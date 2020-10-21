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Новости Коронавирус и карантин
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"Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан

Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По словам главы столичной Госпродпотребслужбы, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - сказал Рубан.

При этом Рубан отметил, что сегодня есть законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

Также читайте: Дети до 14 лет переносят коронавирус почти бессимптомно, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Если не будет майдана то примерно 3.5года.
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21.10.2020 10:21
+6
Человек не может впасть в анабиоз и тупо проспать всю эпидемию, ему нужно что то жрать, пить и к тому же комунальные платежи никто не отменял.
Как ты предлагаешь доехать утром на работу НЕВОТАК?
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21.10.2020 10:25
+6
І про яку епідемію патякає це тупе одоробло на прізвище Рубан? Великий "начальник Госпродпотребслужбы Киева" вирішив внести свій посильний вклад в роздмухування безпідставної істерії? Вакцинувати в першу чергу!
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21.10.2020 10:33
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Если не будет майдана то примерно 3.5года.
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21.10.2020 10:21 Ответить
Должны?? Как мы так сумели задолжать Олежке?? Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан - это кто? Ведущий вирусолог Земли????

Почему мы должны слушать этот его бред???
-
Лично мне интересно, как Олежка Рубан успевает жить одновременно в 3-х квартирах, частном доме и на 5-ти земельных ділянках - согласно его Декларации! Ему там не тесно?
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ec0c7e17-c144-4c84-9607-44ffe1e0094c

Олежка, вместо того чтобы киздеть про вирусы, расскажи как ты умудрился всю жизнь работая на госдолжностях, за госзарплату все это нажить???
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21.10.2020 11:42 Ответить
Потому что большинство в 73% так решило!
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21.10.2020 11:44 Ответить
Что решило? Чтоб Олежка бабло косил с 1997 года на госслужбе?
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21.10.2020 11:46 Ответить
Что сцикун их президент!
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21.10.2020 11:48 Ответить
Ну судя по всему ЗЕ ровно такой же, как и все предыдущие за 20 лет - сами воруют и другим не мешают.
Умельцы по карманам шарить у украинцев и таких же воров на должности устраивают!
Эх, почему ворам руки не отрубают, Верховна Рада бы всем составом давила бы на кнопки на своих сессиях тем, чем Зеленский на пианино играл.
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21.10.2020 12:53 Ответить
Фото называецца "вот так мы вирус и разносим"
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21.10.2020 10:22 Ответить
это ерунда...... утром скотовозы-маршрутки как и прежде битком набиты.....
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21.10.2020 10:24 Ответить
Человек не может впасть в анабиоз и тупо проспать всю эпидемию, ему нужно что то жрать, пить и к тому же комунальные платежи никто не отменял.
Как ты предлагаешь доехать утром на работу НЕВОТАК?
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21.10.2020 10:25 Ответить
Нужно как минимум отменить налоги и НДС для начала
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21.10.2020 10:27 Ответить


