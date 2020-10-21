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Отмена обязательного ВНО по украинской литературе: Шкарлет заявил, что решение приняла Гриневич, а Минобразования лишь имплементирует эту норму

Отмена обязательного ВНО по украинской литературе: Шкарлет заявил, что решение приняла Гриневич, а Минобразования лишь имплементирует эту норму

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что норма о возможности выбора сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) принята еще в 2019 году бывшим министром Лилией Гриневич, и на данный момент министерство лишь имплементирует ее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в соцсети.

"Некоторые зубатые политики снова и снова продолжают расшатывать информационное пространство манипуляцией об отмене обязательного комплексного ВНО по украинскому языку и литературе. Хочу напомнить, решение о возможности выбирать, какое именно ВНО сдавать - по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку - было принято еще в 2019 году министром Л.Гриневич. Поэтому сейчас Минобразования лишь имплементировало эту норму в условия приема в учреждения высшего образования на 2021 год", - сообщил Шкарлет.

Он подчеркнул, что поступающие смогут сделать осознанный выбор: или сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе (те, кто будет поступать на гуманитарные специальности) или сдавать обязательное ВНО по украинскому языку (для технических специальностей).

"Прошу политиков, которые говорят, что кто-то вроде хочет вычеркнуть из учебных планов украинскую литературу и таким образом "похоронить" любовь ко всему украинскому, прекратить политизировать ситуацию и зарабатывать "политические очки" на спекуляции интересами детей", - добавил Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь

Как сообщалось, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в 2021 году в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбрать сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе. По мнению УЦОКО, возможность выбора тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе не уменьшает значимость изучения украинской литературы.

После чего уполномоченный по защите государственного языка попросил отменить или изменить норму о возможности выбора тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе ходе ВНО и попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля сохранить комплексное тестирование по украинскому языку и литературе.

украинский язык (1189) ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+19
Отмена обязательного ВНО по украинской литературе: Шкарлет заявил, что решение приняла Гриневич, а Минобразования лишь имплементирует эту норму - Цензор.НЕТ 1298
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21.10.2020 10:34
+17
Я не слышал что Греневич отменила ВНО! Опять зелёная брехня! В своем лицимерии и брехни они превзошли уже Януковича!
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21.10.2020 10:31
+14
Сепарсько-колорадский реванш триває і пргресує!!! Зелена пліснява поступово здає Україну !!)))
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21.10.2020 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Теперь ВНО будет по сРуской литературе? Или по произведениям Л.И.Брежнева "Малая земля" и "ЦЕЛкина"?
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21.10.2020 10:29 Ответить
Нет ВНО будет по творчеству лядского цирка 95 квартала!
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21.10.2020 10:30 Ответить
Отмена обязательного ВНО по украинской литературе: Шкарлет заявил, что решение приняла Гриневич, а Минобразования лишь имплементирует эту норму - Цензор.НЕТ 1298
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21.10.2020 10:34 Ответить
Т.е., вы хотите сказать, что 73% умственно отсталых в своем развитии (дебилов) сразу перейдут по ВНО в разряд золотых медалистов и отличников?
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21.10.2020 10:36 Ответить
Сепарсько-колорадский реванш триває і пргресує!!! Зелена пліснява поступово здає Україну !!)))
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21.10.2020 10:30 Ответить
Отмена обязательного ВНО по украинской литературе: Шкарлет заявил, что решение приняла Гриневич, а Минобразования лишь имплементирует эту норму - Цензор.НЕТ 4035
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21.10.2020 10:36 Ответить
Я не слышал что Греневич отменила ВНО! Опять зелёная брехня! В своем лицимерии и брехни они превзошли уже Януковича!
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21.10.2020 10:31 Ответить
А кто и где говорит, что "Гриневич отменила ВНО"? В тексте речь о том, что Гриневич предоставила выбор - сдавать ВНО только по украинскому языку или по языку и литературе вместе.
Мб проблема в том, что вы слышите не то, что говорят люди, а какие-то голоса в своей голове?
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21.10.2020 10:37 Ответить
Просте питання: чому гуманітарії мусять здавати математику (її зробили обов'язковою для всіх), а технарів звільнили від здачі літератури?
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21.10.2020 10:39 Ответить
Тому, що математика - це базова наука - не для технарів, а для всіх.
А технарів ніхто не звільняв від здачі ВНО з мови, яка має відношення саме до гуманітарних наук - тобто парітет є.
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21.10.2020 10:41 Ответить
Література - теж базова наука, бо нам потрібна читаюча нація! І мені не пригодилися в житті похідні і інтеграли, які я на алгебрі вчив у 10-11 класах...

