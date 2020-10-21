РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10655 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
3 337 23

"Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему

Нардеп "Слуги народа" Татьяна Грищенко объяснила, почему в политсиле предложили отменить второй тур выборов мэра.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.

По словам Грищенко, нынешняя ситуация требует кардинальных шагов.

"Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!" - подытожила парламентаарий.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета, сельского, поселкового и городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук

Автор: 

второй тур (166) местные выборы (2752) Слуга народа (2627)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
а опросики проводить во время выборов при пандемии -это нормально)))))Але,мадам,вы обосрались.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:24
+8
Гнилая отмазка. Рассчитывают что какой-нибудь зелёный на остатках рейтинга клована наберёт свои 25% и дело в шляпе.Хитросделаные ублюдки.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:21
+7
Какие же гнилые эти зебилы, такие же как и ихний гнусавый предводитель
показать весь комментарий
21.10.2020 13:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всмысле? Апока останецца тот, кто есть?
показать весь комментарий
21.10.2020 13:16 Ответить
Нельзя менять правила игры во время игры. Это уже уловки. Не позволяет ситуация, отменяйте выборы до весны и тогда меняйте правила игры.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:17 Ответить
Отменить не выйдет. Только ЧП.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:21 Ответить
"Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему - Цензор.НЕТ 5119
показать весь комментарий
21.10.2020 13:18 Ответить
Гнилая отмазка. Рассчитывают что какой-нибудь зелёный на остатках рейтинга клована наберёт свои 25% и дело в шляпе.Хитросделаные ублюдки.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:21 Ответить
а опросики проводить во время выборов при пандемии -это нормально)))))Але,мадам,вы обосрались.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:24 Ответить
Леди, позвольте узнать, где Вы там увидели мадам? Это типа уважительное слово из французского, что то типа моя госпожа. Я вижу тупую хитроватую овцу.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:36 Ответить
Какие же гнилые эти зебилы, такие же как и ихний гнусавый предводитель
показать весь комментарий
21.10.2020 13:26 Ответить
Это днище они даже развести красиво как регионалы не могут! Такое ощющение что слушаешь отмазки дошкольников! ЗЕбилы я на такое даже в яслях не велся. Не жаром у нас процветают всякие МММ, Баеры и прочие герболайфы!
показать весь комментарий
21.10.2020 13:29 Ответить
вот так вот все просто? чтобы не было нагрузки? а в ваши талантливые головы "уристов-самоучек на подтанцовках" не приходило, что это целый Закон Украины, и в нем нельзя ссылаться на временные обстоятельства, типа эпидемии COVID-19, потому, что завтра может случиться любая другая эпидемия, типа COVID-21, и тогда придется снова вносить изменения и так по кругу?
показать весь комментарий
21.10.2020 13:33 Ответить
Нужно ВСЕМ приходить не на выборы в воскресенье а на Майдан - и выносить Слуг и Ко нах..!!
показать весь комментарий
21.10.2020 13:34 Ответить
Чи вони такі тупі, що не здатні, навіть, якесь розумне виправдання своєму трешу знайти? Чи настільки упорото- знахабнілі, що похрін, як до цього ставляться українці. Як на мене, то другий варіант.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:34 Ответить
Наперсточники, сер!
показать весь комментарий
21.10.2020 17:25 Ответить
У этой няни куриные мозги, чтобы до такого додуматься.Свой цинизм прикрывают заботой о народе, а где вы ЗЕленые были эти 6 месяцев до новой волны эпидемии, расскажите как вы подготовились( на законодательном уровне)
показать весь комментарий
21.10.2020 13:35 Ответить
Додайте до того, що т.зв. "опитування", яке задіє тисячі людей, блаЗЄнські не скасовують.
показать весь комментарий
21.10.2020 14:04 Ответить
Йой! Пошкодували "слуги" нас! Як вовк кобилу, що лишив хвіст та гриву.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:36 Ответить
Вот так и суди принимают решения не по Конституции,а по вказивкам и постановам Кабинету министров. А таможня бытовую аппаратуру пропускает как ОКОРОЧКА и тд.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:39 Ответить
"Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина." -

ОНИ ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ?!!
Карантин еще минимум пол года и все это время жить вообще БЕЗ МЭРОВ?
показать весь комментарий
21.10.2020 13:40 Ответить
У Вас возникали сомнения?
показать весь комментарий
21.10.2020 13:44 Ответить
""Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!" - подытожила парламентарий."
Источник: https://censor.net/ru/n3226076

Подождите, зайчики (bunnies), я записываю.
Ведь только что, на голубом глазу, сказано, что "Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан"
https://censor.net/ru/news/3226017/my_doljny_nauchitsya_jit_v_usloviyah_epidemii_blijayishie_poltoradva_goda_ruban

Я правильно понимаю, что Слуги Народа хотят отложить выборы мэров на полтора-два года, то есть практически до полного окончания "бубочкиной" каденции?
"А хо-хо им не ху-ху"(С) ?
показать весь комментарий
21.10.2020 13:49 Ответить
А опитування Зеленського не можна провести після карантину?
показать весь комментарий
21.10.2020 14:04 Ответить
Була б вона мужиком то, сказав би їй: "Або зніми хрестика, або надінь труси". Якщо вже боїшся інфекції- відміняй вибори, інакше- проводь їх за всіма законами. Закон це, не дишло.
показать весь комментарий
21.10.2020 16:30 Ответить
 
 