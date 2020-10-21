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Впервые ни один из мэров областных центров не идет на выборы с партией власти, - нардеп "ЕС" Геращенко

Впервые ни один из мэров областных центров не идет на выборы с партией власти, - нардеп

Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко говорит, что нынешние местные выборы являются первыми, когда ни один из действующих мэров областных центров не баллотируется от партии власти.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Как человек, который много лет следил или участвовал в выборах как журналист, технолог, политик - могу сказать, что впервые ни один из мэров областных и вообще больших городов - не идут на выборы с партией власти. Они категорически послали партию власти "полетать на зеленом зонтике" и отказались представлять "Слуг". Это очень симптоматично и символично, и это сигнал Зеленскому, что после выборов он не сможет посылать никакого мэра "к чертям", как он это делал год назад. И пока ему придется идти на поклон в органы местного самоуправления и искать новый диалог с регионами для того, чтобы не разорвать страну. Это потребует от центральной власти мудрости", - сказала Геращенко.

Полную версию статьи читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук

Автор: 

Геращенко Ирина (1626) местные выборы (2752) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+14
У человека, который на пианино хреном играл требуют мудрости Поржал
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21.10.2020 13:18
+11
Дай, Бог, чтобы новоизбранные мэры служили не только своему животу, но и громаде. Если бы я жила в Днепре, непременно голосовала бы за ФИЛАТОВА, Настоящий мужик и хозяйственник! Да и вообще, Днепр- город прекрасных людей, виртуозных врачей и просто классный город! Правильного выбора ВАМ, ДНЕПРЯНЕ!!!
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21.10.2020 13:20
+7
З за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців!!!)))
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21.10.2020 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Це при тому, що соціологія їм вперто дає найбільшу популярність! Скурвили соціологію до рівня вищого навіть за Разумковської влади
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21.10.2020 13:15 Ответить
В свое время я работал на одну контору, которая мониторила размещение наружной рекламы по заказу рекламодателей, проверяя выполнение владельцами рекламных конструкций своих договорных обязательства. Приходилось плотно общаться и с группами проводившими соцопросы. После этого я точно знаю что заказчик любого соцопроса получит то что заказывает. Причем на законных основаниях - главное правильно сформулировать вопрос.
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21.10.2020 13:26 Ответить
"Скурвили" орально, ізвращьонно
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21.10.2020 13:38 Ответить
З за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців!!!)))
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21.10.2020 13:17 Ответить
это если бы смотрел свободивець, а свинятина чуэ дупою зажопивця
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21.10.2020 13:52 Ответить
У человека, который на пианино хреном играл требуют мудрости Поржал
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21.10.2020 13:18 Ответить
В нього аж дві головки задіяні в прцесі!
Найрозумніша істота.
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21.10.2020 13:45 Ответить
Нардепка.
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21.10.2020 13:19 Ответить
ЗЕбот
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21.10.2020 13:37 Ответить
Дай, Бог, чтобы новоизбранные мэры служили не только своему животу, но и громаде. Если бы я жила в Днепре, непременно голосовала бы за ФИЛАТОВА, Настоящий мужик и хозяйственник! Да и вообще, Днепр- город прекрасных людей, виртуозных врачей и просто классный город! Правильного выбора ВАМ, ДНЕПРЯНЕ!!!
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21.10.2020 13:20 Ответить
Боря на пару с Корбаном добряче разворовывают Днепр, и ты бы это непременно знала, если бы жила в Днепре И насчет прекрасных людей тоже интересное наблюдение
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21.10.2020 14:34 Ответить
Зелена пліснява розчищає для зажопінців шлях до влади !!! )))
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21.10.2020 13:29 Ответить
и о чем это говорит?
местная коррупция не видит перспектив?
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21.10.2020 13:47 Ответить
У мера повинна бути одна "партія" - місцева громада.
Щоб не стрибати, як повія, із одного партійного ліжка в інше.
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21.10.2020 13:54 Ответить
Да помним как хернес и труха поддержали петю на выборах 2019.
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21.10.2020 14:05 Ответить
1 Вперше жоден з мерів обласних центрів не йде на вибори з партією влади, - нардепка "ЄС" Геращенко

явно ні...
Але Садовий,наприклад ,домовився вже про співпрацю з зе після виборів...
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21.10.2020 14:17 Ответить
На Запоріжчині така собі утворилась коаліція--СН-ОПЗЖ-Батьківщина!!! Дивне творіння !!))
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21.10.2020 14:21 Ответить
И вот нифига не удивительное.

Ты видишь между ними хоть какие-то противоречия, кроме самой власти?
Все три популисты.
Все три обслуживают своих хозяев.
Всем трем чихать на свой электорат и Украину.
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21.10.2020 15:49 Ответить
Хай, спочатку, домовиться з депутатами міськради про більшість)))
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21.10.2020 15:27 Ответить
Все же такие хитропопые как и Ира..
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21.10.2020 14:23 Ответить
Так це парашкіна прошарка прорекламувала зеленявих пісюняв. Виявляється останні навіть не зрослися в корупційних обіймах зі старою мафією.
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21.10.2020 14:25 Ответить
А Беня ,це стара мафія,чи молода???)))
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21.10.2020 14:27 Ответить
Ира, расскажи как вы с порохом всех самовыдвиженцев в свою партию после выборов загоняли, мерзота!
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21.10.2020 14:59 Ответить
Що, багатьох загнали?))))
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21.10.2020 15:28 Ответить
Когда этих мэров выбирали о такой партии еще и не слышали.
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21.10.2020 15:21 Ответить
Когда этих мэров выбирали о такой партии еще и не слышали.
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21.10.2020 15:22 Ответить
Потому что те, у кого есть хоть немного мозгов, понимают, что ЗЕ и СН осталось уже не долго и не хотят получить клеймо, как до них было с рыгами.
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21.10.2020 15:46 Ответить
Это они не "отказались представлять слуг", а почуяли вольницу - централь власти слаба как никогда (даже при юще такого не было), нах теперь оглядываться на этих клуонов? Потому что децентрализация таки работает и на местах на самом деле прорва бабла крутится. А не дать эту прорву бабла местным властям - это ещё больше против себя настроить всех местных. А там, глядишь, и каждой бабке разъяснят, что зеле-шулепень - тараканы, которых давить нужно.
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21.10.2020 15:48 Ответить
песец такой партии власти скоро. Прийде весна - саджати будем (слуг та служек)
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21.10.2020 16:17 Ответить
Це просто віртуальна партія-одноденка. Незрозуміло з яких джерел вона фінансується. звідки кошти на оплату президентського опитування, чому раніше заявляли, що будуть пожертви не названних меценатів.
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21.10.2020 17:22 Ответить
більш року протримались... ти диви
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21.10.2020 17:23 Ответить
Та вроді в грудні тільки рік буде, присутнім на "родах" не був, Малюська може сказати точніше.
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21.10.2020 18:16 Ответить
 
 