Якщо гуманітарії здають математику, то хай технарі здають літературу - все просто
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21.10.2020 10:44 Ответить
"Література - теж базова наука"
Маячня. Література - це взагалі не наука, не те, що базова. Не будьте невігласом.

"мені не пригодилися в житті похідні і інтеграли"
А де в житті хоч комусь коли-небудь згодилося те, що він прочитав "Кайдашеву сім'ю"?

"Якщо гуманітарії здають математику, то хай технарі здають літературу - все просто"
Ви маєте ментально вирости з підліткової логіки "то хай".
До того ж - я вже написав - технарі здають МОВУ, а гуманітарії - математику. Парітет вже є.
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21.10.2020 10:51 Ответить
незнание украинской литературы порождает адептов сватов,шансона и зеленую биомассу.поэтому изучать и сдавать экзамены нужно обязательно.
и при соискании гражданства сдача укр литературы должна быть на первом месте.а деньги считать на базаре,продавая петрушку с кинзой и шаурму соискатели и так научатся,пару раз прогорев
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21.10.2020 10:58 Ответить
"незнание украинской литературы порождает адептов сватов,шансона"

Та ну?
А хіба та ж "Кайдашева сім'я" чимось краща за сюжет сватів? Такий самий треш.

"и при соискании гражданства сдача укр литературы должна быть на первом месте"
Ее вообще там не должно быть. Мова - обязательно, а литературу каждый себе выбирает на СВОЙ вкус, а не на вкус какого-то чувачка, составляющего список обязательных произведений.
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21.10.2020 11:07 Ответить
а шо,до сих пор типает от того,шо тогдашних малоросов показали?нынешние ничуть не уступают,наоборот,еще и фору дадут
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21.10.2020 11:19 Ответить
Меня не типает, мне жалко было тратить время на подобное гуано, как жалко тратить время на Сватов. Это одинаковый треш и заставлять детей изучать подобное - это насилие над личностью.
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21.10.2020 12:11 Ответить
"Кайдашева сім'я" містить тропи, стилістичні фігури і тд, які розкривають красу та багатство української мови!
Мова розкривається через літературу і тому мова та література йдуть в комплексі!
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21.10.2020 11:21 Ответить
Так, література, як шкільний предмет - це додадковий елемент при вивченні мови. Не більше і не менше.
Але література - це взагалі не те, що хтось має вивчати, окрім вузькопрофільних спеціалістів. Всі інші літературу мають просто читати, а не вивчати. І, звісно, це не про екзамени.
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21.10.2020 12:15 Ответить
Література спонукає до образного мислення, а цитати відомих творів мені пригодилися в житті...
А математика - ну мені в повсякденному житті вистачає калькулятора та конвертера величин (працюю з імперською системою величин)...

І так, мова обов'язкова ДЛЯ ВСІХ, це не є паритет, це аксіома, що мову має добре знати кожен громадянин!
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21.10.2020 11:15 Ответить
Математика - це база, так само, як і мова.
Це королева всіх наук і вивчення її формує інтелект людини.

Українська література ж - це обов'язковий для вивчення предмет у школах, як і історія, фізика, географія і таке інше, але це не є базовий предмет для ВНО - нащо кому пам'ятати сюжети ци творів, деякі з яких взагалі не мають жодної цінності?
Як на мене для ВНО, якщо вас цікавить паритет, можна навіть перекосити у бік гуманітаріїв:
українська мова, математика, історія (України або навіть загальна) + англійська мова.
Це є базовий набір знаннь. А література - то справа смаку.
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21.10.2020 11:23 Ответить
От я за фахом історик. В математиці не дуже (хоча золоту медаль в школі і маю - витягнув), але це не завадило мені отримати червоний диплом, так що з інтелектом все ОК)

І я, як історик не виступаю за те, щоб історію здавали всі (але я за те, щоб її знали всі).
Моя позиція: всі здають мову і літературу та англійську. Гуманітарії здають історію, технарі - математику. Решта предметів - вибір, в залежності від того, куди поступати.

