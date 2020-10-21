Харьковчанку Пьянову, которая отрезала голову дочери и ходила с ней по городу, признали психически невменяемой
Татьяна Пьянова, которая отрезала голову своей дочери и носила ее в пакете, признана "страдающей хроническим психическим заболеванием, что лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия". Поэтому суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Объектив", об этом сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
В настоящее время Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней, после чего будет отправлена в психиатрическую больницу.
"По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено", – сообщил Чубенко.
Напомним, что Киевский районный суд Харькова поддержал ходатайство прокуратуры о экспертизе подозреваемой в убийстве малолетней дочери. Подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу в Днепр.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Утром в Харькове посреди улицы задержали голую женщину, которая несла в пакете отрезанную голову, - полиция. ФОТО 18+
Как сообщалось, это жуткое событие произошло в Харькове 30 апреля. Женщина шла обнаженная по улице с головой ее 13-летней дочери в полиэтиленовом пакете.
Через два часа в полицию обратился брат задержанной. Он сообщил, что в одной из комнат он обнаружил обезглавленное тело племянницы.
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Просто сценарій для фільму жахів..
Этот человек несёт угрозу обществу.
Тут висловлювали побажання, щоб вона гепу всиновила. Я б додав: і не лише гепу. Є ще добра половина ВР, кабмін у повному складі, митниця... а ще є президенти - колишні та чинний.