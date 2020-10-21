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После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ

После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ

После местных выборов в Офисе президента возможны значительные кадровые изменения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале НВ.

Об этом изданию стало известно из трех независимых источников.

По данным наших собеседников, могут быть уволены первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя.

Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность.

НВ обратился к Милованову, Ковалив, Тимошенко и Трофимову за комментариями, но пока их получить не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение количества нардепов позволит сделать Раду более профессиональной, - ОП

Автор: 

кадры (611) Ковалив Юлия (53) Милованов Тимофей (288) Трофимов (41) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1792)


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Топ комментарии
+5
"Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность"



Та да, там такие кадры нужнее всего!!!
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 3997
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21.10.2020 12:48
+4
Чо не уже ли Дерьмака попрут ?
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21.10.2020 12:47
+4
гы....шо,еще выборы не прошли,а уже аукается ?
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21.10.2020 12:49
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Чо не уже ли Дерьмака попрут ?
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21.10.2020 12:47 Ответить
"Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность"



Та да, там такие кадры нужнее всего!!!
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 3997
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21.10.2020 12:48 Ответить
Лично мне этот хлопец, ТИМОФЕЙ МИЛОВАНОВ, нравится. Умный, профессиональный и не лишен чувства юмора. Если он, СОВСЕМ не дебил, вернется в эту команду НАСТОЯЩИХ ДЕБИЛОВ, то Украине крупно повезет.
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21.10.2020 12:54 Ответить
Можно еще этого вернуть, профана в экономике
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 7883
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21.10.2020 12:55 Ответить
Поки що ФСБ не дає "добро".
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21.10.2020 12:50 Ответить
Да не дерьмак ослика быстрее уволит
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21.10.2020 12:50 Ответить
З Трофімовим, можна сказати, ясно - іде в священослужителі.
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21.10.2020 12:48 Ответить
гы....шо,еще выборы не прошли,а уже аукается ?
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21.10.2020 12:49 Ответить
А вот дЕрьмака, похоже, ***** не велит убирать. Кто ж тогда "стучать" будет?
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21.10.2020 12:50 Ответить
Ермака необходимо освободить от должности, провести следствие и предать суду. Обвинение: превышение полномочий, поступки, характеризуемые как предательство Украины.
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21.10.2020 13:01 Ответить
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 9001
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21.10.2020 13:07 Ответить
Ну и какое кому дело до ваших перестановок кроватей в... сами знаете где. Зе!лень как обычно подменяет конструктивную повестку (которой нету, вообще) какойто непонятной подковерной вознёй. Зе!ЛЕНЬ!!! ОТВЕЧАЙ ЧЁТКО И ПОНЯТНО,НЕ ПУДРИ МОЗГИ: КАК СОБИРАЕШЬСЯ СТРАНУ ИЗ ЯМЫ ВЫТАСКИВАТЬ? Никак? Тогда валите по-хорошему.
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21.10.2020 13:09 Ответить
Поміняють місцями Єрмака з Шефіром, ми Качурою
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21.10.2020 13:15 Ответить
*чи Качурою треба
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21.10.2020 13:59 Ответить
а воно *** селянина хто там кого змінить? падли !
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21.10.2020 13:46 Ответить
Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок ліжок з корабельними соснами.
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21.10.2020 13:50 Ответить
Вспомните басню Лафонтена : КВАРТЕТ. Друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...
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21.10.2020 14:11 Ответить
 
 