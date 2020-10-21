Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко

Бесплатные тесты в государственных медучреждениях и лабораториях делают пациентам с подозрением на коронавирус и только по рекомендации врача.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать только пациентам, у которых есть подозрение на заболевание. Определяет это исключительно врач, - сказал Кличко. - Пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом. - Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре медучреждения", - сказал мэр столицы.

Он отметил, что семейному врачу нужно именно позвонить, а не идти на прием. Врач узнает о симптомах и принимает решение о необходимости сделать ПЦР-тест. Далее, при необходимости, к пациенту домой направляют мобильную бригаду, специалисты которой отбирают биоматериал для ПЦР-теста.

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Если к врачу дозвониться не удалось, а у пациента плохое самочувствие: высокая температура, затрудненное дыхание и общая слабость - необходимо вызвать "скорую" по номеру 103. Медики оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации. При госпитализации пациентам с подозрением на коронавирус ПЦР-тест также делают бесплатно.

"Если же вы еще не подписали декларацию с семейным врачом, это можно сделать и сейчас - онлайн, через систему helsi.mе. Тогда вы сможете консультироваться со своим врачом по телефону и не ходить без надобности в медучреждение. Не подвергать себя и других возможной опасности, - сказал Кличко. - Те же люди, которые хотят провериться без рекомендаций врача, собираются за границу, вернулись в страну - должны понимать, что государственные лаборатории сегодня перегружены. И, если есть необходимость в проверочном тестировании, - могут это сделать в частных лабораториях", - отметил Кличко.