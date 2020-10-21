После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ

После местных выборов в Офисе президента возможны значительные кадровые изменения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале НВ.

Об этом изданию стало известно из трех независимых источников.

По данным наших собеседников, могут быть уволены первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя.

Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность.

НВ обратился к Милованову, Ковалив, Тимошенко и Трофимову за комментариями, но пока их получить не удалось.

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