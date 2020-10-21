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На местных выборах будет много недействительных бюллетеней, потому что люди не будут знать как их заполнять, - нардеп "Батькивщины" Власенко

На местных выборах будет много недействительных бюллетеней, потому что люди не будут знать как их заполнять, - нардеп

Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что применение новой системы на местных выборах 25 октября может привести к искажению результатов.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

Власенко напомнил, что этой предвыборной кампании предшествовало существенное изменение законодательства.

"Мы в очередной раз поменяли систему выборов, введя систему, совершенно незнакомую ни для участников кампании, ни для избирателей, ни для ЦИК. Эта система имеет очень много внутренних нюансов, рисков и на самом деле может привести к искажению результатов - по крайней мере в первой кампании за этой избирательной системы. Я предполагаю, что у нас будет огромное количество бюллетеней, которые будут признаны недействительными или за счет того, что люди не будут знать, как заполнять бюллетени, или потому, что люди будут ставить номера в бюллетенях напротив кандидатов", - сказал Власенко.

Также нардеп раскритиковал опрос президента Владимира Зеленского, который состоится в день выборов.

"Другая проблема заключается в том, что президент, понимая, что эти выборы, по сути, станут референдумом о доверии ему - ввел опрос, который на самом деле не имеет никакого отношения ни к Конституции, ни в законодательству, ни к полномочиям президента", - отметил Власенко.

Полную версию статьи читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, - ЦИК

Автор: 

Власенко Сергей (1361) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+8
Для того ж кловуни і затіяли цей мутняк.
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21.10.2020 12:15
+4
Згідний . Це все зроблено " ради" людей похилого віку , абсолютна більшість яких не є прихильниками слуг . . Це ноу хау політтехнологів Зе , розрахунок на те - чим більше плутанини в бюлетнях , тим більше шансів що пенсіонери не розберуться в тому як їх заповнювати ,і не проголосують за конкурентів слуг .
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21.10.2020 12:29
+3
Так их лохторат самый тупой, они и не смогут правильно заполнить бюллетени...
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21.10.2020 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Для того ж кловуни і затіяли цей мутняк.
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21.10.2020 12:15 Ответить
Так их лохторат самый тупой, они и не смогут правильно заполнить бюллетени...
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21.10.2020 12:42 Ответить
Зато ЗЕленые смогут "правильно" посчитать.

Учитывая количество испорченных и ошибочных бюллетеней, потом фиг что докажешь.
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21.10.2020 12:50 Ответить
вибори без вибору , то чого туди йти ?
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21.10.2020 12:23 Ответить
Згідний . Це все зроблено " ради" людей похилого віку , абсолютна більшість яких не є прихильниками слуг . . Це ноу хау політтехнологів Зе , розрахунок на те - чим більше плутанини в бюлетнях , тим більше шансів що пенсіонери не розберуться в тому як їх заповнювати ,і не проголосують за конкурентів слуг .
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21.10.2020 12:29 Ответить
Приведіть приклад того, як можна неправильно заповнити бюлетень так, щоб він втратив дійсність. Дякую.
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21.10.2020 12:55 Ответить
Ну наприклад , забути поставити 0 перед іншою цифрою , - і бюлетень вже тю-тю ,, чи поставити галочку навпроти різних - кандидата і партії .

Повинно бути просто і зрозуміло , прізвище - навпроти квадратик для галочки , прізвище - крадратик , партія -квадратик , все . !! Перевірено і випробувано десятками разів ,і зрозуміло навіть для лохторату Зе . Навіщо всі ці нововведення , якщо не для того щоб запудрити мізки .? .
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21.10.2020 13:09 Ответить
Навіщо шукати змову або схематоз серед людей, які на це не здатні. Б'юті-коучери, фешн-байери та інша прислуга опинилася у Раді випадково, тобто без перевірки їх здібностей. Хоча над ними і стоять пастухи, які можуть пудрити мізки, вони мають розуміти, що неправильно заповнений бюлетень також шкідливий і для слуг народу.
Про те, що квадратик для галочки напроти кожного прізвища дає однозначність - вже багаго говорили, але недолугість виконавців не дозволила їм це зрозуміти.
Що Ви мали на увазі: "поставити галочку навпроти різних - кандидата і партії"?
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21.10.2020 13:49 Ответить
А зараз хіба не так? Зразок бюлетню десь побачити можна?
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21.10.2020 14:47 Ответить
На то і сподіваються.
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21.10.2020 12:47 Ответить
Так на то ж и расчет!!!

СН предсказуемо пролетает на местных выборах.
Поэтому сделано все, чтобы у остальных было как можно больше проблем в то время, как СН выедет на админресурсе и контроле за подсчетом голосов.
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21.10.2020 12:48 Ответить
Раніше я, як і всі лохи ходив на "вибори".
Ніякого сенсу ходити на вибори немає.
Як би ви не проголосували - результати (кому треба) вже відомі.
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21.10.2020 13:02 Ответить
вам с юлькой не чего не светит при любом раскладе
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21.10.2020 13:27 Ответить
Власенко прав. Один бюллетень с двумя отдельными квадратиками для каждой из десятков партий и сотен кандидатов это гемор даже для подготовленного избирателя, а для избиркомов широчайшее поле для манипуляций и подтасовок. А таких бюллетеней каждый избиратель получит несколько. Эти выборы поставят рекорд по длительности подсчёта результатов и количеству скандалов и судов.
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21.10.2020 13:47 Ответить
Балабол власенко!
результаты поименного голосования за закон 3485Власенко С.В.За
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7035
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21.10.2020 14:39 Ответить
т.е. если бы я ссуществовал в Киеве, то эта тварь меня считает лохом. который даже не может бамашку потписать
?
отлично
1 букмекеры ставят "лайк"
я этту суку ку бы на раз вычислилл то
да
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21.10.2020 15:22 Ответить
Щоб не заплутатись потрібно голосувати тільки за партію , а за депутатів не голосувати ,бо це та ж сама прихована мажоритарка ,тільки під партійним соусом.
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21.10.2020 17:18 Ответить
 
 