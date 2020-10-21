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Новости Коронавирус и карантин
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Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко

Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко

Бесплатные тесты в государственных медучреждениях и лабораториях делают пациентам с подозрением на коронавирус и только по рекомендации врача.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать только пациентам, у которых есть подозрение на заболевание. Определяет это исключительно врач, - сказал Кличко. - Пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом. - Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре медучреждения", - сказал мэр столицы.

Он отметил, что семейному врачу нужно именно позвонить, а не идти на прием. Врач узнает о симптомах и принимает решение о необходимости сделать ПЦР-тест. Далее, при необходимости, к пациенту домой направляют мобильную бригаду, специалисты которой отбирают биоматериал для ПЦР-теста.

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Если к врачу дозвониться не удалось, а у пациента плохое самочувствие: высокая температура, затрудненное дыхание и общая слабость - необходимо вызвать "скорую" по номеру 103. Медики оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации. При госпитализации пациентам с подозрением на коронавирус ПЦР-тест также делают бесплатно.

"Если же вы еще не подписали декларацию с семейным врачом, это можно сделать и сейчас - онлайн, через систему helsi.mе. Тогда вы сможете консультироваться со своим врачом по телефону и не ходить без надобности в медучреждение. Не подвергать себя и других возможной опасности, - сказал Кличко. - Те же люди, которые хотят провериться без рекомендаций врача, собираются за границу, вернулись в страну - должны понимать, что государственные лаборатории сегодня перегружены. И, если есть необходимость в проверочном тестировании, - могут это сделать в частных лабораториях", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А почему зелю каждый день бесплатно тестируют даже без подозрения? И так на него в сутки уходит почти 3 млн гривен. Потомучто он Верховный Гавнокомандущий Украины ?
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21.10.2020 12:46
+1
не всегда! скорее всего только людям высшего сорта...(которые и сами б могли это оплатить...но принципа ради будут требовать положенное !)
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21.10.2020 12:54
+1
Я вызывал Добробут скорую,и только благодаря им выкарабкался. Девять дней была температура от 38 до 39,5 и врач рассказывал что все нормально,подождите скоро спадет. И только в Добробуте у меня на КТ определили 2х стороннее воспаление. Свояка вообще с забрали и положили к сердечникам в палату,думали что сердце. А через день пришел анализ,что корона.
Вот такая медицина и диагностика.
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21.10.2020 13:29
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А почему зелю каждый день бесплатно тестируют даже без подозрения? И так на него в сутки уходит почти 3 млн гривен. Потомучто он Верховный Гавнокомандущий Украины ?
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21.10.2020 12:46 Ответить
Я его понимаю . Не каждый выдержит столько ударов по голове . Фантазии - не самые плохие последствия .
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21.10.2020 12:46 Ответить
не всегда! скорее всего только людям высшего сорта...(которые и сами б могли это оплатить...но принципа ради будут требовать положенное !)
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21.10.2020 12:54 Ответить
Это правда. Если есть декларация с семейным врачом и признаки заболевания - то или идешь к нему на прием и сдаешь экспресс, а потом он тебе назначает ПЦР и к тебе домой приходит тетя в ОЗК и берет забор образца для теста. Потом тебе сообщают результат в срок до 3 рабочих дней. Может быть и дольше если тест отрицательный - их почему-то сообщают позже, а положительные обычно в срок.
Или же семейный врач ограничивается телефонным опросом и назначить тест. У нас, правда, был первый случай.
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21.10.2020 12:58 Ответить
Киздежь! Я попал в больницу через 9 дней болезни,и то через платную клинику уже с двухсторонней пневмонией.Семейный врач рассказывал что все нормально,повода для беспокойства нет. Свояк попал в больницу один в один как и я,и так же с двухстороннец. Семейный врач ничего не определил,и никаких тестов не делал.И это Киев,что творится в оластях,можно только догадываться.
