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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания

В Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксированы 6 719 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 315 826 человек.

За сутки выздоровели 2 686 пациентов, всего с начала пандемии - 132 219 человек. В течение минувших суток умер 141 ранее заболевший. Это рекордный показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 5 927 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 21 октября COVID-19 болеют 180 366 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лечение больных COVID-19 уже потрачены 5,4 млрд грн, на доплаты медикам - 2,2 млрд грн, на обеспечение лабораторий - 911 млн грн, - Степанов

В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания 01
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания 02
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания 03
В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания 04

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Зебіли просрали 4-5 золотих місяців, коли можна було вивчити і врахувати гіркий досвід інших країн і максимально ефективно підготовитись до осіннє-зимового періоду. Попіарились, покрали гроші. Тепер смерті українців на їх совісті!
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21.10.2020 09:04
+18
Часто кажуть, що відповідальність за цей пипець лежить на МОЗі, Степанові, Шмигалю, Зеленському (потрібне підкреслити). Давайте не будемо лицемірити. Відповідальність лежить на тих 73%, які посадили цих абсолютно випадкових і кричуще некомпетентних людей у ​​владні крісла. Зробили себе разом.
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21.10.2020 09:10
+14
Вот когда ты легкие выплюнешь тогда и поймёшь где ковид
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21.10.2020 09:08
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Правила форума Совет форумчан
И это при ограниченной возможности сдать тест. Спасибо зебилам!!
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21.10.2020 08:53 Ответить
Результат теста в госклиниках ожидать 10 дней.......
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21.10.2020 09:07 Ответить
Нічого особистого - просто МОЗ співпрацює з пенсійним фондом у справі зменшення кількості пенсіонерів.
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21.10.2020 09:51 Ответить
Ідіоти, відмініть вибори! Постанова парламенту про подовження повноважень місцевих рад хоч би на пів року! Перенесіть, суки! А тим більше, зупиніть хоч би то ідіотське опитування.
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21.10.2020 08:56 Ответить
Низя тогда у слуг урода вобще рейтинга не будет и все проголосуют за Порошенко! И так Порошенко наверняка побеждает в Киеве и Львове!
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21.10.2020 09:00 Ответить
У тебя головка бо-бо?
Кто и где выберет, если выборы отменят?
А в Киеве и Львове уже?
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21.10.2020 09:08 Ответить
Выборы не отменят потому чем позже выборы тем рейтинг СН меньше уже в Днепре сами зелёные замазывают что они от зелени
В Україні відразу два рекорди COVID-19: помер 141 пацієнт, 6719 нових випадків захворювання - Цензор.НЕТ 1775
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21.10.2020 09:15 Ответить
Чтобы что-то замазать, не обязательно быть зелёным.
А про рейтинги - тема отдельная.
Еще неизвестно, кто получит под дупу в очередной раз.
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21.10.2020 09:17 Ответить
А кому замазывание выгодно кроме Риженко?
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21.10.2020 09:42 Ответить
В Україні відразу два рекорди COVID-19: помер 141 пацієнт, 6719 нових випадків захворювання - Цензор.НЕТ 8683

