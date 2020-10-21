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Новости
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НАТО построит в Германии космический командный центр для противодействия угрозам со стороны России и Китая, - Столтенберг

НАТО построит в Германии космический командный центр для противодействия угрозам со стороны России и Китая, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Германии будет построен космический командный центр для противодействия угрозам со стороны России и Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Сам центр будет расположен на авиабазе в Рамштайн.

"Некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают антисупутникови системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасный мусор на орбите. Мы должны расширить наше понимание вызовов в космосе и нашу способность решать их", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, этот центр будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации деятельности Альянса.

Отмечается, что в прошлом году НАТО решил признать космос пятым оперативным пространством после суши, моря, воздуха и киберпространства.

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Германия (6921) космос (785) НАТО (9931)


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Лучше бы в Польше - Германия не очень надежный союзник.
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21.10.2020 13:38 Ответить
к сожалению это так
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21.10.2020 13:47 Ответить
ну да , шоб по "Северному потоку " инфа слилась обратно в па- рашку
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21.10.2020 14:11 Ответить
А поближе к Украине никак?
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21.10.2020 13:57 Ответить
Лучше было бы, если НАТО построило космический командный центр в Украине, это более надежная страна и поближе к самому большому террористическому центру к Москве
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21.10.2020 14:26 Ответить
Ближе к противнику? Для размещения командного центра это совсем не плюс.
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21.10.2020 14:36 Ответить
Та будуйте його ліпше в Україні. Більше пуття буде.
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21.10.2020 14:50 Ответить
и служить там будут совковое поколение переселенцев так как владеют хорошо русским))
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21.10.2020 15:57 Ответить
Лучше бы в Украине.🙂
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21.10.2020 16:48 Ответить
 
 