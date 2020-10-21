НАТО построит в Германии космический командный центр для противодействия угрозам со стороны России и Китая, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Германии будет построен космический командный центр для противодействия угрозам со стороны России и Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Сам центр будет расположен на авиабазе в Рамштайн.

"Некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают антисупутникови системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасный мусор на орбите. Мы должны расширить наше понимание вызовов в космосе и нашу способность решать их", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, этот центр будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации деятельности Альянса.

Отмечается, что в прошлом году НАТО решил признать космос пятым оперативным пространством после суши, моря, воздуха и киберпространства.

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