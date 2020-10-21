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Новости Репрессии в Беларуси
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Лукашенко не имеет легитимности, "бизнес, как обычно" с его режимом уже невозможен, - Боррель

Лукашенко не имеет легитимности,

Ситуация в Беларуси не улучшается, продолжаются беспрецедентные репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета, и Евросоюз готовит новые санкции против официальных лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Вы хорошо знаете, что Европейский союз отверг фальсифицированные результаты президентских выборов", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, обращаясь во вторник к евродепутатам на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

"Мы ясно заявили, что Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности. (...) Мы не признаем его как законного президента Беларуси", - продолжил Боррель.

По его словам, с этим режимом больше нельзя вести "бизнес, как обычно". Он напомнил, что ЕС принял дополнительные санкции против 40 белорусских официальных лиц за фальсификацию выборов и применение насилия в отношении граждан. Но с тех пор, отметил Боррель, ситуация в Минске не переставала ухудшаться, и, похоже, не наблюдается никаких перспектив диалога.

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"Совет (ЕС по иностранным делам 12 октября. - Ред.) политически дал свой "зеленый свет" для обсуждения следующего пакета санкций, и на этот раз они распространятся на самого Александра Лукашенко. Техническая работа началась сразу после совета и скоро завершится. Ни у одного государства-члена не возникло возражений на этот счет", - сообщил глава европейской дипломатии.

Боррель считает, что принципы отношений ЕС с Беларусью должны быть пересмотрены, но Евросоюз солидарен с белорусским гражданским обществом. Идет работа над глобальным пакетом экономической помощи, которую европейские институты готовы оказать "новой демократической Беларуси".

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Он согласился с рекомендациями Европарламента по новым отношениям ЕС с Беларусью, в которых указывается на то, что "только национальный инклюзивный диалог с участием Координационного совета может привести к надежному мирному решению". ЕС будет настаивать на посреднической миссии ОБСЕ для содействия такому диалогу. При этом Боррель признал, что белорусские власти не расположены к диалогу, и все усилия ЕС в этом вопросе до сих пор не принесли результата.

Он заверил, что ЕС будет продолжать поддерживать белорусский народ в его борьбе за свои демократические права, за право избрать президента на свободных выборах и под наблюдением ОБСЕ. Евросоюз готов поддерживать белорусов, гражданское общество, независимые СМИ "всеми имеющимися инструментами - финансовыми и политическими".

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"Мы попытаемся изолировать правительство Лукашенко, оказывая финансовую помощь гражданам и избегая того, чтобы эти деньги попали в карман правительству", - пообещал глава дипломатии ЕС, подтвердив мнение Брюсселя, что единственным выходом из ситуации является проведение новых, свободных и справедливых президентских выборов.