Далее,со всеми с кем я лежал в Октчбрьской больнице,ниодин не попал через семейного врача,все за свой счет делали и КТ и ПЦР.
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21.10.2020 13:12 Ответить
У нас тоже Киев. Центральная Поликлиника Подольского р-на, которая на Мостицкой 9.
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21.10.2020 13:17 Ответить
Значит вам сказочно повезло.
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21.10.2020 13:20 Ответить
Не спорю.
Дочке правда, болевшей ранее пневмонией - тест не делали.
Но тогда оно по протоколу предусмотрено не было, хотя ковид уже был.
И да, тогда стоило усилий положить ребенка в больницу, а содержание там... одни выражения.
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21.10.2020 13:22 Ответить
Я вызывал Добробут скорую,и только благодаря им выкарабкался. Девять дней была температура от 38 до 39,5 и врач рассказывал что все нормально,подождите скоро спадет. И только в Добробуте у меня на КТ определили 2х стороннее воспаление. Свояка вообще с забрали и положили к сердечникам в палату,думали что сердце. А через день пришел анализ,что корона.
Вот такая медицина и диагностика.
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21.10.2020 13:29 Ответить
так и было - семейный определил симптомы и прислал бригаду - денег не взяли ни копейки - правда результат будет через 5-6 дней (так обещали)
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21.10.2020 13:02 Ответить
Не ну це якась дурня ..А чим же відрізняються симптоми ковид-19 від простого грипу? ))) Ідеотизм. Аот ускладненя після простого грипу не завжди смертельна пневмонія. Бл..якісь відмазки ліплять..тупі. Та під час таких іпедемій треба кожному робити иести кожному ..придурки бл.ось тільки тоді зможете зтримати в нужному руслі епідемію.бл. які барани керуть державою.
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21.10.2020 13:03 Ответить
вот по таким симптомам бригаду и прислали
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21.10.2020 13:04 Ответить
Кличко брехун! Не делают бесплатно тест,подыхать будешь все равно не сделаютпока правдами-неправдами в больницу нп попадешь. Там уже вынуждены делать.
Для семейного врача у тебя "подозрения на коронавирус нет"
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21.10.2020 13:07 Ответить
не правда - нам прислали, на третий день, но прислали
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21.10.2020 13:11 Ответить
Почитайте вверху чуть выше,я описал как я и потом свояк попали в больницу с короной.
Так что где правда а где нет,я на своем "горбу" испытал.
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21.10.2020 13:15 Ответить
я тоже в киеве и пока от семейного удается отбиваться на предмет госпитализации - на рентген меня отправляла и я его таки сделал
сегодня должен прийти оксиметр - там уже решу - шутит доктор или нет
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21.10.2020 13:28 Ответить
Ренген коронавирусную пневмонию не показывает,только КТ.Она так же крайне тчжело прослушивается,у меня 2 врача не услышали.
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21.10.2020 13:31 Ответить
вот на КТ направления никак получить не могу
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21.10.2020 13:37 Ответить
Я платил в Добробуте за него.
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21.10.2020 13:38 Ответить
Ну слава Богу хоть слухали а могли тільку помацать
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21.10.2020 13:54 Ответить
Ага ..Ну судячі з гнилого базару в ВР то незабаром і тести будуть робити по сортувальним протоколам і не важливо які симптоми... Держава не готова ... Ні до чого ..ні до війни була тепер ні до смертельної епідеміїї.. а через пів року я так думаю і пенсії платить не будуть бо наджоджень не буде.. Вся влада 30 років займалась ху..ньой Та зібрать їх усіх і Ракетонсій Зеніт їм в сраку і на х з планети
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21.10.2020 13:12 Ответить
Изобретатель ПЦР-теста Кари Муллис(Kary Mullis)
получивший за это в 1993 году Нобелевскую премию по Химии:
"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания."
https://youtu.be/qpR6UMmcVY8?t=351

https://www.youtube.com/watch?v=yWOqHi_k8pc&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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21.10.2020 15:59 Ответить
 
 