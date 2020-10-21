Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксирован в РФ: умерли 317 человек

За прошедшие сутки в России умерли 317 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии.

Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 24 952 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировано 15 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с момента начала пандемии в России заболели 1 447 335 человек.

Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва - 4 389 заболевших за сутки (днем ранее 4 999 случаев). На втором месте Санкт-Петербург с 684 заболевшими (днем ранее 695 новых случаев).

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Выздоровели за сутки 10 952 человека, лечившихся от COVID-19. Всего вылечились 1 096 560 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

За сутки было проведено 496 тысяч тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Днем ранее было сделано 374 тысячи тестов, всего с момента начала пандемии проведено более 55,1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.