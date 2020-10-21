В Чехии за сутки выявлены рекордные 11 984 новых больных COVID-19
В Чехии за прошлые сутки зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
В Чехии болеют коронавирусом сейчас 113 219 человек, всего с начала эпидемии инфицировались 193 964 человека. Умерли за весь период эпидемии 1 619 человек, самая большая смертность за сутки была зафиксирована в прошлый понедельник - 94 человека.
Госпитализированы 4 064 человека. По словам министра Романа Примулы, он ожидает пик нагрузки на больницы 11 ноября.
Со среды, 21 октября, в республике действует требование носить маски не только в помещениях и транспорте, но также "в общественных пространствах под открытым небом застроенной части населенных пунктов", если расстояние между людьми составляет менее двух метров. Тем временем правительство срочно собирается, чтобы обсудить новые карантинные ограничения, среди которых - закрытие торговых центров и парикмахерских. Впрочем, о полном локдауне, как это было весной, пока речь не идет.
С прошлой среды в Чехии уже закрыты все учебные заведения, кроме детских садов, рестораны готовят блюда исключено на вынос, отменены культурные и спортивные мероприятия, встречаться разрешено максимально шести людям, нельзя употреблять алкоголь в общественных местах.
У Чехии сейчас самое большое пропорциональное количество заражений в ЕС - 905,1 на 100 тыс. населения в течение 14 дней.
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Стоимость теста 1700 крон, около 2000 гривен.
Зачем этот тест, если лекарства все равно не существует?
Умерло 1600 человек.(приблизительно в той же пропорции, что и в Украине).
Да, первому умершему официально от коронавируса, было 95 лет!
С начала года в Чехии покончили с собой более 1300 человек.
Ну и где здесь катастрофа?
https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/a745ea36ef4bb14e1fb0b95cf459d638.jpg?itok=0iMtCrU7
Изначальная вместимость 500 пациентов при необходимости в короткие сроки может быть расширена до 2000 койко-мест. Согласно планам, в полевом госпитале предполагается лечить больных covid-19, у которых болезнь протекает в умеренной форме. Аналогичные медучреждения должны появиться во всех краях Чехии.
https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/linet_luzka.jpg?itok=EOeLfYrr
Всего по заказу государства компания Linet должна поставить 1 600 специализированных больничных кроватей.