Власне, до недавнього часу так і було. Навіщо руйнувати те, що і так нормально працює???
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21.10.2020 11:43 Ответить
"Моя позиція: всі здають мову і літературу та англійську. Гуманітарії здають історію, технарі - математику. Решта предметів - вибір, в залежності від того, куди поступати"

Моя позіція - це те, що література - це взагалі не про екзамени. Це важливо для саморозвитку, але це не є наукою і там немає що вивчати - літературу ЧИТАЮТЬ, а не ВИВЧАЮТЬ.

А от історію мають дійсно знати всі - бо це важливо для світогляду. Так, це не точна наука, а більше припущення, але це дуже важливо для ідеології. І історію саме можна вивчати, на відміну від литератури.

І я, як ITшник виступаю за те, щоб всі здавали мову, математику, історію та англійську. Технарі - ще фізику, гуманітарії - ще щось.
А літературу потрібно читати, а не вивчати.
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21.10.2020 11:56 Ответить
А мова, це не базова??? І мова з літературою жодним чином не пов"язані ??)))
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21.10.2020 10:45 Ответить
Мова - теж базова. І її ніїто не збирається скасовувати.
Дозволяєтсья робити вибір - чи здавати ВНО тільки з мови, чи з мови та літератури разом.

" І мова з літературою жодним чином не пов"язані ?"
Фізика з математикою теж пов'язана, як і хімія і багато інших наук - і що з того?
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21.10.2020 10:53 Ответить
У 80-х теж давали вибір на вивчення Української мови та літератури.
Чим це закінчилося ми бачимо зараз.
Але ж адептам зевіслюка "какая разніца".
Он по Києву вже відкрито пропогандон з раша-1 гуляють, а рішення по книзі про Стуса суддя ДНР виносить 😡
"Вєдь КАКАЯ рАзніца", а по українськи "нам нас...рати" правда?
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21.10.2020 11:06 Ответить
"У 80-х теж давали вибір на вивчення Української мови та літератури."

Не плутайте - украънська мова - обов'язковий предмет на ВНО - це не обговорюється.
А от література там абсолютно зайва. Це не наука, у ній немає жодного практичного сенсу і кожна людина має читати те, що їй особисто до смаку, а не те, що вибрав якийсь-там чувачок у міністерстві.
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21.10.2020 11:09 Ответить
Я й бачу повного, недалекоглядного невігласа з куцим світоглядом, який навіть не розуміє наслідків теперішніх рішень.
Насправді сценаристи цієї гри сидять за межами України.
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21.10.2020 11:17 Ответить
Невігласи - це дупоголові гуманітарії, які маєть нахабність порівнювати математику як науку з літературою.

Якщо є необхідність внести гуманітарного до ВНО - це має бути ІСТОРІЯ, а не література. Бо знання історії насправді формують особистіть людини, як вивчення математика формує інтелект людини.
А література - це справа смаку, а геть не наука - це я вам заявляю, як літературний маньяк, що прочитав сотні та тисячі книжок.
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21.10.2020 11:27 Ответить
Воно й видно дупоголового кацапа, який може щось і прочитав на мокшанській, а українська йому до с...ки бо є повним невігласом.
В українській мові є слово МАНІЯК, а маньякі то у кацапів.
Як би ти читало книжки на українській мові та хоча б спромоглося засвоїти шкільну програму з літератури то ти б не ЗАЯВЛЯЛО.
А так бачу недолугого кацапа, який розмірковує по мокшанськи, але в силу свого куцого словникового запасу, бо вважає зайвим читати українського класика, навіть не здатний висловити своєї думки по українськи. Суржик. Хоча "какая разніца" 😎
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21.10.2020 14:28 Ответить
Дупоголовий з нас двох - саме ти, тупий невігласе, що має тупу нахабність порівнювати літературу, що не є наукою, а є розвагою з королевою всіх наук - математикою.
Ти явно з тих псевдонауковців, що паплюжать українську мову задля своїх нікчемних антинаукових дисертацій з абсолютно нікчемних дисциплін.
Ще раз для тупих повторюю - література для загалу не є окремою науковою дисципліною і не має екзамінуватися взагалі, бо літературні обороти на тестування не винесеш, а літературно-філологічні визначення, як і якісь сюжетні повороти чи імена, чи назви у літературних сюжетах не мають жодної інтелектуальної цінності і ніхто не має вчити той непотріб, окрім дуже вузьких псевдонауковців (бо порявняно з реальними науковцями, літературознавці - просто нікчеми).
Історія України-Русі - от що має бути на ЗНО, а не література.
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21.10.2020 15:03 Ответить
Кацапен де я хоч словом згадував про математику?
Ти "велич інтелекту" з наглухо відбитою логікою, критичним мисленням та причинно-наслідковими зв'язками.
Тебе вже вграли, а ти ще не зрозуміло, але не переймайся так "технарь" ти не один вас 73%.
Більше тобі "лаптєногому" відповідати не буду, "западало" 😎 зрозуміло.
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21.10.2020 16:16 Ответить
Дубінен, як типовий ідіот, мало того, що по всіх пунктах не вгадав, ще й допустився у своєму "опусі" як граматичних, так і логічних помилок, перетворивши його змість на протилежний.
І так, на відміну від тебе, ідіота, у мене дуже добре розвинута логіка - бо це мій хліб, як і критичне мислення.
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21.10.2020 17:35 Ответить
Ок, тоді поясніть, нафіга гуманітарію ЗНО з математики? Саме ЗНО... Ну вивчив він там у школі курс, навіщо тести з математики здавати???

