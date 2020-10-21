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Новости Коронавирус и карантин
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Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксирован в РФ: умерли 317 человек

Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксирован в РФ: умерли 317 человек

За прошедшие сутки в России умерли 317 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", это новый рекорд суточной смертности с начала пандемии.

Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 24 952 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировано 15 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с момента начала пандемии в России заболели 1 447 335 человек.

Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва - 4 389 заболевших за сутки (днем ранее 4 999 случаев). На втором месте Санкт-Петербург с 684 заболевшими (днем ранее 695 новых случаев).

Читайте также: В Украине сразу два рекорда COVID-19: умер 141 пациент, 6 719 новых случаев заболевания

Выздоровели за сутки 10 952 человека, лечившихся от COVID-19. Всего вылечились 1 096 560 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

За сутки было проведено 496 тысяч тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Днем ранее было сделано 374 тысячи тестов, всего с момента начала пандемии проведено более 55,1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

карантин (16729) россия (95308) смерть (9210) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Ничо, бабы еще нарожают
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21.10.2020 11:40
+8
Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксирован в РФ: умерли 317 человек - Цензор.НЕТ 5721
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21.10.2020 11:47
+6
А як же вакцина з "Бояри",шо не діє?
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21.10.2020 11:42
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Ничо, бабы еще нарожают
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21.10.2020 11:40 Ответить
З мови зняли...
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21.10.2020 12:18 Ответить
Если бы не коронавирус их убили бы солдаты НАТО
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21.10.2020 12:28 Ответить


Кругомадніврагі, пригадуєте?
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21.10.2020 12:33 Ответить
Китайчат...
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21.10.2020 12:23 Ответить
А среднестатистический рускай так примерно и выглядит
Новий рекорд добової смертності від COVID-19 зафіксовано в РФ: померли 317 осіб - Цензор.НЕТ 3660
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21.10.2020 12:27 Ответить
глаз узкий-значит рузкий
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21.10.2020 13:28 Ответить
Пусть Мертвечук им вакцыны даст, которую рекламирует, а то они и не знают что она у них есть!
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21.10.2020 14:40 Ответить
А як же вакцина з "Бояри",шо не діє?
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21.10.2020 11:42 Ответить
А дідько їх знає. Може, на всіх не стало бояри, от і мруть козломорди. Котрим не стало.
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21.10.2020 12:20 Ответить
https://censor.net/ua/user/145656? від неї і почали гинути здебільшого
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21.10.2020 12:49 Ответить
Недостатньо.
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21.10.2020 11:42 Ответить
зачем эта новость про рф? это должно нас как-то утешить? или мы должны позлорадствовать? у нас своих проблем вагон, и волновать нас прежде всего должны наши проблемы с коронавирусом...
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21.10.2020 11:44 Ответить
Новость для таких любителей гавенного русского мира как ты ! Что-бы любители гамна не думали что в Лаптеногой ********* всё пучком с корона вирусом!
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21.10.2020 11:47 Ответить
Эта новость идёт в разделе "А теперь о приятном".
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21.10.2020 11:57 Ответить
Хотя бы чтобы мы все посмотрели, прибегут ли сюда ковидоотрицатели с постами типа "Россияне, снимайте намордники, коронавирус не опаснее гриппа!".
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21.10.2020 12:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/384980,ты главное пойми: чем больше казламордых загнется от коронавируса-тем чище и безопаснее станет планета Земля!
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21.10.2020 13:31 Ответить
Я не доверяю ни ордынской,ни беларусской статистике.Лгут. Мерцив в разы бильше.
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21.10.2020 11:44 Ответить
Сподіваюсь , нашими молитвами , дай Боже ....
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21.10.2020 11:47 Ответить
А на хера нам ЭТО?
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21.10.2020 11:46 Ответить
Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксирован в РФ: умерли 317 человек - Цензор.НЕТ 5721
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21.10.2020 11:47 Ответить
Радянський мем - "малувато буде" 😉
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21.10.2020 11:48 Ответить
Новий рекорд добової смертності від COVID-19 зафіксовано в РФ: померли 317 осіб - Цензор.НЕТ 8162
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21.10.2020 13:32 Ответить
...це менше, ніж у нас...140 - 317, 40 - 147
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21.10.2020 11:53 Ответить
Вмирає певний відсоток від активно хворіючих, а не від всього населення. В Україні активно хворіючих на ковід 177680, а на Росії 325823.
В Україні померло за добу 141*100/177680=0.07935%