Боррель также дал заверения, что ЕС не намерен превращать белорусскую ситуацию в геополитическую проблему и ставить белорусов перед выбором того или иного лагеря. "То, чего хотят граждане, это такого политического режима, при котором уважаются права человека. Они хотят демократической системы, уважающей волю народа", - объяснил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
Никаких политических, экономических, спортивных контактов с лукашенковской ОПГ. Для этого есть избранный президент Тихановская и координационный совет. Для Луки - только сбор доказательств геноцида, для последующего осуждения на уголовном Трибунале.
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21.10.2020 09:51
+8
Нет. Чтобы удержать власть, нужны деньги. А у параши денег все меньше , не допросишься ))
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21.10.2020 09:55
+6
Правильно и сделала,Лукашенко не президент, это жалкий халдей Путина.
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21.10.2020 12:59
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А йому по барабану.
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21.10.2020 09:46 Ответить
Нет. Чтобы удержать власть, нужны деньги. А у параши денег все меньше , не допросишься ))
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21.10.2020 09:55 Ответить
Никаких политических, экономических, спортивных контактов с лукашенковской ОПГ. Для этого есть избранный президент Тихановская и координационный совет. Для Луки - только сбор доказательств геноцида, для последующего осуждения на уголовном Трибунале.
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21.10.2020 09:51 Ответить
Da tak i jest vse deneznyje i drugyje dela budet idti cerez Tixanovskuju i kordinacioni sovet
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21.10.2020 09:54 Ответить
Тіхановські разом з Бабариками влаштують вам справжній геноцид.
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21.10.2020 11:26 Ответить
Ой, ті тисячі бульбашів, які приїздять до нас у Хмельницький на базар за абсолютно всім ширпотребом, жаліються на Луку і чомусь зовсім не хвалять Білорусь. Та, й, мінімалка в Україні перевищує бульбашську. І це при тому, що в Україні 50% економіки в тіні. Ви хоч в Україні живете?
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21.10.2020 15:09 Ответить
геноцид влаштував Бульбашеску
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21.10.2020 15:51 Ответить
Nazim po nemnozko uvelicivajet,deneg bolse ES ne dast samozvancu.
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21.10.2020 09:52 Ответить
Успокойся, ЕС скоро не будет!
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21.10.2020 09:53 Ответить
Ja kak zyvuci ES eto neslisal
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21.10.2020 09:56 Ответить
)))))
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21.10.2020 09:56 Ответить
бухни бояри, скоріше тебе не стане, х...ла і підараши
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21.10.2020 15:52 Ответить
По ЕС ныть будешь?
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21.10.2020 16:52 Ответить
Та чули ми ми вже про кузькіну мать ще 60 років тому і про те що Америці і доллару кірдик.... тепер методички поміняли що ЕС не буде?? ...🤣
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21.10.2020 16:00 Ответить
И штатов тоже!
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21.10.2020 16:53 Ответить
"Мы ясно заявили, что Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности. (...)", грязно выругался Боррель.
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21.10.2020 09:52 Ответить
Deneg bolse nebudet,popadiot pod sankciji potom ekonomiceskije sankciji pojdut pod ego kompaniji kotoryje ego podarzyvajet.Togda mozno budet posmejatsia
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21.10.2020 10:01 Ответить
)(уйло піджене бабла !!)))
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21.10.2020 10:09 Ответить
Pust dajiot jesli imejet no ES nesobirajetsia bolse im davat,do togo davali im po raznim programam i nemalo,daze droni s nasix deneg pokupali
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21.10.2020 10:27 Ответить
Слушай, а ты азбукой Морзе можешь писать? У меня уже голова от тебя болит.
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21.10.2020 10:54 Ответить
Ja nevynovat sto ti angliski jazyk neznajes i tebe eto bukvi neponiatni.Ucitsia nado bylo kogda bylo vremia.Po ruski ja pisat neumeju i nesobirajus ucitsia.Ja ne ruski i s nimi neimeju nicego obcego