Тим більше, практичний сенс є у математиці класу до 8, а у ЗНО - переважно завдання рівня 10-11 класів!
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21.10.2020 11:19 Ответить
Пояснюю - саме вивчення математики формує інтелект людини, розвиває розум людини.
Математика - це головна наука людства.

"практичний сенс є у математиці класу до 8"
Так, у цьому я погоджуюсь. І як на мене - мають бути варіанти при здачі ВНО з математики - "математика для гуманітаріїв" і "вища математика" - для технарів.

PS Доречі - це дуже показово, що вся запорошенківська місцева братія виявилась гуманітаріями. Про яку "інтелектуальну еліту" ви взагалі кажете, якщо ви - лишень гуманітарії?
Чистий гуманітарій ніколи не набере високих балів на оцінюванні коефіцієнту інтелекту.
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21.10.2020 11:35 Ответить
У мене IQ 128 - це вище середнього. Я - чистий гуманітарій (не запорошенківський, якщо що)!
Рузвельт, Черчіль, Бісмарк, Кеннеді, Клінтон, Тетчер, Обама, Чорновіл - чисті гуманітарії!
Із 100% технарів серед світових лідерів згадується хіба лише Ататюрк, який був чудовим математиком, але вибрав військову кар'єру...
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21.10.2020 11:48 Ответить
Хто вам сказав про те, що це чисті гуманітарії???
Наприклад - Черчиль - він віськовий. Біль того - значну частину своєї кар'єри він мав відношення до Адміралтейства. Військовий офіцер, а ще й морський, не може бути "чистим гуманітарієм" по дефолту, скоріше він більше технар, а не гуманітарій.

Щодо інших не знаю, не вивчав.
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21.10.2020 12:06 Ответить
Перша робота Черчіля - журналістика) Улюблений предмет - історія...
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21.10.2020 12:20 Ответить
І що з того? Офицер адміралтейства не може бути чистим гуманітарієм.
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21.10.2020 12:26 Ответить
Я не думаю, що перший лорд адміралтейства вираховував дальність польоту снаряду лінкора, в залежності від кута, на який підняли ствол гармати)) Натомість він приймав стратегічні рішення - про будівництво лінійних крейсерів чи про перевід кораблів з вугілля на нафту.

Зрозумійте. я проти технарів не маю нічого, але не можна гуманітаріїв з брудом змішувати... Бо серед них також купа видатних людей...
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21.10.2020 12:38 Ответить
Чомусь гуманітарій драматург Гавел перетворив Чехію на найрозвиненішу країну Східної Європи. А що зробив технар Кучмо з Україною? Олігархів наплодив?
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21.10.2020 11:50 Ответить
Це про порядність, а не про інтелект і не про гуманітарну чи технічну направленість.
Це геть не пов'язані між собою поняття.
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21.10.2020 12:07 Ответить
Ні, це про те, що хорошим лідером може бути і гуманітарій і що більше саме гуманітаріїв серед лідерів...
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21.10.2020 12:19 Ответить
До чого тут лідерство?
Так, чесати язиком (тобто - займатися політикою) - це має більше відношення до гуманітарної сфери, і навпаки - наука, іновації, прогрес - це більше сфера технарів.
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21.10.2020 12:28 Ответить
Ну от технарі рухають прогрес, а гуманітарії (в основному) керують державами... Для мене головне, щоб долю країни вирішували інтелектуали (все одно, технарі, гуманітарії чи митці), але не люмпен!

