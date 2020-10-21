"Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему
Нардеп "Слуги народа" Татьяна Грищенко объяснила, почему в политсиле предложили отменить второй тур выборов мэра.
Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Основной целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.
По словам Грищенко, нынешняя ситуация требует кардинальных шагов.
"Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!" - подытожила парламентаарий.
Напомним, ранее сообщалось, что депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета, сельского, поселкового и городского головы.
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ОНИ ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ?!!
Карантин еще минимум пол года и все это время жить вообще БЕЗ МЭРОВ?
Источник: https://censor.net/ru/n3226076
Подождите, зайчики (bunnies), я записываю.
Ведь только что, на голубом глазу, сказано, что "Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан"
https://censor.net/ru/news/3226017/my_doljny_nauchitsya_jit_v_usloviyah_epidemii_blijayishie_poltoradva_goda_ruban
Я правильно понимаю, что Слуги Народа хотят отложить выборы мэров на полтора-два года, то есть практически до полного окончания "бубочкиной" каденции?
"А хо-хо им не ху-ху"(С) ?