РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7267 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
688 5

Ни одна область Украины по-прежнему не отвечает требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Ни одна область Украины по-прежнему не отвечает требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 66,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

Также читайте: На лечение больных COVID-19 уже потрачены 5,4 млрд грн, на доплаты медикам - 2,2 млрд грн, на обеспечение лабораторий - 911 млн грн, - Степанов

Ни одна область Украины по-прежнему не отвечает требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе и слуги уродов просрали страну
показать весь комментарий
21.10.2020 10:18 Ответить
Я вам ничего не обещал.(ZE)
показать весь комментарий
21.10.2020 10:34 Ответить
Это если все время увеличивать требования и тестирование?
показать весь комментарий
21.10.2020 10:18 Ответить
Зелень трубить про велику перемогу.
показать весь комментарий
21.10.2020 10:32 Ответить
Та вы шо!?
показать весь комментарий
21.10.2020 10:33 Ответить
 
 