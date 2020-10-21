За неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 8 тыс. человек: 4047 взрослых и 4038 детей, - Кличко
За прошедшую неделю в столице зарегистрировали более 8 тыс. больных гриппом и ОРВИ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"С приходом осени и похолоданием начался еще сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8 тыс больных гриппом и ОРВИ. Из них 4047 взрослых и 4038 детей. Половина больных детей - школьники", - сообщил Кличко.
По его словам, в медицинские учреждения госпитализированы 24 пациента, в том числе - 10 детей.
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Иван Стариков
показать весь комментарий21.10.2020 13:18 Ответить Мне нравится 0
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