І так, нинішня Рада інтелектом похвалитися не може - порівняйте з Радою 90-х, де засідали інтелектуали-гуманітарії типу Чорновола і інтелектуали-технарі типу Юхновського!
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21.10.2020 12:41 Ответить
Маю стаж роботи 35 років.
Жодного разу не використовував засоби вищої математики.
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21.10.2020 10:55 Ответить
А скільки разів ви використовували прочитане в українській літературі?
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21.10.2020 10:57 Ответить
та всі бачать,шо воно тобі не потрібно...
от шоб такі не росли-треба вивчати українську літературу.
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21.10.2020 11:21 Ответить
Вивчати треба всі шкільні предмети. Але є з них найбільш важливі - такі як математика, українська мова, історія і іноземна мова. А є всі інші - які менш важливі.
А література - це взагалі не про "вивчати", це про "читати". Бо це не наука взагалі, тому й екзаменувати з цього предмету не корректно - бо там не має чого вчити, там немає того що всі маєть знати, це не є конкретним предметом, це не є наукою.
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21.10.2020 11:40 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3226018/019214ad-17cb-72c6-a8f4-e14c7818be61
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21.10.2020 11:50 Ответить
Не смішіть мене. Від того, що здаватимуть ЗНО з математики, добрих інженерів у нас не додасться. Можете проробити такий тест: 1) у попросити у своїх колег розв'язати найпростіше квадратне рівняння; 2) 1/5+3/7. Нехай розв'яжуть це без І-нет Запевняю Вас, що може одиниці це зроблять. А довести, скажімо, теорему Піфагора не під силу 9999 з 10000

Треба так: додавати-віднімати навчилися? Достатньо. А тим, хто бажає та має хист до математики -- більше годин та уваги. Вони зможуть все. (Інженер T.L.)
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21.10.2020 12:39 Ответить
"Треба так: додавати-віднімати навчилися? Достатньо. А тим, хто бажає та має хист до математики -- більше годин та уваги. Вони зможуть все"