Бігморда Секти Недоумків.
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21.10.2020 09:37 Ответить
совсем отменить не имеет права а если перенести - каждый день работает против бажественногоянелоха и его шоблы
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21.10.2020 09:17 Ответить
Кроме Зеленского и Порошенко у Коломойского и Фирташа больше никого нет?
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21.10.2020 09:21 Ответить
А причем тут Коломойский к Порошенко вобще зелёная плесень мозг съела?
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21.10.2020 10:34 Ответить
Кто угодно только не мафиозный кнур
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21.10.2020 14:25 Ответить
Зелёный писюанист скорее на сального кабанчика похож, чем на кнура.
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21.10.2020 17:35 Ответить
К весне у них рейтинг упадет окончательно. Не отменят, а сразу потом как влупят локдаун, а все равно уже поздно будет.
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21.10.2020 09:03 Ответить
это только 20% от реальности
на самом деле многие выпригивают из окон больниц - их не считают, ведь самоубийство же
многим не за что сделать тест, ведь 65 млрд ковидных денег зеленский пустил на мвд, дороги и офшоры
многих не принимают даже в больнцы потому что нет теста у кого нет денег их сделать
вот до чего зеленский довёл страну
это геноцид
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21.10.2020 08:58 Ответить
Так эпоха бедности закончилась! Я считаю что учитель с зарплатой 4000 баксов и сам может сделать тест который стоит 30 баксов так мелочи. Не поест один раз тунца!
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21.10.2020 09:02 Ответить
Зебіли просрали 4-5 золотих місяців, коли можна було вивчити і врахувати гіркий досвід інших країн і максимально ефективно підготовитись до осіннє-зимового періоду. Попіарились, покрали гроші. Тепер смерті українців на їх совісті!
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21.10.2020 09:04 Ответить
Вы фсьо врёте, вчера бубочка прогундосило, шо всьо под контролем)))
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21.10.2020 09:17 Ответить
Та не, они просто здавали нормативы на "мастер спорта по борьбе с ковид". Бабло то нужно было освоить.
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21.10.2020 10:41 Ответить
Да хоть 60тыс с соплями и бессимптомных . А потом солгавши раз кто тебе поверит а ковидная шобла врет постояно. Где зелины 120 тыс труповмна новый год. В Беларуси нет
Потому что там коронобесов нет.
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21.10.2020 09:04 Ответить
Вот когда ты легкие выплюнешь тогда и поймёшь где ковид
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21.10.2020 09:08 Ответить
Это кацорылое существо. У них задача - внести смуту, что никакого короновируса нет. Все для того, дабы ослабить бдительность украинцев.
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21.10.2020 09:17 Ответить
Чувак до этого люди тоже умирали а выплюнуть лёгкие это умереть от пневмонии... в Туркмении маски запрещены на государственном уровне, так что в Туркмении все вымерли и выплюнули лёгкие?
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22.10.2020 08:15 Ответить
Хочешь не верь, у меня сосед крепкий мужик 49 лет буквально сгорел за 3 дня, спасти не смогли, страшная штука.
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21.10.2020 09:14 Ответить
хочешь не верь, с того света пишу. Всю жизнь бухал, курил, умер в 58 лет.
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21.10.2020 09:57 Ответить
в беларуси ща другие проблемы.и лукамудищев даже не считает количество,шоб не подлить бензинчику в огонь.просто дают цифры с потолка.
под боком Польша с 200 000,россия с полтора миллионами,Украина с 315 000-а у них нема проблем .так не бывает
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21.10.2020 09:17 Ответить
У меня в Беларуси родственников всех перекачало, их друзей тоже. Один умер, его жена второй раз в больнице. Но вируса там нет. В транспорте практически все без масок
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21.10.2020 09:43 Ответить
По пртоколом эпидемия 5% населения больных а у нас в 10 раз меньше. Летальных 2% от больных. В Польше рекомендаци носить маски и выполнять инструкции запретов нет . Там не лохи а ляхи и знают что запреты от государства на карантин должны быть компенсированы
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21.10.2020 10:14 Ответить
То протоколы для постоянно персистирующих щтаммов гриппа.
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21.10.2020 10:34 Ответить
По каким протоколам? По протоколам сезонного гриппа? Да все верно. Но нельзя применять протоколы сезонного гриппа к новому вирусу, против которого нет вакцины, и все время меняются протоколы лечения, в поисках оптимального варианта.

