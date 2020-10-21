Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксирован в РФ: умерли 317 человек
За прошедшие сутки в России умерли 317 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии.
Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 24 952 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
За прошедшие сутки в РФ зафиксировано 15 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с момента начала пандемии в России заболели 1 447 335 человек.
Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва - 4 389 заболевших за сутки (днем ранее 4 999 случаев). На втором месте Санкт-Петербург с 684 заболевшими (днем ранее 695 новых случаев).
Выздоровели за сутки 10 952 человека, лечившихся от COVID-19. Всего вылечились 1 096 560 человек, у которых был диагностирован коронавирус.
За сутки было проведено 496 тысяч тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Днем ранее было сделано 374 тысячи тестов, всего с момента начала пандемии проведено более 55,1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.
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Кругомадніврагі, пригадуєте?
В Україні померло за добу 141*100/177680=0.07935%
На Росії померло за добу 317*100/325823=0.09729%
Так що на Росії справи гірші.
Тенденція однако! (с)
(Аргумент з виборами мене порвав на клапті.)
https://www.youtube.com/watch?v=95Hl9oHw9_o&ab_channel=Puzzle873
малороси-ще тупіші за кацапів.
Вмирає певний відсоток від активно хворіючих, а не від всього населення. В Україні активно хворіючих на ковід 177680, а на Росії 325823.
В Україні померло за добу 141*100/177680=0.07935%
На Росії померло за добу 317*100/325823=0.09729%
Так що на Росії справи гірші.
Каждый тысячный умирает в день. Болеют примерно 28-30 дней (там довольно долго ждут результатов теста на выписку, но пока его нет чел числится активно болеющим). Вот мы и вышли приблизительно на текущую летальность ковида в 2,8-3%. А геометрические прогрессии развития эпидемий растут довольно быстро. Так что не тешьте себя ложными иллюзиями.
один человек в один день. Это по условиям вашей задачи, когда все как на конвейере равномерно заболевают и выздоравливают. То есть если бы в больнице на тысячу коек ежедневно сменялось бы 33, 333 человека и среди них один ногами вперёд.
Дано В США за 2019 год умерло от всех причин 2722311 человек. Домустим, в 2020 умрет такое же количество. Допустим, в США за 2020 год ВСЕ население переболеет ковидом в течение 4 недель. Допустим, летальность от ковида 0% и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид.
Какое количество умерших от ковида запишут в США за полный 2020 год?
2722311/13=209409. Это при 100%-й заболеваемости всего населения в течение года. А за 8,5 месяцев в США уже 225739 смертей от ковида. И до 100% заболеваемости населения в США весьма далеко. Поэтому байки типа "умирают не от ковида, а с ковидом" задвиньте подальше.