На Росії померло за добу 317*100/325823=0.09729%

Так що на Росії справи гірші.
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21.10.2020 12:22 Ответить
Точно сказати важко, гірші справи, кращі чи такі ж. Бо брешуть "говорящі голови" від МОЗу що їхні, що наші. Питання в тому, чия брехня дужча.
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21.10.2020 12:27 Ответить
Наші приблизно вдвічі менше брешуть. Кількість захворівших та померлих за день у нас приблизно вдвічі менша. Та і ***** на виборах набирав 146%, а наш членограй 73%.
Тенденція однако! (с)
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21.10.2020 12:35 Ответить


(Аргумент з виборами мене порвав на клапті.)
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21.10.2020 12:44 Ответить
Коли була на цензорі рубрика "Анекдоти" я там регулярно постив анекдоти власного авторства. До сих пір сумую, що її закрили. Але в архівах вона ще є. Навіть на останный сторінці один з моїх залишився... https://censor.net/ru/jokes/all
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21.10.2020 12:51 Ответить
Дійсно, шкода, що прикрили рубрику.
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21.10.2020 13:16 Ответить
В поезде колеса круглые, а когда он едет они стучат, потому, что спроектированы по формуле пи эр квадрат. Вот этот квадрат и стучит. Надо вам заняться этой проблемой используя вашу математику.
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21.10.2020 13:04 Ответить
Вы что, кацап? В Германии у поездов клеса не стучат. Там стыки сварные.
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21.10.2020 13:11 Ответить
А стаканы с подстаканниками всё равно подпрыгивают. Это только звука такого нет тыдыч тыдыч тыдыч.
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21.10.2020 21:22 Ответить
Риман был немцем. А в римановском тензорном поле мнгообразия гладкие. Вот тот квадрат и сглаживается.
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21.10.2020 22:03 Ответить
Важко-легко хворі...не легше від того. Задача більш очевидна і проста. У них 140 млн рил, вмер кожен 442- тисячний за добу, у нас людей 40 млн (хочеться вірити) помер за добу кожен 272- тисячний....
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21.10.2020 13:13 Ответить
Коли на Росії перехворіє все населення (чомусь Ви не сумніваєтеся, що їх 140 млн), то будете рахувати за Вашою методикою. А якщо вперто не хочете - то порівнюйте краще Росію та Китай.
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21.10.2020 13:32 Ответить
Ось непогане відео про чисельність рабсіян
https://www.youtube.com/watch?v=95Hl9oHw9_o&ab_channel=Puzzle873
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21.10.2020 13:42 Ответить
Навперед більше. Носити вам - не переносити.
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21.10.2020 11:56 Ответить
Якщо взяти у пропорції до населення,то у нас гірша ситуація. А все тому,що 73% населення -
малороси-ще тупіші за кацапів.
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21.10.2020 12:24 Ответить
Кажется мне вся эта статистика берётся с потолка. Большинство приболевших к врачам не обращаются, да и тем кто обратился не всегда делают тест. А умершим тестируют обязательно, хотя бы для того что бы никто не смог обвинить во врачебной ошибке, поэтому может даже и приписывают иногда. На самом деле смертность от ковида гораздо ниже. Думаю значительно меньше 1%. Всё таки умирают от сопутствующих, болезней. Да, ковид усугубляет хронические болячки, поэтому и не следует создавая панику, всю медицину переориентировать на борьбу с короновирусом, забывая о текущих проблемах. Это всего мира одинаково касается.
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21.10.2020 12:48 Ответить
Нахрена нам новости из-за поребрика? Только лишь позлорадствовать? Так у них 15 тыс. на 140млн, а у нас 6 тыс на 38 млн. Сравнение не в нашу пользу. Знаю случаи когда, врачи умышленно не хотели ставить диагноз Ковид, хотя тест был позитивный. Видимо есть разнарядка занижать статистику.
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21.10.2020 13:02 Ответить
Повторю для Вас
Вмирає певний відсоток від активно хворіючих, а не від всього населення. В Україні активно хворіючих на ковід 177680, а на Росії 325823.
В Україні померло за добу 141*100/177680=0.07935%
На Росії померло за добу 317*100/325823=0.09729%
Так що на Росії справи гірші.
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21.10.2020 13:14 Ответить
Грубо, навскидку, каждый тысячный активно больной умирает (это мы ещё пассивно больных не считаем). Так стоит он того, что бы из-за этого тысячного всем миром с ума сходить? Получается, что привычный грипп даже опаснее этого короновируса. А ведь наверное если даже все больные будут без масок ходить и всех своими соплями обрызгивать, то всё равно будет большой процент не поддающихся заражению. Фигня этот ваш короновирус. Если учесть, что за год число инфицированных составило 1% от всего населения, то только через 100 лет заразятся все живушие.
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21.10.2020 14:26 Ответить
Людоедская у Вас математика. Но и с нею надо разобраться.
