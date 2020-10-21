В Минздраве рассказали о противоэпидемических мерах во время проведения местных выборов: Санитайзеры, дистанция, раздельные вход и выход

Возле входа в помещение для голосования наносится разметка, указывающая на необходимость соблюдения физической дистанции не меньше 1-1,5 метра. При возможности необходимо обеспечить отдельный вход и выход из помещения для голосования.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Перед началом работы глава окружной избирательной комиссии должен определить ответственного человека, который будет перед входом в помещение проводить опрос избирателей о наличии симптомов ОРЗ. Это касается всех, кто приходит для голосования", - отметил министр.

По словам Степанова, что касается членов окружной или участковой избирательной комисии, их также обязательно опросят о состоянии здоровья, а также те, у кого будет температура выше 37,2 будут вынуждены покинуть помещение и обратиться к врачу.

"Во время проведения подготовки к местным выборам ограничивается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Имеется ввиду посещение учреждений образования на территории которых расположены избирательный комиссии", - добавил глава Минздрава.

Кроме того, Степанов отметил, что на входе в избирательную комиссию обязательно должны быть расположены дезинфицирующие средства.

"Также размещаются информационные материалы о противоэпидемических мерах. Возле входа в помещение для голосования наносится разметка, указывающая на необходимость соблюдения физической дистанции не меньше 1-1,5 метра. При возможности необходимо обеспечить отдельный вход и выход из помещения для голосования. Количество людей на избирательном участке должно быть ограничено - не больше 3-х возле стола выдачи бюллетеней", - подчеркнул министр.

Также, по словам Степанова, все столы и стулья на избирательном участке должны иметь возможность дезинфекции поверхностей, то есть, чтобы не было ткани.

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