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Новости Коронавирус и карантин
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Ожидать появления украинской вакцины от COVID-19 в ближайшие два года не стоит, - врач Дубров

Ожидать появления украинской вакцины от COVID-19 в ближайшие два года не стоит, - врач Дубров

Ожидать появления украинской вакцины отCOVID-19 в ближайшие два года, а именно столько длятся три фазы разработки препарата, не стоит.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил Сергей Дубров, врач-анестезиолог высшей категории, эксперт Минздрава, член рабочей группы протокола "Оказание медицинской помощи для коронавирусной болезни".

По словам врача, для того, чтобы появился любой препарат на фармацевтическом рынке, в том числе и вакцина, необходимо соблюдать правила проведения клинических исследований. Они включают в себя три фазы.

"Насколько мне известно, в Украине не зарегистрированы пока никакие клинические исследования с применением вакцины против коронавируса. Исследование включает в себя три фазы и этот период длительный. По меньшей мере - полтора-два года. Не думаю что мы можем говорить о перспективе появления украинской вакцины в ближайшие два года", - подчеркнул Дубров.

К примеру эксперт Минздрава назвал РФ, где уже зарегистрированы две вакцины с нарушением всех европейских и мировых требований к регистрации лекарственных средств.

"То есть, исследования не включали третью, основную фазу клинического исследования, на которой до 50% препаратов потенциальных не доходят до регистрации", - объяснил Дубров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вот так взял врач и обламал предвыборный пиар наивеличайшего с его фуфломициновой "вакциной" от стоматолога из москвы Фаворова.
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21.10.2020 09:14
+5
Откуда ей взяться?
Необходимого ресурса у Украины УЖЕ нет.
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21.10.2020 09:21
+4
Вот взял и разрушил очередной «концерт» КВАРТАЛА 😀😀😀
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21.10.2020 09:26
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Вот так взял врач и обламал предвыборный пиар наивеличайшего с его фуфломициновой "вакциной" от стоматолога из москвы Фаворова.
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21.10.2020 09:14 Ответить
Отакої! А нахвалялись.
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21.10.2020 09:18 Ответить
Та, морская пыль. США все равно "попросят" американскую покупать., а она патриотичная, хоть и дорогая
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21.10.2020 09:21 Ответить
через Роттердам + купим. Нам не привыкать.
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21.10.2020 09:35 Ответить
Колись, Вася, кацапской ветеринарной.
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21.10.2020 09:36 Ответить
Откуда ей взяться?
Необходимого ресурса у Украины УЖЕ нет.
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21.10.2020 09:21 Ответить
ну ничо...тут главное до конца года дотянуть - а там вайне канец - кто поверил маладец!
"бальшая стройка" на ковидные деньги, должна успакоить каждого... дожившего до этого светлаго дня зеленого торжества найвеличейшего преЗЕдента Галактики
(ошибки сделаны умышлено!)
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21.10.2020 09:24 Ответить
Вот взял и разрушил очередной «концерт» КВАРТАЛА 😀😀😀
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21.10.2020 09:26 Ответить
Дореформировались великие реформаторы. А ведь совсем недавно украинские лекарства были конкурентоспособными. Разрабатывали новые формулы вполне успешно.
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21.10.2020 09:38 Ответить
через два года само рассосётся
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21.10.2020 09:38 Ответить
Здесь уже ничего ожидать не стоит. Не получилось, бывает...
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21.10.2020 09:40 Ответить
Бубочка не верит! Он вакцину сам будет изобретать. Создаст штаб и возмет под личный контроль. И за два месяца!
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21.10.2020 09:40 Ответить
Нас готовят к российской вакцине - на шприце же не будет написано что там вкалывают.
Те ещё патриоты, заботятся о здоровье украинцев.
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21.10.2020 10:33 Ответить
Маленька коректа: не " Ожидать появления украинской вакцины отCOVID-19 в ближайшие два года, не стоит" потрібно змінити на "Ожидать появления украинской вакцины отCOVID-19 не стоит"

Де вона візьметься якщо всю науку обнулили , як Путіна. Єдина надія на Загниваючий.
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21.10.2020 14:04 Ответить
 
 