Что касается 5% после которых нужно объявлять эпидемию. Население Украины приблизительно 40 млн. человек, 5% это 2 млн. человек. Представьте что у нас начал распространяться вирус Е б о л ы, где летальность 50%. То по вашим протоколам для сезонного гриппа, пока не умрет 1 млн. человек эпидемию объявлять не нужно?
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21.10.2020 10:53 Ответить
я считаю, что надо публиковать и статистику - сколько из этих тестов платные, сколько бесплатные, сколько сделаны постфактум, т.е. после смерти, когда человек не дожил даже до теста, на который можно записаться на 2 месяца вперед...
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21.10.2020 09:06 Ответить
И заметьте: https://hromadske.ua/ru/posts/muzhchina-kotoryj-obezglavil-uchitelya-vo-francii-chechenec-iz-moskvy-on-vylozhil-v-twitter-foto-golovy
А статистику смертности по стране убрали еще в начале года из публичного доступа. За прошлые года (проверял 2017-2019) тоже. Так что и сравнивать не с чем.
Вопрос- почему. Избежать паники из-за резкого роста или же избежать протестов из-за фарса?
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21.10.2020 11:32 Ответить
В Україні відразу два рекорди: за смертями - за добу від COVID-19 померла 141 особа, за новими випадками зараження - 6719 - Цензор.НЕТ 16
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21.10.2020 09:07 Ответить
И при этом разрешают футбольные матчи со зрителями в Киеве, ну не дебилы.
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21.10.2020 09:09 Ответить
Часто кажуть, що відповідальність за цей пипець лежить на МОЗі, Степанові, Шмигалю, Зеленському (потрібне підкреслити). Давайте не будемо лицемірити. Відповідальність лежить на тих 73%, які посадили цих абсолютно випадкових і кричуще некомпетентних людей у ​​владні крісла. Зробили себе разом.
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21.10.2020 09:10 Ответить
Прежде всего виноват Зеленский со своими https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывами к https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank украинцам вернуться в Украину https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности миллионам вернувшимся обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19. Вирус расползся по стране и имеем 6000 смертей, в которых виноват Зеленский. Сейчас Зеленский говорит красивые слова, имитирует заботу об украинцах.
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21.10.2020 10:02 Ответить
Є така річ - причинно-наслідковий ряд, це коли щось наступне є результатом попереднього. Спочатку 73% насєлєнія дивились свати і 95-й на Г+Г, що викликало посилення атрофії залишків їх розумової діяльності. Потім цим, по-факту вже повним дебілам сказали вибрати собі владу. От дебіли й вибрали ідіота і його слуг. А вже після цього цей ідіот зі своїми слугами робить те, що робить.
От якби ті дебіли не дивились всяку херню, а тренували свою мозкову діяльність, то такої херні в нас би не творилось.
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21.10.2020 12:33 Ответить
Давайте локдаун, хто не помре від ковіду, помре з голоду, немає людей немає і проблем(.
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21.10.2020 09:10 Ответить
После выборов без локдауна не обойтись.
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21.10.2020 09:19 Ответить
А как ты умрешь от голода? Эпоха бедности закончилась!
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21.10.2020 09:22 Ответить
Конец эпохи эпохи бедности, начало эпохи нищеты !!! - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.
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21.10.2020 09:38 Ответить
думаю,за 2-3 недели с 24 места по количеству заболевших скатимся на 14-16 место.а то и раньше.там соперники слабые,дают мало прироста.
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21.10.2020 09:12 Ответить
Да щаз, вон 10 миллионная Чехия десяточку сегодня на гора выдала. Это если вас интересует процент.
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21.10.2020 09:23 Ответить
чехов мы уже давно обогнали (по общему количеству естественно)
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21.10.2020 10:11 Ответить
https://twitter.com/hochu_dodomu
https://twitter.com/hochu_dodomu @hochu_dodomu

Маски последний раз закупались в 2007 году, говорит Зеленский.

И поэтому в начале марта 2020 года их решили продать за границу?
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21.10.2020 09:20 Ответить
Дада, маски ониж прямо всех спасают, особенно которые из трусов.