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21.10.2020 11:03 Ответить
Все зрозуміло, чукча не письменник, чукча читач.
Togda, chto chukcha tut delajet?
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21.10.2020 13:26 Ответить
Toze samoje i pronemcev ili svedov pisite.Oni vet toze neumejet ruskogo.U nas skolax ruskogo neucat zrazumili
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21.10.2020 17:09 Ответить
Vy ne vidpovily n a pytannja, scho vy tut robyte?
Daju inshiy variant:
Chto vy tut delajete?
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21.10.2020 17:38 Ответить
a vi sto delajete?Toze i ja
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21.10.2020 17:40 Ответить
Я тут живу і працюю, а ви?
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21.10.2020 17:45 Ответить
A ja cytaju tut.A sto nemozno?Ja tut cytaju s 2014 goda s maidana poskolku tut bolse information cem dopustim u nas.Privyk uze
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21.10.2020 17:55 Ответить
Ja pysav, scho chukcha chytach, chytaj dali. A tebe chytaty ne baghajut, tomu movchy
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21.10.2020 17:58 Ответить
ponimajet neperezyvajte tut mnogyje menia i ne ja odin tut tak piset.Tak sto neperezyvajte za menia
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21.10.2020 18:02 Ответить
Не sto, a chto, або shto (в залежності від рус або укр варіанта). Ви ж английску знаете добре, тому знаэте про транскрипцію, про написання звуків?
Хіба ні?
You understed me?
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21.10.2020 17:52 Ответить
Сорі буквочка на пробилася
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21.10.2020 17:53 Ответить
angliski da znaju,no tut vet ne ruski portal sto po ruski pisal,da probyval ja no bylo namnogo xuze
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21.10.2020 17:58 Ответить
U nas vazno umet angliski jazyk,vot jesli ti xoroso umejes ego zarpplata dva 3 raza bolse,najti rabotu na 5 raz legce eto oficialnyje danyje agentur.Ja sam po angliski ponimaju xoroso mogu govorit svobodno no s osibkami toze budu pisat.Ja ucilsia angliji Londone tocnej stazirovku imel 1.5 goda tak po angliski govoriu neploxo,no pisat trudnej.PO polski toze poniamju pocti vsio,no vot pisat ne slova bi nemog.Pisat i govorit dva raznyje veci
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21.10.2020 19:48 Ответить
Так ты еще и тупой. Ну, тогда всё понятно...
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21.10.2020 16:49 Ответить
Nu da ja tak 5 jazykov ponimaju,a ti odin ruski tolko i naucilsia.Vsio poniatno s takimi u nas bomzi bolse jazykov znajet
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21.10.2020 16:57 Ответить
Такие нищеброды, как ты, здесь уже всех задолбали. Купи клаву, чувырло недоделанное...
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21.10.2020 17:45 Ответить
Daj bog takix nicix kak ja
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21.10.2020 18:04 Ответить
Выпей яду, тупорылый!
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21.10.2020 18:09 Ответить
golodranec pojdi doktoru mozet izlecit ecio tebia
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21.10.2020 18:12 Ответить
останній лакомний кусень
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21.10.2020 10:00 Ответить
"Русский мир",це Росія,Вірменія і Таджикістан!!! Суто слов"янє !!)))
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21.10.2020 10:08 Ответить
Смішно. З "лукшенком" он які сміливі, а з "путіном", що вже президентстувє, незважаючи на "конституцію" росії, четвертий раз без жодних демократичних процедур -- не такі. Навіть санкції не заважають будівництву "північного_потоку", навіть союзник ЄС, США, не можуть вплинути на європейських лицемірів
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21.10.2020 10:41 Ответить
А що хтось на расєї невдоволений?? Хтось виходив на мітинги проти сфальсіфікованих виборів?
Кого підтримувати на расєї?
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21.10.2020 10:46 Ответить
Вони не мають зважати на те виходять чи не виходять. Адже білоруська "опозиція" також лише припускає поразку "лукашенка". В Китаї колись вийшли. Їх намотали на танкові траки. І нічого. Захід також не був таким "принциповим", як з "лукашенком".
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21.10.2020 11:35 Ответить
Никто не может вмешиваться во внутренние дела другиз стран. Если только это не массовые убийства и репрессии.
