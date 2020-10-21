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Новости Опрос Зеленского
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Есть информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского, - глава Нацполиции Клименко

Есть информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского, - глава Нацполиции Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о наличии информации о возможных попытках сорвать анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который состоится 25 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом он сказал во время селекторного совещания.

"Поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сказал Клименко.

Также он подчеркнул, что полиция остается в стороне от политических процессов.

"Наша основная цель - обеспечить безопасность во время проведения выборов. Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации", - добавил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опрос Зеленского свидетельствует, насколько он далек от действительно актуальных проблем, - глава "Голоса" Рудик

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Зеленский (20185) местные выборы (2752) опрос (2818) Нацполиция (16415) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+59
А у нас вообще полиция чем занимается: следит за соблюдением правопорядка в стране или крышует незаконные хотелки одного дурачка?
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21.10.2020 13:39
+40
хм.. так Нацполиция должна и срывать этот опрос т.к.опрос это нарушение закона Украины !!!
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21.10.2020 13:39
+33
Взагалі-то сама поліція мала би припинити оцей опорос.
Але тепер, принаймі, стало зрозуміло, що сабаков буде заодно з зебілами; а нацсуки - скоріш за все, і будуть тими "волонтерами".
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21.10.2020 13:40
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А у нас вообще полиция чем занимается: следит за соблюдением правопорядка в стране или крышует незаконные хотелки одного дурачка?
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21.10.2020 13:39 Ответить
интересно как можно опрос сорвать
не брать трубку или убегать от опросников?

нацполиция как обично борется с виртуальними врагами при етом обичние жулики разгуливают по улицам
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21.10.2020 13:39 Ответить
Поливати ЗЄльонкой
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21.10.2020 14:04 Ответить
Можно преступно насрать на опрос. У полиции есть информация о сосредоточении большого количества говна, которое может пролиться на опрос Зеленского.
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21.10.2020 16:26 Ответить
хм.. так Нацполиция должна и срывать этот опрос т.к.опрос это нарушение закона Украины !!!
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21.10.2020 13:39 Ответить
это вопрос не полиции а прокуратуры.
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21.10.2020 13:43 Ответить
да понятно , но срывать опрос по решению гпу или суда должны менты !!!
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21.10.2020 13:45 Ответить
А какой смысл его срывать,рекламная кампания уже запущена,а раскрутили её вы своим пристальным вниманием .
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21.10.2020 15:05 Ответить
а если я выйду и буду агитировать возле двери избирательного участка за какую-то партию, то это будет вопрос полиции или они подождут решения прокуратуры ?

