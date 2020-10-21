Опрос Зеленского свидетельствует, насколько он далек от действительно актуальных проблем, - глава "Голоса" Рудик

Председатель партии "Голос" Кира Рудик считает, что опрос президента Владимира Зеленского, который планируют провести 25 октября, свидетельствует о том, насколько он далек от действительно актуальных проблем.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Вообще, на данный момент президент Украины должен отвечать на вопросы, которые беспокоят украинцев. И то, что он выбрал именно эти вопросы, а не другие, показывает, насколько он далек от действительно актуальных проблем", - сказала Рудык.

По мнению нардепа, сейчас больше всего беспокоят украинцев другие 5 вопросов: "Кому звонить, когда убивает полиция?", "Кто ответственен за хищение ковидних средств?", "Кто слил дело вагнеровцев?", "Какого года будем сажать"?, "Почему перестали стрелять, но война не закончилась?".

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

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