Ато, что в маршрутке набито так, что половина на одной ноге стоит - эт ничего страшного, подумаеш.
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21.10.2020 09:26 Ответить
Опс, не туда ответил? Ну ничего, щас повторим
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21.10.2020 09:27 Ответить
Але ж баба Юля хворіла на коронавірус, значить він існує, вона не може брехати
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21.10.2020 09:50 Ответить
Не только бабка вылечилась, но и хряк за 3 дня вылечил ковид, двухстороннюю пневмонию и заодно сделал липосакцию хари - выкачал из нее 10 кг жира.
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21.10.2020 14:30 Ответить
Вот т тобі і Нові Санжари! Який тоді весною кіпіш був, - БТеРи, Нацгвардія, "обсерація", уханьська собачка, помпезні зустрічі літака "Мрія" з товарами для "Епіцентру"! А тепер, - все в нормі, піка ще не досягли, підстав для паніки немає, в лікарів гроші кури не клюють, пацієнти лікуються безкоштовно і радіють новим дорогам.
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21.10.2020 09:24 Ответить
Картина в транспорте - половина или без масок или ниже носа, результат очевиден.
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21.10.2020 09:24 Ответить
Дада, маски ониж прямо всех спасают, особенно которые из трусов.

Ато, что в маршрутке набито так, что половина на одной ноге стоит - эт ничего страшного, подумаеш.

https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g видосик вам припас для изучения "эффективности" намордников.
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21.10.2020 09:29 Ответить
даже из трусов - если все будут одевать, вирус не будет так распространяться, логику улавливаешь? уже не говоря про респираторы с защитой ffp3 - они как раз таки защищают от идиотов которые считают что маска не защищает.
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21.10.2020 09:48 Ответить
А как он будет распространяться в забитых доверху маршрутках? Видосик посмотрели? Вот так и будет.

