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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве рекордная смертность от COVID-19 за сутки - 23 человека, выздоровели - 199, выявлено 559 новых случаев

По состоянию на утро 21 октября в Киеве коронавирусом заболели 559 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 31 869 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 627 человек, за сутки - 23, что является рекордным показателем за сутки с начала пандемии. С начала эпидемии выздоровели 11 115 пациентов, за сутки - 199

По состоянию на 21 октября количество активных больных в Киеве составляет 20 127 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания

В Киеве рекордная смертность от COVID-19 за сутки - 23 человека, выздоровели - 199, выявлено 559 новых случаев 01

карантин (16729) Киев (25499) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Как в анекдоте *.... передавайте дальше...* Продолжайте в том же духе без масок ходить. Главное чтобы рыгаловки и кинотеатры с ночными клубами не закрывались. Ато видители скучно жить...
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21.10.2020 10:29 Ответить
Цензор не підміняйте поняття і не розгоняйте паніку. Йде "друга хвиля"та що була прогнозована, і так зараженнь буде більше. Кількість смертей треба дивитись комплексно - хронічні захворювання, вік. Можливо б звичайний грип вбив би цих людей. Слідуючи вашій логіці рекорд буде кожного дня. Не ставайте "жовтими сторінками"
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21.10.2020 11:33 Ответить
Цензор не підміняйте поняття і не розгоняйте паніку. Йде "друга хвиля"та що була прогнозована, і так зараженнь буде більше. Кількість смертей треба дивитись комплексно - хронічні захворювання, вік. Можливо б звичайний грип вбив би цих людей. Слідуючи вашій логіці рекорд буде кожного дня. Не ставайте "жовтими сторінками"
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21.10.2020 11:40 Ответить
 
 