В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания
В Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксированы 6 719 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 315 826 человек.
За сутки выздоровели 2 686 пациентов, всего с начала пандемии - 132 219 человек. В течение минувших суток умер 141 ранее заболевший. Это рекордный показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 5 927 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 21 октября COVID-19 болеют 180 366 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (713), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559).
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Кто и где выберет, если выборы отменят?
А в Киеве и Львове уже?
А про рейтинги - тема отдельная.
Еще неизвестно, кто получит под дупу в очередной раз.
Бігморда Секти Недоумків.
на самом деле многие выпригивают из окон больниц - их не считают, ведь самоубийство же
многим не за что сделать тест, ведь 65 млрд ковидных денег зеленский пустил на мвд, дороги и офшоры
многих не принимают даже в больнцы потому что нет теста у кого нет денег их сделать
вот до чего зеленский довёл страну
это геноцид
Потому что там коронобесов нет.
под боком Польша с 200 000,россия с полтора миллионами,Украина с 315 000-а у них нема проблем .так не бывает
Что касается 5% после которых нужно объявлять эпидемию. Население Украины приблизительно 40 млн. человек, 5% это 2 млн. человек. Представьте что у нас начал распространяться вирус Е б о л ы, где летальность 50%. То по вашим протоколам для сезонного гриппа, пока не умрет 1 млн. человек эпидемию объявлять не нужно?
А статистику смертности по стране убрали еще в начале года из публичного доступа. За прошлые года (проверял 2017-2019) тоже. Так что и сравнивать не с чем.
Вопрос- почему. Избежать паники из-за резкого роста или же избежать протестов из-за фарса?
От якби ті дебіли не дивились всяку херню, а тренували свою мозкову діяльність, то такої херні в нас би не творилось.
https://twitter.com/hochu_dodomu @hochu_dodomu
Маски последний раз закупались в 2007 году, говорит Зеленский.
И поэтому в начале марта 2020 года их решили продать за границу?
Ато, что в маршрутке набито так, что половина на одной ноге стоит - эт ничего страшного, подумаеш.
Ато, что в маршрутке набито так, что половина на одной ноге стоит - эт ничего страшного, подумаеш.
https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g видосик вам припас для изучения "эффективности" намордников.
ффп3? Так у негож клапан на выдохе, а тут все только за то, что на больного надо одевать самым главным образом. Через глаза, кстате, тоже хорошо заходит, так что вы ещё горнолыжные очки пропустили в комплекте.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
мракобесие наступает народ не чем не интерисуется а только пугается бо им так нравится ну что ж скоро будем в средневековье, сознание уже там, осталось феодальные порядки завести.
Восполение потом пневмония.
Сейчас, наверняка, этот показатель выше, возможно, что около 50 - 55 тысяч в сутки... Значит, через 5-7 дней, будет больше погибших, 150-170 человек.
Это все на основе математической модели. Так как реальные тесты не могут охватить все население, и тесты ждут долго.
А розрахунки на основі математичної моделі можна знайти тут: https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
Нам осталось до их рекорда совсем немного.
Тут всем, кто голосовал за зеленых, стоит читать внимательно, ибо это предусмотрено от вашего имени, 73 процентов дятлов.
Министр прямо говорит, что в этот момент уже никаких ресурсов у министерства нет и оно умывает руки.
Он бы сказа «**итесь вы все конем», но до этого дело пока не дошло, а потому он говорит о том, что медики будут заниматься сортировкой больных и на свой вкус решать, кем они будут заниматься, а кого сразу - в морг.
Если кто еще не понял, уже сейчас, на первом уровне (по оценке министерства), ресурсов уже нет.
Больные сами платят за лекарства, достают антибиотики и где-то намучивают аппараты ИВЛ (5 тыс грн/сут.), а что будет на втором уровне - легко себе представить, почитав описание четвертого уровня.
В Александровскую больницу ( Киев ) кладут только зелёных мразей !
Вируса на поверхностях нет!
Это фантастическая удача. Коронавирус на поверхностях нежизнеспособен. Он передается только через дыхание. Вчера немецкие ученые подвели итог сложных и дорогих исследований коронавируса.
Немцы! Вам огромное человеческое спасибо!!!
Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга полностью перевернули представления о путях передачи новой коронавирусной инфекции. Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавирусом COVID-19 в городе Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много заболевших, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет - только нежизнеспособные.
Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика Штрека не обнаружили.
Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного вируса на поверхностях! Чаще всего заражения происходили на танцах, вечеринках и праздниках с большим количеством гостей. Заразиться в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды, согласно Штреку, невозможно, и вирусолог недоумевает, почему супермаркетам можно работать, а парикмахерские и магазины одежды должны быть закрыты. Тогда,
До свидания, корона!
Во всем мире в борьбе с COVID-19 допущена серьезная диагностическая ошибка.
Как установили итальянские ученые, оказалось, что страшная болезнь - не пневмония, и люди умирают, в большей степени, от диффузного тромбоза вен (тромбоз).
В связи с этим протоколы лечения коронавирусных пациентов в Италии были срочно изменены. Наряду с антибиотиками, противовирусными и противовоспалительными препаратами стали использовать и антикоагулянты.
Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны.
Как бы в подтверждение выводов итальянских врачей, впечатляющий случай задокументирован в США, где целая семья была вылечена в домашних условиях. Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 мг, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась, как будто у них и не было никаких симптомов!
Медицинский исследователь из Италии: «Благодаря 50 вскрытиям умерших от COVID-19, патологоанатомы обнаружили, что это - не совсем пневмония, так как вирус не только убивает легочные клетки, но также провоцирует эндотелиальный тромбоз сосудов.
Как и при диффузном тромбозе в кровеносных сосудах, в первую очередь поражается легкое, потому что оно является наиболее воспалительным, но есть также сердечный приступ, инсульт и многие другие тромбоэмболические заболевания.
Фактически протоколы показали бесполезность одних лишь противовирусных препаратов без применения антикоагулянтного и противовоспалительного лечения.
Если бы китайцы наряду с обычным антивоспалительным лечением применили аспирин, препараты, разжижающими кровь (их обычно назначают пожилым людям для предотвращения тромбозов), и вложили бы средства в лечение на дому, то они спасли бы жизни многих пострадавших по всему миру без необходимости интенсивной терапии!