ффп3? Так у негож клапан на выдохе, а тут все только за то, что на больного надо одевать самым главным образом. Через глаза, кстате, тоже хорошо заходит, так что вы ещё горнолыжные очки пропустили в комплекте.
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21.10.2020 09:51 Ответить
Интеренсо, а если ж#пу почесать грязной лапой или когда писаешь держишь хрен рукой, то тоже можно вирус подхватить, там же есть какая никакая слизистая?
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21.10.2020 09:56 Ответить
Ещё как. По щастью жопой никто не дышит пока что
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21.10.2020 10:00 Ответить
с набитыми маршрутками согласен трындец...почему-то в Китае с 2 млрд. цифра в 88 тыс. больных остановилась...так они там больницу за неделю построили...
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21.10.2020 09:56 Ответить
Потому что в Китае сказали всем по домам сидеть - и все сидят. Сказали выйти построиться и сдать тест - 10ти миллионный город вышел, построился и за 4 дня сдал.
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21.10.2020 09:59 Ответить
сказали с моста прыгнуть и все прыгнули. скрывают правду кетаёзы 100%
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21.10.2020 10:01 Ответить
Кетаёзы да, они такие. Сказали всех воробьёв отловить - и отловили жеж както.
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21.10.2020 10:06 Ответить
мосты они строят бешеными темпами , а насчет вируса шото знают по-любе
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21.10.2020 10:10 Ответить
Вот! В других странах присутствует уважение к своему правительству. А в нашей это самое правительство готовы растерзать. Небезосновательно. Поэтому и отношение такое ко всем запретам и ограничениям, кредит доверия был исчерпан еще очень давно
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21.10.2020 11:35 Ответить
Хорошее видео. Любители носить намордник получат разрыв шаблона.
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21.10.2020 09:57 Ответить
А некоторые противники масок уже получили бесплатно по большому пластиковому пакету. Но они об этом так и не узнали.
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21.10.2020 10:56 Ответить
Почитай это. Видосик там тоже есть. И не дыма от вейпа (который через нос можно сквозь маску для дайвинга без клапана выдохнуть, но подышать свозь нее - хрена с два) , а реальных капель, образующихся при разговоре.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
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21.10.2020 10:41 Ответить
Спокойствие, главное - спокойствие! 141 умерший должны быть довольны, они умерли под личным контролем ЗЕ, степанова и Ляшко.
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21.10.2020 09:55 Ответить
Главная проблема ковида это легкие в труху. Неужеле всем 141 умершему уже успели сделать вскрытие? Инфаркты и инсульты к коронавирусу мало имеют отношения как по мне..
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21.10.2020 09:58 Ответить
Смерть от короновируса может быть только после пневмонии . Все остальное это от коронобесов. Да и в пневмонии короновирус занимает почетный 1%. Пневмококи 40% Короче
мракобесие наступает народ не чем не интерисуется а только пугается бо им так нравится ну что ж скоро будем в средневековье, сознание уже там, осталось феодальные порядки завести.
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21.10.2020 10:26 Ответить
То есть если обычный грипп может дать и воспаление легких и ревматизм и миокардит и перикардит, а коронавирус - только воспаление легких, то утверждение коронаотрицателей, что коронавирус - это то же самое, что обычный грипп - ложно.
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21.10.2020 10:59 Ответить
эпидемиолг гундаров- короновирус слабее сезонного грипа. Ревматизм не заразная болезнь
Восполение потом пневмония.
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21.10.2020 11:36 Ответить
От гриппа за год в мире умирает от 290 до 650 тыс человек. (при этом в январе (начале года) уже пиковая заболеваемость и смертность и потом опять пиковая к декабрю. ) А в 2020 реально во многих странах кроме Китая (с его 4 тыс умерших можно и не учитывать) смерти от коронавируса на пик вышли к концу марта-середине апреля. То есть за 7 месяцев уже 1,12 миллиона умерших. А Вам все божья роса...
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21.10.2020 12:03 Ответить
Тебе ЗЕ и ЛЯшко запрещают маску на морде носить?
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21.10.2020 10:25 Ответить
Посмотри в зеркало и увидишь морду, вышкребок зеленный.
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21.10.2020 10:34 Ответить
Не уместно в такой теме запускать похоронного Енота. Хотя, в нынешних реалиях, да какая разница...
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21.10.2020 10:02 Ответить
Завязывайте с мухоморами.
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21.10.2020 11:43 Ответить
4-7 дней назад, в сутки заражалось, в среднем, 40 - 47 тысяч человек.
Сейчас, наверняка, этот показатель выше, возможно, что около 50 - 55 тысяч в сутки... Значит, через 5-7 дней, будет больше погибших, 150-170 человек.
Это все на основе математической модели. Так как реальные тесты не могут охватить все население, и тесты ждут долго.
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21.10.2020 10:07 Ответить
Реальна Словаччина за два уікенди охопить реальними тестами все населення, старше 10 років.
А розрахунки на основі математичної моделі можна знайти тут: https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
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21.10.2020 12:52 Ответить
все ужасались Италии/Испании по 500-600 человек в день.
Нам осталось до их рекорда совсем немного.
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21.10.2020 21:41 Ответить
"Мастера спорта по борьбе с коронавирусом"©️: ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, Шмыгаль и прочие, причастные к борьбе с коронавирусом, ЗЕ-ублюдки из падлючего ЗЕ-шапито подлежат немедленному повышению в спортивном звании - "Мастера спорта международного класса по борьбе с коронавирусом".
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21.10.2020 11:08 Ответить
Всіх учнів і педагогів давно треба було на карантин відправити. Вони найчастіше і переносять короновірус поміж людей.
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21.10.2020 11:50 Ответить
Но самое интересное запланировано для четвертого уровня опасности - 20 тыс и более.
Тут всем, кто голосовал за зеленых, стоит читать внимательно, ибо это предусмотрено от вашего имени, 73 процентов дятлов.
Министр прямо говорит, что в этот момент уже никаких ресурсов у министерства нет и оно умывает руки.
Он бы сказа «**итесь вы все конем», но до этого дело пока не дошло, а потому он говорит о том, что медики будут заниматься сортировкой больных и на свой вкус решать, кем они будут заниматься, а кого сразу - в морг.