А так рашн-быдлу нравится, их всё устраивает. Как Запад может что-то говорить? завтра же выйдет толпа скота в защиту своего хутинского режима
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21.10.2020 11:39 Ответить
Як кажуть, нічого особистого - бізнес.
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21.10.2020 10:49 Ответить
Боррель помиляється, а вже немолодий. Лукашенко для білорусів створив соціальну економіку, ******* розвинену країну. Народ неголодний, медицина і освіта безоплатна, корупції нема, аморальності і злочинності майже немає. Останнім часом Білорусь відмовилась від російської нафти і стала купувати американську. Це і була причина, щоб підрядити проросійських Тіхановських та Бабарику провокувати перед виборами народ і організували протести та "революцію" Як Лукашенко міг віддати в руки ворогам країну на руйнацію всього, що він роками створював для свого народу? Яких прав їм не вистачає? Просто набрид Президент, хочуть якусь дурнувату домохазяйку. Вона свою місію виконала -- повернула президента до Москви. А тепер плани провокаторів Тіхановських "дожимать" протести до воєнних дій, щоб Росія анексувала Білорусь, а затим і Україну. ЄС помиляється, що не підтримує Лукашенка. Дуже помиляється.
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21.10.2020 11:03 Ответить
По ТБ "Бєлсату" білоруські опозиціонери самі заявили, що більшість опозиції -- За Росію. Ось якої "демократії" вони хочуть, бо білоруський вектор став повертатися на Захід, і стала повертатися білоруська мова. Якщо ЄС не підтримає Лукашенка, то на порозі в Білорусі громадянська війна.
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21.10.2020 11:15 Ответить
Адкажыце, Оксана, толькi сумленна - вы, напэу'на, за Пецю Парашэнка галасавалi? Я без нiякiх дрэнных думак - мне проста цiкава.
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21.10.2020 11:26 Ответить
Виктор,увы-на Цензоре основной язык русский.Нравится вам это или нет)Мову украинцы не совсем понимают)
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21.10.2020 12:25 Ответить
шо ви несете пане. Украiнець бiлоруса завжди розумiв, як i всих слов`ян, без винятку. Звiсно, якщо ви не кокцап...
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21.10.2020 13:23 Ответить
ЗЫ ... нормальным умом лаптеунта не понять.
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21.10.2020 13:24 Ответить
Я прекрасно понимаю украинский язык.
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21.10.2020 13:33 Ответить
ХМЫ... а помыслы у вас - местами ягелеядные.
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21.10.2020 13:41 Ответить
от білоруску то якраз і розуміють, а от з вашим угрофінським піджином проблема
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21.10.2020 15:57 Ответить
Що, жартуєте? Ті, хто голосували за Пороха - проти Луки. Хоча, і Ціханоуская нам абсолютно не подобається - прокацапська.
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21.10.2020 14:57 Ответить
Тiханоу'ская "пракацапская"?
У вас галавы зусiм нiма! Вы толькi здольны пау'тараць за дурнямi розную хлусню. Яна сустракаецца з усiмi заходнiмi палiтыкамi (а не з расейскiмi). Паглядзiце якiя людзi каля яе збiраюцца - усе празаходнiя, нацыянальна арэентаваныя.
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21.10.2020 15:31 Ответить
Збыраются? Это ей не мешает звать Вову Пу на разборки. Шоб он Лукашенка с Колей наказал.
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22.10.2020 08:23 Ответить
Спасибо,Оксана.Лукашенко может и мудак,пересидел явно,но он пробелорусский мудак-остальные пытаются разорвать страну на запад или восток.
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21.10.2020 12:10 Ответить
Дело в том,что Лукашенко всегда поддерживал Украину-поставками топлива,вооружениями,даже присутствием на инаагурации Порошенко.Украина смачно плюнула ему в харю.Теперь господа,не обижайтесь)
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21.10.2020 12:02 Ответить
Правильно и сделала,Лукашенко не президент, это жалкий халдей Путина.
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21.10.2020 12:59 Ответить
Це чмо бульбашське на всьому робило гроші. Якби бульбашія перестала продавати нафтопродукти в Україну, вашому бюджету прийшов би гаплик. І, соляру продавав, а кацапські бази в себе розміщав. "Союзничок" хрінів... та, й, на всіх бульбашів надії ніякої. Білорусів там кілька відсотків, а решта - кацапи і бульбаші.
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21.10.2020 15:00 Ответить
