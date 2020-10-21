Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко
Бесплатные тесты в государственных медучреждениях и лабораториях делают пациентам с подозрением на коронавирус и только по рекомендации врача.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
"Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать только пациентам, у которых есть подозрение на заболевание. Определяет это исключительно врач, - сказал Кличко. - Пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом. - Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре медучреждения", - сказал мэр столицы.
Он отметил, что семейному врачу нужно именно позвонить, а не идти на прием. Врач узнает о симптомах и принимает решение о необходимости сделать ПЦР-тест. Далее, при необходимости, к пациенту домой направляют мобильную бригаду, специалисты которой отбирают биоматериал для ПЦР-теста.
Если к врачу дозвониться не удалось, а у пациента плохое самочувствие: высокая температура, затрудненное дыхание и общая слабость - необходимо вызвать "скорую" по номеру 103. Медики оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации. При госпитализации пациентам с подозрением на коронавирус ПЦР-тест также делают бесплатно.
"Если же вы еще не подписали декларацию с семейным врачом, это можно сделать и сейчас - онлайн, через систему helsi.mе. Тогда вы сможете консультироваться со своим врачом по телефону и не ходить без надобности в медучреждение. Не подвергать себя и других возможной опасности, - сказал Кличко. - Те же люди, которые хотят провериться без рекомендаций врача, собираются за границу, вернулись в страну - должны понимать, что государственные лаборатории сегодня перегружены. И, если есть необходимость в проверочном тестировании, - могут это сделать в частных лабораториях", - отметил Кличко.
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Или же семейный врач ограничивается телефонным опросом и назначить тест. У нас, правда, был первый случай.
Далее,со всеми с кем я лежал в Октчбрьской больнице,ниодин не попал через семейного врача,все за свой счет делали и КТ и ПЦР.
Дочке правда, болевшей ранее пневмонией - тест не делали.
Но тогда оно по протоколу предусмотрено не было, хотя ковид уже был.
И да, тогда стоило усилий положить ребенка в больницу, а содержание там... одни выражения.
Вот такая медицина и диагностика.
Для семейного врача у тебя "подозрения на коронавирус нет"
Так что где правда а где нет,я на своем "горбу" испытал.
сегодня должен прийти оксиметр - там уже решу - шутит доктор или нет
получивший за это в 1993 году Нобелевскую премию по Химии:
"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания."
https://youtu.be/qpR6UMmcVY8?t=351
https://www.youtube.com/watch?v=yWOqHi_k8pc&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8