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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 713, Одесчина - 614 и Полтавщина - 580

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 713, Одесчина - 614 и Полтавщина - 580

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской (713), Одесской (614) и Полтавской (580) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 21 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 713 человек.

Общее количество инфицированных составляет 30 272 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 462 человека, за последние сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 5 862 пациента, за минувшие сутки - 145.

По состоянию на 21 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 23 948 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Полтавская области.

Так, на Одесчине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 614 человек. Общее количество заболевших - 19 957. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 300 человек, за сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 3 242 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 16 415.

На Полтавщине коронавирусом заболели 580 человек. Общее количество инфицированных составляет 6 880 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 132 человека, за минувшие сутки - 21. С начала эпидемии выздоровели 2 260 пациентов. Количество активных больных на Полтавщине составляет 4 488 человек.

карантин (16729) Одесская область (3554) статистика (2310) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1148)


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А, что на это скажет Говнобородько?
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21.10.2020 09:25 Ответить
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 713, Одесчина - 614 и Полтавщина - 580 - Цензор.НЕТ 2450
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21.10.2020 09:30 Ответить
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 713, Одесчина - 614 и Полтавщина - 580 - Цензор.НЕТ 4229
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21.10.2020 09:31 Ответить
Так он вчера в своей сказочной речи в ВР уже всё сказал ,у нас всё хорошо ,
а мы до вчерашнего дня об этом ,наивные ,и не подозревали.
Теперь вот в курсе.
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21.10.2020 09:38 Ответить
Только что в метро заходят люди без масок, менты уткнули морды в телефоны, похеру, ноль реакции, какая нафиг красная зона😁😁
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21.10.2020 09:38 Ответить
Все хроники умрут от COVID-19, а все остальные будут жить.
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21.10.2020 09:43 Ответить
А прасажирів на потяги не брати з Тернополя, Хмельницького і Франківська.
Вся відповідальність на такій кількості хворих на владі. Це вони не змогли зупинити розповсюдження інфекціїї, замість виробництва захисних костюмів і масок, їх продавали, замість використання грошей за призначенням - закупка ШВЛ, обладнання нових лікарень і підготовка медперсоналу тратили велику кількість грошей на зариття їх в асфальт.
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21.10.2020 10:16 Ответить
А почему не спросят с труханова и кернеса ,за день города в Одессе и Харькове ,где тысячи не совсем умных веселились на площадях? Ведь у каждого есть обязанности ,начиная от меров ,сбушников и ментов.Ведь есть преступная причина такой вспышки в этих городах.Или зедебилам ,какая разница сколько умрет Украинцев?
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21.10.2020 11:57 Ответить
 
 