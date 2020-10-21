Ожидать появления украинской вакцины от COVID-19 в ближайшие два года не стоит, - врач Дубров

Ожидать появления украинской вакцины отCOVID-19 в ближайшие два года, а именно столько длятся три фазы разработки препарата, не стоит.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил Сергей Дубров, врач-анестезиолог высшей категории, эксперт Минздрава, член рабочей группы протокола "Оказание медицинской помощи для коронавирусной болезни".

По словам врача, для того, чтобы появился любой препарат на фармацевтическом рынке, в том числе и вакцина, необходимо соблюдать правила проведения клинических исследований. Они включают в себя три фазы.

"Насколько мне известно, в Украине не зарегистрированы пока никакие клинические исследования с применением вакцины против коронавируса. Исследование включает в себя три фазы и этот период длительный. По меньшей мере - полтора-два года. Не думаю что мы можем говорить о перспективе появления украинской вакцины в ближайшие два года", - подчеркнул Дубров.

К примеру эксперт Минздрава назвал РФ, где уже зарегистрированы две вакцины с нарушением всех европейских и мировых требований к регистрации лекарственных средств.

"То есть, исследования не включали третью, основную фазу клинического исследования, на которой до 50% препаратов потенциальных не доходят до регистрации", - объяснил Дубров.

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