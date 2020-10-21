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В Киеве рекордная смертность от COVID-19 за сутки - 23 человека, выздоровели - 199, выявлено 559 новых случаев
По состоянию на утро 21 октября в Киеве коронавирусом заболели 559 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество инфицированных составляет 31 869 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 627 человек, за сутки - 23, что является рекордным показателем за сутки с начала пандемии. С начала эпидемии выздоровели 11 115 пациентов, за сутки - 199
По состоянию на 21 октября количество активных больных в Киеве составляет 20 127 человек.
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ALEX SUROVV
показать весь комментарий21.10.2020 10:29 Ответить Мне нравится 1
Николай Омельчук #477072
показать весь комментарий21.10.2020 11:33 Ответить Мне нравится 0
Николай Омельчук #477072
показать весь комментарий21.10.2020 11:40 Ответить Мне нравится 0
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