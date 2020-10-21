Около 3 тыс. граждан Беларуси выехали в Украину с сентября, - МВД РБ

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун рассказал о белорусах, выехавших в целью трудоустройства в Украину, Польшу и страны Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - отметил Бегун.

По его словам, в Украину с сентября уехали около 3 тыс. человек.

Бегун уверен, что в своем большинстве это трудовая миграция.

"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.

Начальник департамента подчеркнул, что нельзя говорить, что определенные события в стране спровоцировали выезд белорусских граждан: "Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси".

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