НАТО построит в Германии космический командный центр для противодействия угрозам со стороны России и Китая, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Германии будет построен космический командный центр для противодействия угрозам со стороны России и Китая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.
Сам центр будет расположен на авиабазе в Рамштайн.
"Некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают антисупутникови системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасный мусор на орбите. Мы должны расширить наше понимание вызовов в космосе и нашу способность решать их", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, этот центр будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации деятельности Альянса.
Отмечается, что в прошлом году НАТО решил признать космос пятым оперативным пространством после суши, моря, воздуха и киберпространства.
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