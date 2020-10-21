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Новости
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Около 3 тыс. граждан Беларуси выехали в Украину с сентября, - МВД РБ

Около 3 тыс. граждан Беларуси выехали в Украину с сентября, - МВД РБ

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун рассказал о белорусах, выехавших в целью трудоустройства в Украину, Польшу и страны Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - отметил Бегун.

По его словам, в Украину с сентября уехали около 3 тыс. человек.

Бегун уверен, что в своем большинстве это трудовая миграция.

"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.

Начальник департамента подчеркнул, что нельзя говорить, что определенные события в стране спровоцировали выезд белорусских граждан: "Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси".

Также читайте: Тихановская призвала белорусов 26 октября начать народную забастовку

Автор: 

Беларусь (7886) трудовая миграция (247) миграция (260)


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Топ комментарии
+6
надо делиться...мы ж вам донбассят отправили безвозмездно?
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21.10.2020 12:29
+5
Я бы не спешил с бегунами из Беларуси . У нас своей ваты хватает .
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21.10.2020 12:31
+4
можешь янучару с ростова забрать.наш менеджер.ща без работы,кацапне не пригодился
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21.10.2020 12:38
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Это хорошо. В Украине им сачковать не дадут. Украинцы сами работают и их научат.
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21.10.2020 12:21 Ответить
надо делиться...мы ж вам донбассят отправили безвозмездно?
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21.10.2020 12:29 Ответить
Присмотри там парочку менеджеров. Только сразу не нагружай, пусть пообвыкнут.
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21.10.2020 12:35 Ответить
можешь янучару с ростова забрать.наш менеджер.ща без работы,кацапне не пригодился
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21.10.2020 12:38 Ответить
Це ти розповідай своєму дояру самозванцю а не на українському сайті,від тебе дуже тхне комуною і ******.
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21.10.2020 12:38 Ответить
" Алексей Бегун рассказал о белорусах"
Від Бегуна поїхали до бігуна від призову.
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21.10.2020 12:25 Ответить
Я бы не спешил с бегунами из Беларуси . У нас своей ваты хватает .
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21.10.2020 12:31 Ответить
Не завадило б звернути увагу в якому році вони стали білорусами?
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21.10.2020 12:36 Ответить
почему-то у меня это вызывает ассоциации с троянским конем...
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21.10.2020 12:38 Ответить
Только у нас троянские кони уже давно табунами ходят. Раше не удалось захватить Украину извне, так она изнутри решила. Должен заметить, что делает это она с успехом. И если не остановить эту ползучую оккупацию в ближайшее время - Украине хана.
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21.10.2020 12:45 Ответить
я даже знаю, кто это сделал вместе
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21.10.2020 14:50 Ответить
А кто же еще, как не 72-процентные гниды Я этих тварей еще тогда приравнял к сепарам.
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21.10.2020 17:12 Ответить
Так вот откуда у нас вторая волна!
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21.10.2020 12:43 Ответить
Olimpijskaja cempionka po plavaniju toze prijexala na zarobotki v Litvu sto li?
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21.10.2020 13:22 Ответить
 
 