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Харьковчанку Пьянову, которая отрезала голову дочери и ходила с ней по городу, признали психически невменяемой

Харьковчанку Пьянову, которая отрезала голову дочери и ходила с ней по городу, признали психически невменяемой

Татьяна Пьянова, которая отрезала голову своей дочери и носила ее в пакете, признана "страдающей хроническим психическим заболеванием, что лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия". Поэтому суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Объектив", об этом сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

В настоящее время Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней, после чего будет отправлена в психиатрическую больницу.

"По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено", – сообщил Чубенко.

Напомним, что Киевский районный суд Харькова поддержал ходатайство прокуратуры о экспертизе подозреваемой в убийстве малолетней дочери. Подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу в Днепр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Утром в Харькове посреди улицы задержали голую женщину, которая несла в пакете отрезанную голову, - полиция. ФОТО 18+

Как сообщалось, это жуткое событие произошло в Харькове 30 апреля. Женщина шла обнаженная по улице с головой ее 13-летней дочери в полиэтиленовом пакете.

Через два часа в полицию обратился брат задержанной. Он сообщил, что в одной из комнат он обнаружил обезглавленное тело племянницы.

дети (6462) убийство (6474) Харьков (7430)


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Топ комментарии
+15
А нельзя как-нибудь так порешать, шоб она Кернеса усыновила.
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21.10.2020 10:54
+13
Взгялд как у зеленского у женщины на фото. Такой же переляканый и на измене
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21.10.2020 10:52
+12
Харкавчани настолько шибанутые что еще и выберут ее вместо Кернеса.
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21.10.2020 10:50
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Как же она теперь проголосует на выборах?
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21.10.2020 10:48 Ответить
Харкавчани настолько шибанутые что еще и выберут ее вместо Кернеса.
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21.10.2020 10:50 Ответить
Пригласите ее на заседание ВР...
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21.10.2020 10:49 Ответить
Взгялд как у зеленского у женщины на фото. Такой же переляканый и на измене
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21.10.2020 10:52 Ответить
Це результат знищення медицини. Чому її не лікували раніше? Чому психи ніким не контролюються?
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21.10.2020 10:52 Ответить
Психи-электорат Зе.Они все под контролем.
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21.10.2020 11:05 Ответить
Почему именно в медицине вы видите корень проблемы? А может быть в образовании? В насаждении культа христианства? Когда ей замирали мозги сказками об некоем праведнике Аврааме? Ну вот она и повторила его "подвиг",просто в этот раз "господь" не отвёл руку. И должны ли, по Вашему мнению, контролироваться врачами священнослужители?
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21.10.2020 11:12 Ответить
не свисти. У хрестиян нема кровавої жертви. І попи брешуть, що ми пішли від авраама. У нас і без нього вистачає пращурів, у кожного - двоє батьків, четверо дідів, восьмеро прадідів. Уявляєш - скільки всього за тисячу років родичів назбирається?
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21.10.2020 13:10 Ответить
Так вы, христиане, ветхий завет из библии уже удалили? А на каком соборе это произошло? Что-то я это упустил.
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21.10.2020 13:21 Ответить
А нельзя как-нибудь так порешать, шоб она Кернеса усыновила.
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21.10.2020 10:54 Ответить
Так она ж не успеет, её на ноль умножат.
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21.10.2020 11:34 Ответить
капець !!!
Просто сценарій для фільму жахів..
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21.10.2020 10:54 Ответить
Зря. Нужно признать святой, по примеру Авраама.
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21.10.2020 11:00 Ответить
Интересно, кремлеботы с протухшей методичкой про "козни Супрун" понабегут или уже этот отдел распустили?
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21.10.2020 11:03 Ответить
Что ни говори, а смертная казнь очень полезна в таких случаях.
Этот человек несёт угрозу обществу.
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21.10.2020 11:14 Ответить
Кто его знает, кто там больше виноват и что довело женщину до такого поступка. В 13 лет и детки разные бывают, и в компании разные могут попасть. История темная, вопросов больше, чем ответов.
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21.10.2020 12:04 Ответить
Мінус один зевиборець.
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21.10.2020 11:17 Ответить
так она не харьковчанка?
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21.10.2020 11:35 Ответить
Ну, добре. Світила-мозкоправи за півроку визнали очевидне. І що далі? Ту цьотку відправлять додому? Круто!
Тут висловлювали побажання, щоб вона гепу всиновила. Я б додав: і не лише гепу. Є ще добра половина ВР, кабмін у повному складі, митниця... а ще є президенти - колишні та чинний.
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21.10.2020 11:45 Ответить
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА и ГОСУДАРСТВА состоит в том, что нет четко прописаных законом и конституцией процедур и правил по выявлению НЕДЕЕСПОСОБНЫХ и передачи их по ОПЕКУ /она не смогла бы убить, если не имела право на рождение ребенка без разрешения попечителей/!
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21.10.2020 11:50 Ответить
От трохи зачекайте, є в Дніпрі така собі Українська психіатрична лікарня, єдиний в Україні медзаклад такого профілю, де за гратами лікують ман'яків та вбивць, що з'їхали з глузду, так от Супруниха збиралась її ліквідувати, а зелень цю ідейку не відкинула, теж хоче ліквідувати, от коли усіх цих небезпечних і непередбачуваних людей випустять на "амбулаторне лікування", ото начувайтесь.
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21.10.2020 11:53 Ответить
кто из опекунского комитета сядет в тюрьму?
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21.10.2020 12:10 Ответить
Биополярность полушарий мозга серьезная болезнь и человек невиновен в этом ,хоть с виду он здоровый и руки есть и ноги а вот в голове сквозняк Обычно МДП происходит спонтанно даже от стресса такие люди должны раз в месяц показываться у психиатра
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21.10.2020 12:11 Ответить
Я еще тогда сказал что у нее пиковое состояние маниакально - депрессивного психоза на лицо и без всяких комиссий ..В этих людей лицо становится худым и черным они не спят вообще и мечутся из угла в угол ,я был свидетелем когда больная за день могла 40 раз переодеться и ее это не устраивало ,на другой день тема менялась больная искала какие-то книги , и такой бред каждый день пока не сделать инъекцию клопиксола ..После укола они стают заторможеными и менее активными только переступают с ноги на ногу но речь скована
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21.10.2020 12:19 Ответить
как у этих двух?
Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою - Цензор.НЕТ 8875
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21.10.2020 12:53 Ответить
Брати Наркомазови.
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21.10.2020 13:23 Ответить
Харків'янку П'янову, яка відрізала голову дочки і ходила з нею містом, визнали психічно неврівноваженою - Цензор.НЕТ 4772
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21.10.2020 12:39 Ответить
 
 