В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания

В Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксированы 6 719 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 315 826 человек.

За сутки выздоровели 2 686 пациентов, всего с начала пандемии - 132 219 человек. В течение минувших суток умер 141 ранее заболевший. Это рекордный показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 5 927 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 21 октября COVID-19 болеют 180 366 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559).

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