 февр. 2014 г. ) который лишил их ...
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21.10.2020 17:29 Ответить
Если взять кокс из Аргентины или из Мексики то разницы нет,братан недавно выложил в Сеть мексиканские плантации....,это даже не Индюкович в Енакиево..и не Кучма с двумя каденциями....
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21.10.2020 17:58 Ответить
Для того щоб щось дійсно побачити на Донбасі потрібно дивитися "українськими очима", а не хитро щуритись піджидковими зіницями...
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21.10.2020 19:33 Ответить
от тепер їх всіх на передок і "перестать стрелять"...
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21.10.2020 19:38 Ответить
На подвал их, для просветления в мозгу
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21.10.2020 20:06 Ответить
най би і не поверталися...
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21.10.2020 20:00 Ответить
Не с нашим счастьем
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22.10.2020 01:11 Ответить
100 дебилов на минное поле для разминирования
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21.10.2020 20:14 Ответить
клоун и его друзья издеваются над ЗСУ.
начиная с питания ЗСУ.
не выполнение оборонного заказа.
клоуны истерят.
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21.10.2020 20:16 Ответить
Теперь всем дать звание участника боевых действий и льготы. Особенно ласковоглазому Хренусу.
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21.10.2020 21:05 Ответить
Похоже зеля всем "слугам народ" так борщ солдатский расхвалил, что эти "нуждающиеся" и вечно голодные у власти , решили всей своетеплой кампанией организовать пикничок и пожрать солдатского борща в солдатской столовой..а солдатиков даже уже и не посадят за один стол с отдыхающими...велика честь для них со своими "слугами" за одним столом сидеть...
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21.10.2020 22:06 Ответить
Прогулка за казенный счет. Отчет будет?
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22.10.2020 01:13 Ответить
Вот знаете, раньше я думал, что они такую примитивную фигню порют потому, что они считают , у народа такой уровень, что он это схавает... А сейчас всё больше убеждаюсь, нет ! ОНи ничего для народа не балаганят.Они на самом деле такие долбодятлы и есть. Это и есть их их плинтусный уровень. Совково-пионерский. " А вот мы - рраз и поедем все вместе на фронт!" - с херов ? - А вот !!! Ну - клиника придурков, понимаете ? Палата номер шесть.
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22.10.2020 01:38 Ответить
молодцы, правильно.
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22.10.2020 02:47 Ответить
ну и рожи
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22.10.2020 04:50 Ответить
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