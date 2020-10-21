"Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан

Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По словам главы столичной Госпродпотребслужбы, необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - сказал Рубан.

При этом Рубан отметил, что сегодня есть законная база относительно проверки субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

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