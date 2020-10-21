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Новости Коронавирус и карантин
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В Чехии за сутки выявлены рекордные 11 984 новых больных COVID-19

В Чехии за сутки выявлены рекордные 11 984 новых больных COVID-19

В Чехии за прошлые сутки зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

В Чехии болеют коронавирусом сейчас 113 219 человек, всего с начала эпидемии инфицировались 193 964 человека. Умерли за весь период эпидемии 1 619 человек, самая большая смертность за сутки была зафиксирована в прошлый понедельник - 94 человека.

Госпитализированы 4 064 человека. По словам министра Романа Примулы, он ожидает пик нагрузки на больницы 11 ноября.

Со среды, 21 октября, в республике действует требование носить маски не только в помещениях и транспорте, но также "в общественных пространствах под открытым небом застроенной части населенных пунктов", если расстояние между людьми составляет менее двух метров. Тем временем правительство срочно собирается, чтобы обсудить новые карантинные ограничения, среди которых - закрытие торговых центров и парикмахерских. Впрочем, о полном локдауне, как это было весной, пока речь не идет.

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С прошлой среды в Чехии уже закрыты все учебные заведения, кроме детских садов, рестораны готовят блюда исключено на вынос, отменены культурные и спортивные мероприятия, встречаться разрешено максимально шести людям, нельзя употреблять алкоголь в общественных местах.

У Чехии сейчас самое большое пропорциональное количество заражений в ЕС - 905,1 на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

карантин (16729) Чехия (1698) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Чехи стоят добровольно в очередях по нескольку часов, чтобы сделать этот ни кому не нужный тест на "корону".
Стоимость теста 1700 крон, около 2000 гривен.
Зачем этот тест, если лекарства все равно не существует?
Умерло 1600 человек.(приблизительно в той же пропорции, что и в Украине).
Да, первому умершему официально от коронавируса, было 95 лет!
С начала года в Чехии покончили с собой более 1300 человек.
Ну и где здесь катастрофа?
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21.10.2020 13:39
+1
Там багато лікарів наших, молодих, завзятих, - вирулять.
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21.10.2020 13:19
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А хто тут раніше показував на Чехію?
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21.10.2020 13:06 Ответить
В нас не лучше...просто в нас тести роблять одиницям
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21.10.2020 13:33 Ответить
Бхухуху..

В Чехии за сутки выявлены рекордные 11 984 новых больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 1742
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21.10.2020 13:10 Ответить
І це при населенні в 10, 69 мільйона.
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21.10.2020 13:12 Ответить
Там багато лікарів наших, молодих, завзятих, - вирулять.
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21.10.2020 13:19 Ответить
Сфера чешского здравоохранения, как и во многих странах мира, в связи с лавинообразным ростом ковид-позитивных переживает трудные времена, поэтому Чешская врачебная палата призвала чешских врачей, работающих за рубежом, временно вернуться на родину и оказать помощь своим коллегам. В большинстве выявленных в последние недели случаев симптомы Сovid-19 скорее легкие или умеренные, однако число пациентов с тяжелым течением заболевания растет. По мнению президента Чешской врачебной палаты Милана Кубека, ситуация в Чехии на данный момент - наиболее плачевная в Европе
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21.10.2020 14:58 Ответить
Так вот где живут короно-пофигисты. Ну и нам пофиг на них.
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21.10.2020 13:24 Ответить
До сентября них всё было зашибись.
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21.10.2020 13:32 Ответить
Чехи стоят добровольно в очередях по нескольку часов, чтобы сделать этот ни кому не нужный тест на "корону".
Стоимость теста 1700 крон, около 2000 гривен.
Зачем этот тест, если лекарства все равно не существует?
Умерло 1600 человек.(приблизительно в той же пропорции, что и в Украине).
Да, первому умершему официально от коронавируса, было 95 лет!
С начала года в Чехии покончили с собой более 1300 человек.
Ну и где здесь катастрофа?
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21.10.2020 13:39 Ответить
Запуганное стадо.
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21.10.2020 14:19 Ответить
Армейский госпиталь разворачивают в пражском выставочном комплексе «Летняны».

https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/a745ea36ef4bb14e1fb0b95cf459d638.jpg?itok=0iMtCrU7 У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1943 У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1422

Изначальная вместимость 500 пациентов при необходимости в короткие сроки может быть расширена до 2000 койко-мест. Согласно планам, в полевом госпитале предполагается лечить больных covid-19, у которых болезнь протекает в умеренной форме. Аналогичные медучреждения должны появиться во всех краях Чехии.
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21.10.2020 14:55 Ответить
Полевой госпиталь, кроме всего необходимого медицинского оснащения, частично будет оборудован военными больничными койками из запасов государственного материального резерва, а также кроватями, производимыми чешской фирмой Linet, базирующаяся недалеко от Праги в городе Сланый.
https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/linet_luzka.jpg?itok=EOeLfYrr У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1124 У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1596

Всего по заказу государства компания Linet должна поставить 1 600 специализированных больничных кроватей.
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21.10.2020 14:57 Ответить
Тоже Зеленский виноват!
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21.10.2020 17:12 Ответить
 
 