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Кабмин сегодня рассмотрит вопрос обеспечения школ дезинфекторами, защиту информации и прожиточный минимум

Кабмин сегодня рассмотрит вопрос обеспечения школ дезинфекторами, защиту информации и прожиточный минимум

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос выделения средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует повестка дня правительства.

Инициатором рассмотрения этого вопроса является и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Министр социальной политики Марина Лазебная инициировала внесение изменений в Порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума, а глава Минюста Денис Малюська - внесение изменений в Порядок удостоверения завещаний и доверенностей, которые приравниваются к нотариально удостоверенным.

Также на заседании Кабмина пересмотрят грифы секретности некоторых актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР.

Кроме того, на заседании рассмотрят проект распоряжения о печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2021 году размещаются повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.

Глава Минцифры Михаил Федоров инициировал рассмотрение утвержденя Технического регламента средств криптографической защиты информации.

Ожидается рассмотрение ряда других вопросов.

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Автор: 

Кабмин (14025) образование (2264) заседание правительства (129)


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Як все вчасно робиться, млять. Скоро може бути по 7 - 8 тис. випадків зараження коронавірусом, а вони розглядають тільки забезпечення шкіл дезінфекторами. Це 3,14...ць.
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21.10.2020 10:08 Ответить
7-8 бвло месяц тому назад. 100% бвло. С учетом того, что мы на 102 месте в мире по тестированию, что то мне подсказывает, шо таки тысяч 15 уже имеем на сутки. А денежка из фонда уже на Кипре и в Омане.
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21.10.2020 10:18 Ответить
Ой вэй какие молодцы! И штаб вчера сказали создадут и школам все таки сднлают. Не прошло и 9 месяцев, как разродилист. А денежки то из фонда тю тю. Того, спиз...онерели.
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21.10.2020 10:13 Ответить
 
 