У такому випадку - такий предмет як хімія - взагалі мають скасувати, бо там такої всім необхідної бази як "додавання-віднімання" немає взагалі. Так само - про географію, історію і 99% предметів.
Залишити українську мову (у базі 1-3 класів) і математику у базі 1-3 класів.
Все інше - тим хто бажає і має хист, так?
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21.10.2020 12:44 Ответить
Щось схоже на те. Ріжте-вбийте мене, але я на пригадаю синтез_білків, за винятком кількох компонентів цього процесу. (біологія) Зате для мене не проблема все, що стосується математики та прикладних технічних дисциплін. Скажіть мені, для чого вчитель математики намагався пояснити 80%-ам учнів фізичний чи геометричний зміст похідної, якщо вони зупинилися на рівні квадратних рівнянь? Та й то не всі, половина так і не навчилася розв'язувати і їх. Може той час учитель мав приділити мені?
Щодо української. Більшість випускників гуманітарних ВиШів з базовими філологічними дисциплінами не можуть грамотно відмінювати іменники та цвенькають поганенькою українською, не знаючи, скажімо, про кличний відмінок . То на біса витрачати час на їх освіту?
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21.10.2020 12:52 Ответить
Брехня , це ментальна відмінність москалів !!!))
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21.10.2020 10:38 Ответить
Не звертайте уваги. Порошенко доя Зєлєнского все ще президент. Відповідно доя плагіатора Шкарлжта (Фуууу! Навіть прізвище відповідне) Гриневич, яка не є міністром вже 1,5 року все ще керує освітою.
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21.10.2020 10:51 Ответить
Це емоції. Треба знати порядок прийняття рішень у цьому міністерстві. і їх втілення.
Там можуть бути колегіальні рішення, які реалізуються зараз.
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21.10.2020 10:58 Ответить
Так тої колегії, яка була в часи Гриневич вже нема. І зрештою, не для того зелені у владу прийшли, щоб рішення попередників у життя втілювати.
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21.10.2020 11:22 Ответить
Колегії може і нема, а її рішення є.
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21.10.2020 13:00 Ответить
Ага! І впровадити його вирішили через 1,5 року після її відставки. А їхі рішення відповідно будуть впроваджувати їхні наступники теж через тривалий час після їхньої відставки.
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21.10.2020 13:17 Ответить
Вся ця "ЗЕ-****.та" прийшла, щоб "пограть в державних діячів" і набить кишені... Про наслідки вони не думають...
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21.10.2020 11:10 Ответить
Мова,це наріжний камінь націі та держави !!!)))
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21.10.2020 10:33 Ответить
Ну то ВНО з української мови ніхто не збирався скасовувати.
Мова йде тільки про ВНО з літератури.
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21.10.2020 10:38 Ответить
Мова та література це одне ціле ,неподільне!!!)))
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21.10.2020 10:49 Ответить
Ні, це геть різні предмети. Ви їх вивчаєте окремо в навчальних закладах.
І, якщо грамотно писати - це важливо, то знати сюжет якоїсь "кайдашевої сім'ї" - взагалі немає жодного практичного чи естетичного сенсу.
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21.10.2020 10:56 Ответить
Література, це душа мови !!!)))
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21.10.2020 11:00 Ответить
Давайте без поетичних висловів. На екзаменах від вас потребують не душу, а сюжет конкретних творів.
І як би я не любив читати (мабуть тисячі книжок прочитав), але у обов'язковій програмі з літератури багато відвертого трешу, який не має геть ніякої цінности.
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21.10.2020 11:04 Ответить
ага, "сумбур вместо музыки" (с) не позортесь, уважаемый
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21.10.2020 11:13 Ответить
Та що ви цьому адепту ЗЕнедоумка пояснюєте, для нього какая разніца.
Вчепилося дурне до "Кайдашевої сім'ї" і все, так вбоге й неосягнуло цього твору 😎
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21.10.2020 11:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/459614 і він навіть не здогадується, що українську літературу можна залишити у ЗНО, лише прибравши звідти його ненависну "кайдашеву". Гадаю, саме так і планувала зробити пані Гриневич, але ж прийшли зелені і вирішили залишити "как есть".
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21.10.2020 13:08 Ответить
література формує світогляд людини
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21.10.2020 11:11 Ответить
Світогляд людини багато що формує.
Є твори, які дійсно можуть сформувати світогляд людини - такі як Тарас Бульба, Каменярі, Захар Беркут, Time doesn't wait, Война и мир і так далі. І більшість таких творів, звісно, належить до світової литератури, а не не української, що дуже мала порівняно з світовою. То що - будемо здавати світову?
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21.10.2020 11:17 Ответить
Повний невіглас...
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21.10.2020 11:19 Ответить
Скоріше це ти є невігласом, що живе у своєму маленькому світові. І вихід за межі цього мізера для тебе є "єрєсь".
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21.10.2020 11:44 Ответить
Британці у школі вивчають від Шекспіра до Т.С. Еліота!
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21.10.2020 11:23 Ответить
І що з того? Ми в школах теж вивчаємо багато чого.
Мова йде про ВНО, на який маєть виноситись реальні науки, до яких література не має відношення.
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21.10.2020 11:46 Ответить
Якщо прибрали літературу для технарів, то варто прибрати і математику для гуманітаріїв. Чому? Бо і тим, і іншим непрофільний предмет може зіпсувати загальний бал ЗНО і ускладнить вступ. Ну може ж бути чудовий гуманітарій, який не петрає в математиці 10-11 класів (як і чудовий технар, якому важко дається література)...
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21.10.2020 11:53 Ответить
Це не корректне порівняння, бо математика є базовою наукою, королевої всіх наук - такою ж базою, як мова.
А література - це взагалі не наука - її потрібно читати, а не вивчати. Вивчення літератури навіть для більшості гуманітаріїв не є профільним - тільки для філологів та лінгвістів.

Але так, я погоджуюсь, що, можливо, потрібно розділяти математику на 2 різних тестування: математика для всіх і окремо - вища математика для технарів.

" непрофільний предмет"
Математика не може бути непрофільним предметом. Це - базова наукова дисципліна.
Непрофільним предметом може бути фізика чи хімія.
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21.10.2020 12:21 Ответить
Сапожник
(притча)

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"....
Тут Апеллес прервал нетерпеливо;
"Суди, дружок, не свыше сапога!"

