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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль отметил, что по подсчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Премьер-министр призвал председателей областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и расчетах, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и КГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместная работа с украинской диаспорой поможет продемонстрировать миру, что Украина меняется, - Шмыгаль

Автор: 

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Після тріумфального виступу найвизначнішого лідера виліз Шмиаль з анонсуванням реальних кроків, про які треба було кричати давно вже!
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21.10.2020 13:18 Ответить
Ніяких реальних кроків нема ніде. Бо нема вакцини
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21.10.2020 13:21 Ответить
Так ПРо коечний режим вони говорять , тільки ПРо це й не більше!
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21.10.2020 13:23 Ответить
А міністр здоров"я та медецини , що йде на вибори, так і продовжить тільки про зони та заражених статистику давати? Людині Ахметки дали шанс- адже саме Рінатка спонсорує Вовку с апросам!
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21.10.2020 13:22 Ответить
Мобильный госпиталь это палатка на улице с буржуйкой штоле? А ночи нонче холодные
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21.10.2020 13:25 Ответить
урод в уродском государстве! с марта не разработали стратегию борьбы с этой чумой, а что вы делали?! и закрутил то как- призвал регионы подавать предложения... это чтоб потом была отмазка- вы предложили вы и оплачивайте
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21.10.2020 13:59 Ответить
Шмигаль закликав регіони подавати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів і розширення ліжкового фонду - Цензор.НЕТ 916
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21.10.2020 14:04 Ответить
 
 