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Новости Местные выборы-2020
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"Слуги народа" в Раде хотят отменить второй тур выборов мэра, - проект постановления

Депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 000) и сельского, поселкового, городского головы.

Слуги народа в Раде хотят отменить второй тур выборов мэра, - проект постановления 01

Постановление состоит из одного пункта, которым предлагается дополнить Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" после пункта 5 новым пунктом 51 следующего содержания:

"51. Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ".

Слуги народа в Раде хотят отменить второй тур выборов мэра, - проект постановления 02

Авторы постановления отмечают, что основной целью его принятия является "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятие дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения". Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению.

Согласно статье 281 Избирательного кодекса Украины, территориальная избирательная комиссия из соответствующих местных выборов принимает решение о назначении повторного голосования в соответствующем избирательном округе, если:

1) в избирательном округе в день голосования наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы

2) в избирательный бюллетень в день голосования было включено более двух кандидатов на должность городского (города с количеством избирателей 75 000 и более) головы, и по результатам голосования в день выборов ни один из них не получил в свою поддержку более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На сегодня в красной зоне находятся 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев относится к оранжевой зоне.

ВР (29226) местные выборы (2752) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+7
не совсем понятно как ЗЕлень собирается ЭТО протащить? Пленарных заседаний до ноября нет, до выборов осталось 4 дня, менять законодательство в разгар избирательной компании ( между первым и вторым туром?)????Но то, что это шулество под прикрытием эпидемии- это не подвергается никаким сомнениям.
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21.10.2020 13:21
+6
«Вова купує квиток до Ростова». «Жадан и Собаки» представили острополитическую песню

https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=emb_logo
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21.10.2020 12:16
+5
Нет с Садовым! Во Львове кандидат от ЕС выходит во второй тур!
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21.10.2020 12:13
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Договорнячёк с боксёром?
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21.10.2020 12:08 Ответить
Нет с Садовым! Во Львове кандидат от ЕС выходит во второй тур!
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21.10.2020 12:13 Ответить
А що касап тут робить в Україні?
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21.10.2020 12:26 Ответить
Скажи "донетчанин" а ты не сепар даунецкий, часом?
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21.10.2020 13:08 Ответить
Всеодно Верещучка так і буде висіти на крані як сопля на дроті.
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21.10.2020 12:12 Ответить
"Слуги народа" в Раде хотят отменить второй тур выборов мэра Киева, - проект постановления - Цензор.НЕТ 6518
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21.10.2020 12:15 Ответить
"Слуги народа" в Раде хотят отменить второй тур выборов мэра Киева, - проект постановления - Цензор.НЕТ 128
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21.10.2020 12:15 Ответить
«Вова купує квиток до Ростова». «Жадан и Собаки» представили острополитическую песню

https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=emb_logo
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21.10.2020 12:16 Ответить
Якщо не помиляюсь, то саме завдяки такому голосуванню, Києв, разом зі своєю мАлАдою командою, обікрав наркоман, льоня- космос. Тю. А шо це за соУпадения?
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21.10.2020 12:18 Ответить
Що можна ще чекати від цих тварюк... А все чогось чекаємо...
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21.10.2020 12:22 Ответить
«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Плачут, богу молятся, не жалея слёз.
Крокодил не ловится, не растёт кокос!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить!»
© Л.Дербенёв
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21.10.2020 12:39 Ответить
ОпоЗЕжопоМеринс цветы, детям Бени мороженное - смотрите, киевляне, не перепутайте!
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21.10.2020 12:49 Ответить
Не-не - "вадинтур" мы уже с леней-космосом проходили, который был избран голосами 13% киевлян.
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21.10.2020 12:55 Ответить
Кто меняет правила во время игры ?
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21.10.2020 12:57 Ответить
Шуллеры. Они просто играют по своим правилам, о которых никому не сообщают.
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21.10.2020 13:00 Ответить
не совсем понятно как ЗЕлень собирается ЭТО протащить? Пленарных заседаний до ноября нет, до выборов осталось 4 дня, менять законодательство в разгар избирательной компании ( между первым и вторым туром?)????Но то, что это шулество под прикрытием эпидемии- это не подвергается никаким сомнениям.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:21 Ответить
 
 