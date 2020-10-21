Суды РФ выселили из оккупированного Крыма около 600 украинцев. Более 140 тыс. россиян зарегистрировались на полуострове, - МИД

Суды России вынесли постановления о выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи лиц, из которых около 600 являются гражданами Украины.

Об этом сообщила посол по особым поручениям политического директората Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российские суды вынесли постановления о выселении с территории Крыма почти тысячи лиц, из них около 600 - граждане Украины. Также происходит нарушение международного гуманитарного права, как переселение российской властью собственного населения на территорию АРК. По информации международных организаций, более 140 тыс. россиян изменили место регистрации на Крым", - сказала она на конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" в среду.

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Герасько подчеркнула, что Россия нарушает в оккупированном Крыму гражданские права.

"Согласно гаагским конвенциям, Россия, как государство-оккупант, не имеет права навязывать свое гражданство. Но, как мы все знаем, РФ автоматически распространила свое гражданство на всех граждан Украины в Крыму и лиц без гражданства. Это решение имело абсолютно негативные последствия для прав на проживание и свободу передвижения", - отметила она.

По словам представительницы МИД, также в Крыму наблюдается нарушение прав на правосудие, поскольку Россия, как оккупационное государство, не выполнила ни одной статьи гаагских конвенций и не сохранила законодательство Украины на территории Крыма.

"Более того, после так называемого референдума 2014 года Россия переквалифицировала уже вынесенные приговоры по собственному законодательству, и даже начала применять законодательство по борьбе с экстремизмом и терроризмом на случаи, которые произошли до оккупации Крыма", - добавила Герасько.

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Она указала, что РФ нарушает в оккупированном Крыму основополагающее право на жизнь, свободу и безопасность, делая возможным насильственное исчезновение людей, за время оккупации в Крыму исчезли более 40 людей, среди них проукраинские и крымскотатарские активисты, журналисты.

"Также Россия нарушает права арестованных. Им отказывают в медицинской помощи, если они не идут на сотрудничество со следствием, и противоправно переводят из Крыма в колонии на территории России, удерживают в нечеловеческих условиях, не дают украинским дипломатам доступа к собственным гражданам, говоря о приоритетности российского гражданства", - пояснила посол по особым поручениям политического директората МИД.

Кроме того, Россия нарушает свободу мысли, совести, убеждений, религии. В частности в Крыму, была запрещена украинская греко-католическая церковь, "Свидетели Иеговы", преследуются сторонники мусульманских групп, которых считают экстремистскими и террористическими организациями. Власть преследует людей за высказывание несогласия с российским руководством за критику оккупации Крыма, даже в Интернете, публикацию в соцсетях материалов, которые считаются экстремистскими, добавила Герасько. Она отметила, что Россия постоянно нарушает права журналистов, свободы на мирные собрания и ассоциации, право на сохранение самобытности культуры и традиций. Также в оккупированном Крыму нарушаются имущественные права, поскольку было экспроприировано много, частного, государственного, коммунального имущества Украины.

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Представительница МИД подчеркнула, что Украина прикладывает чрезвычайно много усилий с целью прекращения со стороны РФ нарушений прав человека, используя при этом площадки международных организаций и Международного суда ООН.

В то же время Герасько признала, что, хотя международные организации констатируют в докладах о нарушении прав человека, международного гуманитарного права в Крыму и призывают РФ прекратить такие нарушения, но эффективных механизмов для принуждения РФ придерживаться положений международного права не существует.