И увеличить возврать НДСа до 40%
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21.10.2020 10:28 Ответить
І зробить зарплати по 4000долларів всім, а не тільки педагогам!
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21.10.2020 10:28 Ответить
Так зарплату платят за работу, если не будет работы то откуда зарплата?
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21.10.2020 10:29 Ответить
Если речь идет о бюджетниках, то ЗП им платят за работу с наших с вами налогов. Так что думаю можно сократить зарплату учителся с 4000 $ до хотябы 2000 $
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21.10.2020 10:32 Ответить
Я бы им вообще ничего не платил. "Хай мочу пьють"!
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21.10.2020 10:34 Ответить
Ви што, порохобот? 😁
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21.10.2020 11:23 Ответить
еще какой!
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21.10.2020 22:31 Ответить
С первой зарплаты можно уже какуюто бляху купить и ездить самому не жалея бензину
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21.10.2020 10:36 Ответить
Учителем работаешь ????
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21.10.2020 10:39 Ответить
К сожалению нет Потому денег на бензин не хватает - хожу пешком
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21.10.2020 10:41 Ответить
Я пешком хожу Но на фото происходит именно то, что происходит.
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21.10.2020 10:34 Ответить
а я на авто еду, ну ведь так не все могут, не так ли?
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21.10.2020 10:36 Ответить
По этому жилье всегда лучше иметь поближе до работы, а не возле метро
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21.10.2020 10:38 Ответить
Первое второго не отменяет. У меня до метро ближе, чем до работы
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21.10.2020 10:40 Ответить
У меня на работу ездит мужик с Виноградаря в Ирпень, ездит уже 10лет. Жена работает в Киеве на Виноградаре. Ему что разводиться и квартиру делить?
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21.10.2020 10:40 Ответить
У меня знакомые развелись, шоб субсидию получать (2 квартиры)
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21.10.2020 10:42 Ответить
зебилы?
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21.10.2020 10:43 Ответить
там 50 / 50
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21.10.2020 10:45 Ответить
Не могут. Поэтому и растёт количество заболевших.
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21.10.2020 10:39 Ответить
Ничего у вас не выйдет.
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21.10.2020 10:22 Ответить
А 9 месяцев на учебу не хватило? Аааа, ну да, не в Трускавце же 9 месяцев учили. Гниды ЗЕленые.
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21.10.2020 10:22 Ответить
Нада вводить тотальный карантин и комендантский час Дети должны жить в специализированных школах интернатах, дабы не заражать родителей и бабушек с дедушками. Бабушкам и дедушкам пенсия и так придет на карту ощадбанка, так что пусть сидят дома, а пожрать заказывают через специально созданную систему доставки продуктов. Ну а трудоспособным просто придерживаться правил карантина!!!
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21.10.2020 10:31 Ответить
В твоей утопии бабушки и дедушки лишние, они пользу не приносят.
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21.10.2020 10:38 Ответить
Програма минимум от зели .Раз с эпохой бедности не получиьось.
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21.10.2020 10:31 Ответить
С "эпохой бедности" как раз все получилось. Можно даже сказать, - план перевыполнен!
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21.10.2020 10:37 Ответить
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21.10.2020 13:37 Ответить
Тобто про вакцини - це лише байка для самозаспокоєння.
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21.10.2020 10:32 Ответить
Вакцину можуть і не винайти. Від СНІДу же так і не винайшли, а вчені писали, що у ковіда є елементи ВІЧа в геномі, тому висновки робіть самі
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21.10.2020 10:37 Ответить
давно це писалось.
щось зараз всі мовчать
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21.10.2020 10:41 Ответить
Проте від ВІЛ винайшли ліки, які ефективно стримують розмноження вірусу
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21.10.2020 11:24 Ответить
І про яку епідемію патякає це тупе одоробло на прізвище Рубан? Великий "начальник Госпродпотребслужбы Киева" вирішив внести свій посильний вклад в роздмухування безпідставної істерії? Вакцинувати в першу чергу!
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21.10.2020 10:33 Ответить
А дальше что? Привыкнем так всегда жить?
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21.10.2020 10:37 Ответить
Да. Маска - символ солидарности. (С) Фу, слово какое мерзкое из прошлого.
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21.10.2020 10:46 Ответить
Вы больше слушайте Олежку-барыгу )) Он Вам расскажет про жизнь на Марсе!
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21.10.2020 11:44 Ответить
Никто в вашем ковидношизоидном депрессивном дурдоме жить не будет Рубан.
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21.10.2020 10:43 Ответить
Казнить нельзя помиловать! (с).
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21.10.2020 11:26 Ответить
Ну, раз сказал дважды проФФессор вирусологии, трижды академик, защитивший больше сотни научных трудов по вирусам - Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, тогда надо верить. И ждать.
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21.10.2020 12:40 Ответить
Це скільки ж Зеленський зустрів масок з Китаю?
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21.10.2020 12:55 Ответить
Беларусь и Швеция-самые адекватные страны.
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21.10.2020 13:22 Ответить
Минимум до конца 2022 начала 2023 года ( об этом и предупреждали ученые вирусологи), три года на появление коллективного иммунитета и появлении действенной вакцины и начала вакцинации. И это при самых благоприятных условиях. И к этому нужно быть морально быть готовыми.
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21.10.2020 13:23 Ответить
а давайте ка научимся жить под водой? и рыбы там хватит , и они не переносят корону
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21.10.2020 13:34 Ответить
в світі, в Україні, пандемія а не епідемія, лише за таке потрібно гнати в шию
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21.10.2020 13:37 Ответить
Стесняюсь спросить: почемиу, когда я задала вопрос Гуглу "Госпродпотребслужба Украина Вики", то Гугл мне ответил "https://latifundist.com/dosye/lapa-vladimir-ivanovich Лапа Владимир - Latifundist.com".
Помилуйте, это, наверное, ошибка какая, и Гугль помешался?
Ну не может же чиновник, то есть госслужащий, быть латифундистом?
Ведь верно?
Ведь правильно?

Сколька там "Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан" (источник: https://censor.net/ru/n3226017) берет "на лапу" чтобы подтвердить, что "пищевой продукт безопасен"?
Ведь в "пандемией" ковида расценки Госпродпотребслужба повысила, верно?
Сколько они там берут за сертификат, что продукт и товат "безопасен от ковида"?
Зубы золотые лошадям своим уже вставили или еще нет?
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21.10.2020 13:44 Ответить
Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года"

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Брехня! Це не епідемія а хвороба, яка вже дійсно буде з нами завжди а не 2-3 роки. Коли 80% населенняі планети перехворіє, то можливо наступить стабілізація. А до того кількість захворювань кожень день буде зростати. півроку тому 500 захворювань в день розглядалось як катастрофа. Тепер до 5000 відносяться спокійно. Станемо робити більше тестів і буде 20 000. Приклад Чехії показав, що всі ці локдауни напевно були потрібні, оскільки тоді не було досвіду, потрібно було сповільнити темпи поширення і Чехія била в барабани, що вірус поканала одна з перших. А зараз вона в лідерах але з іншої сторони. Хвороба візьме своє!! Локдануй не локдануй.
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21.10.2020 13:58 Ответить
 
 