Если кто еще не понял, уже сейчас, на первом уровне (по оценке министерства), ресурсов уже нет.
Больные сами платят за лекарства, достают антибиотики и где-то намучивают аппараты ИВЛ (5 тыс грн/сут.), а что будет на втором уровне - легко себе представить, почитав описание четвертого уровня.
В Александровскую больницу ( Киев ) кладут только зелёных мразей !
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21.10.2020 12:34 Ответить
В плане Ковида я Луку поддерживаю.Все переболеют.Нет смысла закрывать страну.
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21.10.2020 13:18 Ответить
При совке эпидемия грипа болело детей в классе очень много но карантина не давли, все надеялись погулять хорошо помним это.Но через корткое время все надежды пропали все преболели и выздоровели за пару недель. 50% переболело. Без температуры с уроков не отпускали прививок не делали. Лука пошел таким путем.
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21.10.2020 14:00 Ответить
В Україні відразу два рекорди COVID-19: помер 141 пацієнт, 6719 нових випадків захворювання - Цензор.НЕТ 6527
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21.10.2020 14:02 Ответить
СУПЕР НОВОСТЬ ИЗ ГЕРМАНИИ!
Вируса на поверхностях нет!
Это фантастическая удача. Коронавирус на поверхностях нежизнеспособен. Он передается только через дыхание. Вчера немецкие ученые подвели итог сложных и дорогих исследований коронавируса.
Немцы! Вам огромное человеческое спасибо!!!
Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга полностью перевернули представления о путях передачи новой коронавирусной инфекции. Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавирусом COVID-19 в городе Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много заболевших, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет - только нежизнеспособные.
Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика Штрека не обнаружили.
Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного вируса на поверхностях! Чаще всего заражения происходили на танцах, вечеринках и праздниках с большим количеством гостей. Заразиться в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды, согласно Штреку, невозможно, и вирусолог недоумевает, почему супермаркетам можно работать, а парикмахерские и магазины одежды должны быть закрыты. Тогда,
До свидания, корона!
Во всем мире в борьбе с COVID-19 допущена серьезная диагностическая ошибка.
Как установили итальянские ученые, оказалось, что страшная болезнь - не пневмония, и люди умирают, в большей степени, от диффузного тромбоза вен (тромбоз).
В связи с этим протоколы лечения коронавирусных пациентов в Италии были срочно изменены. Наряду с антибиотиками, противовирусными и противовоспалительными препаратами стали использовать и антикоагулянты.
Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны.
Как бы в подтверждение выводов итальянских врачей, впечатляющий случай задокументирован в США, где целая семья была вылечена в домашних условиях. Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 мг, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась, как будто у них и не было никаких симптомов!

Медицинский исследователь из Италии: «Благодаря 50 вскрытиям умерших от COVID-19, патологоанатомы обнаружили, что это - не совсем пневмония, так как вирус не только убивает легочные клетки, но также провоцирует эндотелиальный тромбоз сосудов.
Как и при диффузном тромбозе в кровеносных сосудах, в первую очередь поражается легкое, потому что оно является наиболее воспалительным, но есть также сердечный приступ, инсульт и многие другие тромбоэмболические заболевания.
Фактически протоколы показали бесполезность одних лишь противовирусных препаратов без применения антикоагулянтного и противовоспалительного лечения.
Если бы китайцы наряду с обычным антивоспалительным лечением применили аспирин, препараты, разжижающими кровь (их обычно назначают пожилым людям для предотвращения тромбозов), и вложили бы средства в лечение на дому, то они спасли бы жизни многих пострадавших по всему миру без необходимости интенсивной терапии!
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21.10.2020 19:42 Ответить
В Україні відразу два рекорди COVID-19: помер 141 пацієнт, 6719 нових випадків захворювання - Цензор.НЕТ 6070
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21.10.2020 23:19 Ответить
В россии депутат госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом после вакцинации от него. https://lenta.ru/news/2020/10/21/infection/
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22.10.2020 06:16 Ответить
 
 