Каждый тысячный умирает в день. Болеют примерно 28-30 дней (там довольно долго ждут результатов теста на выписку, но пока его нет чел числится активно болеющим). Вот мы и вышли приблизительно на текущую летальность ковида в 2,8-3%. А геометрические прогрессии развития эпидемий растут довольно быстро. Так что не тешьте себя ложными иллюзиями.
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21.10.2020 15:34 Ответить
Каждый тысячный, это каждый тысячный, хоть в день, хоть в пол года или в полтора часа. Это пропорция к категории достаточно серьёзно заболевших к выздоровевшим. Или по другому, если хотите считать, то число выздоровевших 999 к одному умершему в день или в месяц, или от новолуния до полнолуния, не важно в какой временной интервал. Да и эта вся математика, она преувеличена, за счёт кардиологических, вегетососудистых, онкологических или геморойных больных, которые и так бы умерли, но к ним ещё и короновирус дополнительно прицепился и вероятно дал осложнения.
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21.10.2020 19:01 Ответить
Даю Вам задачу. Есть 1000 заболевших, срок болезни - 30 дней, летальность болезни 3%. Сколько человек будет умирать в день, если смертность равномерная по всем 30 дням и вместо одного умершего появляется новый заболевший?
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21.10.2020 20:47 Ответить
1000/100*3/30=1
один человек в один день. Это по условиям вашей задачи, когда все как на конвейере равномерно заболевают и выздоравливают. То есть если бы в больнице на тысячу коек ежедневно сменялось бы 33, 333 человека и среди них один ногами вперёд.
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21.10.2020 21:16 Ответить
Задачу Вы решили правильно. При длительности болезни в 30 дней ежедневно умирает каждый тысячный при летальности в 3%. Что и требовалось доказать.
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21.10.2020 21:49 Ответить
Задача то была не корректная. Численность абсолютно здоровых до заражения надо сосчитать и затем из их числа высчитывать процент умерших. А если 93х летняя бабушка с язвой желудка скончалась от ковида, то статистику смертности надо считать по язве желудка и вообще не считать её случай относящимся к ковиду.
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21.10.2020 22:06 Ответить
По Вашему способу Вы получите "сферическую летальность в вакууме". Реальная летальность определяется по болезни в реальной популяции с реальным распроеделением болезней, возрастов, условий жизни. А эти байки "она умерла от язвы" лучше оставьте. Вы вроде в математике подкованы. Вот Вам еще задача.
Дано В США за 2019 год умерло от всех причин 2722311 человек. Домустим, в 2020 умрет такое же количество. Допустим, в США за 2020 год ВСЕ население переболеет ковидом в течение 4 недель. Допустим, летальность от ковида 0% и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид.
Какое количество умерших от ковида запишут в США за полный 2020 год?
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22.10.2020 00:05 Ответить
Ну, что ж Вы с простой задачкой не справились? В году 52 недели, то есть каждый человек болеет 4/52=1/13 года. То есть вероятность того, что смерть человека, который умрет в 2020 году совпадет с временем нахождения вируса в организме равна 1/13.
2722311/13=209409. Это при 100%-й заболеваемости всего населения в течение года. А за 8,5 месяцев в США уже 225739 смертей от ковида. И до 100% заболеваемости населения в США весьма далеко. Поэтому байки типа "умирают не от ковида, а с ковидом" задвиньте подальше.
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27.10.2020 13:20 Ответить
Ваши головоломки оторваны от реальности, и решать их нет ни какого смысла. Это всё равно, что спрашивать, от чего у льва грива? Вы же сами пишете в условиях "Допустим, летальность от ковида 0% и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид." . Ответ уже лежит в условии задачи. Вы лучше мне скажите,на сколько уменьшилась смертность в США от всяких прочих старых, традиционных, классических заболеваний в этом году по сравнению с предыдущим? Вот эта увеличившаяся разница в количестве покойников и будет ответом на все ваши не корректные задачи. (а, грива у льва, она от шеи).
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27.10.2020 15:14 Ответить
Я такими условиями "Допустим, летальность от ковида 0% и всех поголовно умерших от любых причин тестируют на ковид и при положительном тесте пишут причиной смерти ковид." показал верхнюю границу случайных совпадений смертей и ковида. И она даже при 100% заболеваемосьти ковидом дает 209409 случаев за полный год. А тут куча борцунов объявляет смертность за 8,5 месяцев в 225739 как "умирают не от ковида, а с ковидом". При том, что даже 10-15% заболеваемости в США и близко нет.
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27.10.2020 15:20 Ответить
Ну.... Чтоб они все! не чокаясь!
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21.10.2020 14:20 Ответить
Кот на самоизоляцииНовий рекорд добової смертності від COVID-19 зафіксовано в РФ: померли 317 осіб - Цензор.НЕТ 9846
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21.10.2020 14:35 Ответить
 
 