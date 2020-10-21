Кабмин сегодня рассмотрит вопрос обеспечения школ дезинфекторами, защиту информации и прожиточный минимум

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос выделения средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует повестка дня правительства.

Инициатором рассмотрения этого вопроса является и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Министр социальной политики Марина Лазебная инициировала внесение изменений в Порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума, а глава Минюста Денис Малюська - внесение изменений в Порядок удостоверения завещаний и доверенностей, которые приравниваются к нотариально удостоверенным.

Также на заседании Кабмина пересмотрят грифы секретности некоторых актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР.

Кроме того, на заседании рассмотрят проект распоряжения о печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2021 году размещаются повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.

Глава Минцифры Михаил Федоров инициировал рассмотрение утвержденя Технического регламента средств криптографической защиты информации.

Ожидается рассмотрение ряда других вопросов.

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