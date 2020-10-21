"Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан
Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".
По словам главы столичной Госпродпотребслужбы, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.
"Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - сказал Рубан.
При этом Рубан отметил, что сегодня есть законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.
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Почему мы должны слушать этот его бред???
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Лично мне интересно, как Олежка Рубан успевает жить одновременно в 3-х квартирах, частном доме и на 5-ти земельных ділянках - согласно его Декларации! Ему там не тесно?
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ec0c7e17-c144-4c84-9607-44ffe1e0094c
Олежка, вместо того чтобы киздеть про вирусы, расскажи как ты умудрился всю жизнь работая на госдолжностях, за госзарплату все это нажить???
Умельцы по карманам шарить у украинцев и таких же воров на должности устраивают!
Эх, почему ворам руки не отрубают, Верховна Рада бы всем составом давила бы на кнопки на своих сессиях тем, чем Зеленский на пианино играл.
Как ты предлагаешь доехать утром на работу НЕВОТАК?
И увеличить возврать НДСа до 40%
щось зараз всі мовчать
Помилуйте, это, наверное, ошибка какая, и Гугль помешался?
Ну не может же чиновник, то есть госслужащий, быть латифундистом?
Ведь верно?
Ведь правильно?
Сколька там "Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан" (источник: https://censor.net/ru/n3226017) берет "на лапу" чтобы подтвердить, что "пищевой продукт безопасен"?
Ведь в "пандемией" ковида расценки Госпродпотребслужба повысила, верно?
Сколько они там берут за сертификат, что продукт и товат "безопасен от ковида"?
Зубы золотые лошадям своим уже вставили или еще нет?
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Брехня! Це не епідемія а хвороба, яка вже дійсно буде з нами завжди а не 2-3 роки. Коли 80% населенняі планети перехворіє, то можливо наступить стабілізація. А до того кількість захворювань кожень день буде зростати. півроку тому 500 захворювань в день розглядалось як катастрофа. Тепер до 5000 відносяться спокійно. Станемо робити більше тестів і буде 20 000. Приклад Чехії показав, що всі ці локдауни напевно були потрібні, оскільки тоді не було досвіду, потрібно було сповільнити темпи поширення і Чехія била в барабани, що вірус поканала одна з перших. А зараз вона в лідерах але з іншої сторони. Хвороба візьме своє!! Локдануй не локдануй.