Лукашенко обвинил Украину в потере Крыма: "Почему вы отдали его без единого выстрела?"https://www.mk.ru/politics/2014/10/17/lukashenko-obvinil-ukrainu-v-potere-kryma-pochemu-vy-otdali-ego-bez-edinogo-vystrela.html
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21.10.2020 12:13 Ответить
то он шобы не молчать, а в это же время обложил Украину базами врага(со своей территории), изподтишка торгует с лугандонией, непризнанным недоразумением под эгидой хутинских ихтамнетов... ЗЫ... бацька - фарисей... подстрекает , получается стрелять в ихтамнетов, а сам, грит шо не допустит у себя такого. Пусть ихтамнеты захватывают всю Беларусь без единого выстрела?
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21.10.2020 13:30 Ответить
Ну,как тебе сказать..Никакими базами Лука Украину не обложил.Все это ложьНо,вы **************-возможно и будет.
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21.10.2020 13:36 Ответить
Спасибки за откровенность... Вот потому к вам и ответка приблизилась,НАТО, чтобы, согласно будапештского меморандума, защитить Украину( кста там и подпись нарапсеи стоит)... А вы же знаете , из опыта Нюрнбергского процесса, какова судьба жалких приспешников коммуно-фашистов.
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21.10.2020 13:40 Ответить
Скажем так-когда твоя страна превратится в вызженую пустыню из за ударов россиских ракет,ты изменишь свое мнение.Но будет поздно.
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21.10.2020 13:43 Ответить
Тю, вы дальше своего носа не видите, ну слава богу хоть это вам дошло. Вы не заметили , что мордор пытается создать вокруг себя буфер выжженной земли - из Чечни, Грузии, Украины, Молдовы, Беларуси , Балтии. Таким счином кремлядь надеется предохранить свои симбирские ресурсы, думает, шо во время ядерной зимы в бункере протянет более 90 лет. Вот так как кремлквские коммуно-фашисты , гитлеровцы делали и в Беларуси. Вдоль фронта , глубиной в 40-60 км, - буфер из выжженой заемли. А кацапы еще в 1812 -ом году намутили в Европе с голландцами против Франции, а потом даже у себя сделали выжженую землю (Мацквабад), бо в Западной Европе тогда у них не срослось сделать лунный пейзаж... Да че ч вам рассказываю. Езжайте по нарабсеи, в Арзамасы там всякие, с забайкальем , где от гексила рождаются желтые дети, там вы увидите выжженую землю... Не партесь , у кацапов в руках даже лайно ржавеет... Главное от них - подальше.
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21.10.2020 13:55 Ответить
С одной стороны умилительно ваше дилетанство, с другой - настораживает... К примеру, началась ядерная дуэль между кремлем и притомним свiтом, неужели ядреные дела, из-за мордорских баз на вашей территории ,обойдут стороной Беларусь... Я вас хочу понять, но пока шо, я не вижу логики в вашей философии.
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21.10.2020 14:10 Ответить
Никакими базами Лука Украину не обложил... - вот не врите самому себе... А кто по-вашему проедоставил нарапсейской недокосмической авиации свои аэродромы на постоянной основе? ЛУКАвите, батюшка.
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21.10.2020 13:44 Ответить
Двуликость Евросоюза налицо: На Лукашенко санкции готовят, почему же тогда на Путина за Крым,Донбасм,МН 17, не ввели? Или Беларусь маленькая и слабая,на нее можно, а Россия большая и дурная , то сцыкотно?
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21.10.2020 12:57 Ответить
почему нет сакций на ПАШИНЯНА и АЛИЕВА за войну на кавказе
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21.10.2020 13:14 Ответить
Говорят муйлуша совсем плох стал... не ровен час... Танец маленьких лебедей по всему секель-ТV нарапсеи.
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21.10.2020 13:34 Ответить
так шо бацьке полюбос трындец, бо нарапсея ввергнется в коллапс цветных революций от Курил и до Кенинсберга.
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21.10.2020 13:36 Ответить
Що, довбанувся? Алієв повертає свої території, які визнає за ним ООН, ЄС, НАТО і т.д. Це внутрішня справа Азербайджану. А Пашинян... Карабах - це не Вірменія, при чому тут хачики?))))
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21.10.2020 15:04 Ответить
вы считаете , что пыня все еще жив? ХМЫ...
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21.10.2020 14:05 Ответить
Да .странно а грузовиков с белорусскими номерами в европе полным полно
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21.10.2020 18:06 Ответить
 
 