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чорт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
--------------------------------------------------
намек ясен?
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21.10.2020 11:24 Ответить
Мразота отрабатывает Медведчуковский заказ
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21.10.2020 10:39 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/24823878.html Скасування ЗНО поверне корупційні схеми - Гриневич

Су.и плісняві брехливі.
Ось вам і атака на мову. Не змогли протягти кацапську, як другу державну, протягли скасування ЗНО. Тепер відміна викладання українською в вишах. Проводять окацаплення дітей.
А все це "кадри" на яких ОСОБИСТО наполягав та призначав фсбшний зЕзідент. Його мАлАдая команда.
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21.10.2020 10:41 Ответить
Нащо вигадувати про крайнощі ? Цього ніхто не пропонує. Поки що ...
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21.10.2020 13:03 Ответить
Вчора ввечері, у мене уточнювали чи вже скасували ЗНО з української літератури? Лише вчора.
Плісняві нищать все, що ідентифікує і захищає Україну, в турборежимі. Вже й виправдання "придумали". Тому ... Які вигадки? Самі факти.
https://nv.ua/ukraine/events/dengi-i-nichego-lichnogo-pochemu-komitet-vru-hochet-razreshit-obuchenie-na-russkom-yazyke-50112797.html почему комитет ВРУ хочет разрешить обучение на русском ...
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21.10.2020 13:26 Ответить
Ти ба! Знову невістка винна!
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21.10.2020 10:43 Ответить
Так что ж ты последователь табачника не отменил?
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21.10.2020 10:44 Ответить
Как дети могут научится правильному украинскому языку, если народились, выросли и все вокруг говорят на российском? Они же не виноваты в этом? А потом получать заниженные оценки. Дайте время, когда подрастет новое поколение, которое хоть немного будет говорить на украинском и тогда их дети заговорят на украинском. А сейчас это просто насилие над детьми и издевательство над мовою и вызывает противодействие, ПРОТЕСТ И НЕНАВИСТЬ против ВСЕГО УКРАИНСКОГО..
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21.10.2020 10:48 Ответить
А як русскаязичниє дєті учаться, наприклад, у Німеччині чи США? Це при тому, що українська і російська мови - подібні, а німецька чи англійська - геть зовсім інші!
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21.10.2020 10:50 Ответить
Жодних питань-або ти поважаєш народ і вивчаєш його мову , або -гоу евей !!))
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21.10.2020 10:58 Ответить
Вы на приколе? Украинский язык сдавать обязательно - его учат во всех школах с 1 по 11 класс и у учеников достаточно возможностей для его досконального изучения. Да мы 20 лет назад в вступительных экзаменах в технический ВУЗ сдавали украинский язык без проблем.
Литература - другое дело, она лишняя для технарей однозначно.
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21.10.2020 11:01 Ответить
Плесконос ---- Так і буде. Тому державну мову треба вивчати зараз. І користуватися.
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21.10.2020 11:01 Ответить
как это не виноваты?виноват тот,кто не учил (не работал,не сопротивлялся).если ошибался в детстве-почему не исправляет ошибки в юности?
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21.10.2020 11:55 Ответить
Свого розуму не вистачає, навіть у прийнятті рішень плагіат.
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21.10.2020 10:50 Ответить
Розстріляти суку.
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21.10.2020 10:51 Ответить
от чому треба вивчати українську литературу...

https://twitter.com/Wh0Know5/status/1306930354696134657 Екзорцизм по-українськи. Як діє на бавовну вірш Кобзаря?
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21.10.2020 11:31 Ответить
Не надо кричать "зрада", необходимо исключить любую художественную литературы из экзаменов /это дожен быть материал для дополнительных факультативов или спец обучения/!
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21.10.2020 12:04 Ответить
Знову "пАпЄрєднікі" винні
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21.10.2020 12:40 Ответить
Підозрюю, що питання більш широке. Про це давно говорять у нас і здається реалізується у розвинутих країнах.
Спеціалізація вже зі школи. По здібностях, нахилах та інтересах.
Навіть початки вищої математики не має сенсу викладати у школі. Краще б дресирували таблицю множення і засоби арифметики і початкової геометрії. Банально - початкова геометрія дійсно може згодитися у реальному житті.
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21.10.2020 13:09 Ответить
Шоб ти врався, мністр-плагіатор.
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21.10.2020 17:18 Ответить
 
 