COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 713, Одесчина - 614 и Полтавщина - 580
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской (713), Одесской (614) и Полтавской (580) областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 21 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 713 человек.
Общее количество инфицированных составляет 30 272 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 462 человека, за последние сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 5 862 пациента, за минувшие сутки - 145.
По состоянию на 21 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 23 948 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Полтавская области.
Так, на Одесчине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 614 человек. Общее количество заболевших - 19 957. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 300 человек, за сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 3 242 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 16 415.
На Полтавщине коронавирусом заболели 580 человек. Общее количество инфицированных составляет 6 880 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 132 человека, за минувшие сутки - 21. С начала эпидемии выздоровели 2 260 пациентов. Количество активных больных на Полтавщине составляет 4 488 человек.
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а мы до вчерашнего дня об этом ,наивные ,и не подозревали.
Теперь вот в курсе.
Вся відповідальність на такій кількості хворих на владі. Це вони не змогли зупинити розповсюдження інфекціїї, замість виробництва захисних костюмів і масок, їх продавали, замість використання грошей за призначенням - закупка ШВЛ, обладнання нових лікарень і підготовка медперсоналу тратили велику кількість грошей на зариття їх в асфальт.