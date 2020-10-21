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Новости Коронавирус и карантин
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Госпродпотребслужба Киева составила около 400 протоколов за нарушение карантина, - Рубан

Госпродпотребслужба Киева составила около 400 протоколов за нарушение карантина, - Рубан

Госпродпотребслужба Киева за последние три месяца составил около 400 административных протоколов за нарушение карантинных норм по итогам проверок объектов хозяйствования. Всего было проведено около 2 тысяч таких проверок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил председатель Госпродпотреб Киева Олег Рубан.

По его словам, инспекции проводятся в первую очередь на объектах с высоким уровнем риска распространения вируса.

"Это сегодня общеобразовательные учреждения, общежития, рынки. Затем идут рестораны, службы быта", - сказал Рубан.

Также проверки проводятся в связи с жалобами граждан. Для этого в Киеве создано 10 мобильных групп в каждом районе.

"Держспоживслужба проверила за последние три месяца около 2 тысяч объектов, составлено около 400 протоколов. Большая часть зашла в суд, учитывая все доказательства, которые мы предоставляем суда", - добавил Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан

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А разве зеля не обещал запретить проверки на время пандемии?
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21.10.2020 10:56 Ответить
Велюр перевірили?
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21.10.2020 10:59 Ответить
Карантин это только полиция и то только на оснвании закона , а не постоновлений но закона пока нет. А то и пожарники скоро попрутся ковид лечить. Учите матчасть неучи зеленые совсем.
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21.10.2020 11:42 Ответить
Федеральная канцелярия Швейцарии опубликовала в официальном вестнике инициативу о выплате 7 500 швейцарских франков (около семи тысяч евро) каждому гражданину Швейцарии, включая детей, сообщает Meduza со ссылкой на швейцарское агентство Watson.
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21.10.2020 11:47 Ответить
Берем решение Конституционного суда и идем в суд. После чего получаем компенсацию штрафа + судебных издержек. Долго. Но вполне реально.
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21.10.2020 13:00 Ответить
 
 