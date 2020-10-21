На местных выборах будет много недействительных бюллетеней, потому что люди не будут знать как их заполнять, - нардеп "Батькивщины" Власенко
Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что применение новой системы на местных выборах 25 октября может привести к искажению результатов.
Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.
Власенко напомнил, что этой предвыборной кампании предшествовало существенное изменение законодательства.
"Мы в очередной раз поменяли систему выборов, введя систему, совершенно незнакомую ни для участников кампании, ни для избирателей, ни для ЦИК. Эта система имеет очень много внутренних нюансов, рисков и на самом деле может привести к искажению результатов - по крайней мере в первой кампании за этой избирательной системы. Я предполагаю, что у нас будет огромное количество бюллетеней, которые будут признаны недействительными или за счет того, что люди не будут знать, как заполнять бюллетени, или потому, что люди будут ставить номера в бюллетенях напротив кандидатов", - сказал Власенко.
Также нардеп раскритиковал опрос президента Владимира Зеленского, который состоится в день выборов.
"Другая проблема заключается в том, что президент, понимая, что эти выборы, по сути, станут референдумом о доверии ему - ввел опрос, который на самом деле не имеет никакого отношения ни к Конституции, ни в законодательству, ни к полномочиям президента", - отметил Власенко.
Полную версию статьи читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Учитывая количество испорченных и ошибочных бюллетеней, потом фиг что докажешь.
Повинно бути просто і зрозуміло , прізвище - навпроти квадратик для галочки , прізвище - крадратик , партія -квадратик , все . !! Перевірено і випробувано десятками разів ,і зрозуміло навіть для лохторату Зе . Навіщо всі ці нововведення , якщо не для того щоб запудрити мізки .? .
Про те, що квадратик для галочки напроти кожного прізвища дає однозначність - вже багаго говорили, але недолугість виконавців не дозволила їм це зрозуміти.
Що Ви мали на увазі: "поставити галочку навпроти різних - кандидата і партії"?
СН предсказуемо пролетает на местных выборах.
Поэтому сделано все, чтобы у остальных было как можно больше проблем в то время, как СН выедет на админресурсе и контроле за подсчетом голосов.
Ніякого сенсу ходити на вибори немає.
Як би ви не проголосували - результати (кому треба) вже відомі.
результаты поименного голосования за закон 3485Власенко С.В.За
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7035
?
отлично
1 букмекеры ставят "лайк"
я этту суку ку бы на раз вычислилл то
да