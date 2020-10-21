Впервые ни один из мэров областных центров не идет на выборы с партией власти, - нардеп "ЕС" Геращенко
Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко говорит, что нынешние местные выборы являются первыми, когда ни один из действующих мэров областных центров не баллотируется от партии власти.
Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.
"Как человек, который много лет следил или участвовал в выборах как журналист, технолог, политик - могу сказать, что впервые ни один из мэров областных и вообще больших городов - не идут на выборы с партией власти. Они категорически послали партию власти "полетать на зеленом зонтике" и отказались представлять "Слуг". Это очень симптоматично и символично, и это сигнал Зеленскому, что после выборов он не сможет посылать никакого мэра "к чертям", как он это делал год назад. И пока ему придется идти на поклон в органы местного самоуправления и искать новый диалог с регионами для того, чтобы не разорвать страну. Это потребует от центральной власти мудрости", - сказала Геращенко.
Полную версию статьи читайте здесь.
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Найрозумніша істота.
местная коррупция не видит перспектив?
Щоб не стрибати, як повія, із одного партійного ліжка в інше.
явно ні...
Але Садовий,наприклад ,домовився вже про співпрацю з зе після виборів...
Ты видишь между ними хоть какие-то противоречия, кроме самой власти?
Все три популисты.
Все три обслуживают своих хозяев.
Всем трем чихать на свой электорат и Украину.