Полиция меня задержит или просто будет наблюдать, чтобы я не дебоширил ?
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21.10.2020 14:49 Ответить
Ответ очень прост, его Аваков давал лет 6 назад:
"Мусора не люди" (с)
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21.10.2020 13:48 Ответить
Менты (мусора) те же дети, только ума поменьше, а член побольше ...
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21.10.2020 14:09 Ответить
Взагалі-то сама поліція мала би припинити оцей опорос.
Але тепер, принаймі, стало зрозуміло, що сабаков буде заодно з зебілами; а нацсуки - скоріш за все, і будуть тими "волонтерами".
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21.10.2020 13:40 Ответить
А є інформація, що громадяни вийдуть з плакатами власного опитування й стануть поряд з похоронщиками України у білих ЗЕмантіях... Кожен же такий смий президент порушувач законів України!
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21.10.2020 13:41 Ответить
та вы шо? !
т.е даже подвергать сомнению легитимность и законность такого опроса на повестке не стоит!?
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21.10.2020 13:41 Ответить
Це шо, вибір Арсена? АВАКОВ, ТИ ЗОВСІМ ЗЕпроданець?
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21.10.2020 13:43 Ответить
а чий же це вибір? ну точно ж не мій і не Ваш... але без сумніву щось тут хитрозакручується ))
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21.10.2020 14:01 Ответить
Да ты что, не уж то полиция займётся своей работой ?
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21.10.2020 13:42 Ответить
То есть если Бутусов, как обещал, перекинет столик и разбросает "бюллетени" - его могут задержать за хулиганство?
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21.10.2020 13:43 Ответить
Это еще не срыв опроса, вот если 10000 Бутусовых перекинут 10000 столиков...
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21.10.2020 13:47 Ответить
... на голови "опитувальників"
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21.10.2020 14:15 Ответить
Бутусов полицию собрался вызывать, это братья Капрановы переворачивать собрались.
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21.10.2020 15:24 Ответить
Опасная работа реализовывать инициативы потерпевшего. )))))
Таки да, можно и по морде отгрести.
Но на самом деле именно полиция должна пресекать незаконный опорос.
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21.10.2020 13:43 Ответить
Как можно сорвать опрос?
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21.10.2020 13:44 Ответить
Мне кажется, этим "ОПРОСОМ" кое-кто хочет "ОТМЫТЬ" энную сумму. А результат этого фарса может быть даже второстепенным.
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21.10.2020 13:44 Ответить
Порошенко витрачав на своє лікування від коронавірусу у приватній кліниці 11000 грн на добу, згідно офіційним повідомленням, держава витрачає на лікування одного хворого в стаціонарі, в середньому, більше 20000 грн на добу. Ви уявляєте - яке там корупційне Ельдорадо?
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21.10.2020 16:29 Ответить
Есть информация, что опрос Зеленского незаконный...
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21.10.2020 13:44 Ответить
лично поучаствую в срыве.
собираюсь написать на опроснике "Зеля - *******" - и так и брошу в урну.
даже фломастер уже купил.

и всем это советую сделать.
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21.10.2020 13:44 Ответить
А не краще про це запитати у громадян на своєму власному опитуванні? Участь у цьому ЗЕгівенному опитуванні -тільки демонстрація підтримки йому.
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21.10.2020 13:48 Ответить
Опорос ЗЕ мені до лампочки.
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21.10.2020 13:46 Ответить
так "опрос" - это ***** и есть самая настоящая провокация
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21.10.2020 13:49 Ответить
Ну .. і що.. Звучить я к " Є інформація про підрив мозку президента" так що тут такого він і так у нього підорваний .. ну не може нормальна людина на всю країну шутить про гру на піаніно діторобним органом.. А у поліції не має інформаціїї про хабарі на місцевому рівні.? А? Ну зрозуміло на Х... воно треба зато опрос це головне в державі.
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21.10.2020 13:49 Ответить
"Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации", - добавил Клименко.
ЯкшоКлименко каже правду, то просто поліція повинна діяти у рамках Конституції і Виборчого кодексу і просто попередити проведення цього за всіма законодавчими актами незаконного референдуму. Я щиро сподівпюся, що поліція буде керуватися саме законодавчими нормами, а не дзвінками з ОПи. Хоча, якщо чесно, не вірю у це.
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21.10.2020 13:49 Ответить
Полиция соблюдай Конституцию, а не поддерживай её нарушителей и откровенных врагов Украины!
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21.10.2020 13:59 Ответить
Пан, Клименко ,я как гражданин с высокойсоциальной ответственностью,хочу сделать заявление. Так называемый опрос Зеленского ,является не законным , противоречащим конституции , Украины . Примите , пожалуйста меры , для противодействия преступлению .
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21.10.2020 14:00 Ответить
Тобто, "ЗЕпитування" буде проводитись під поліцейським наглядом і якщо пошлю опитувальника нафуй, то мене згребуть до буцигарні?

Я все правільно зрозумів, ТИ ?

Це ТВОЯ така вказівка - охороняти позазаконний процес під час конституційних дій громадян України???
І тут я підтримую колегу:

=============================
А другим политическим силам нужно не сопли жевать и использовать гонцов для раздачи газеток по всем городам, а поставить такие же урны напротив опросников зеленского с одним вопросом: Выражаете ли вы недоверие действующему президенту Украины В. Зеленскому.
=============================
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21.10.2020 14:00 Ответить
а, ведь, это хороший вопрос: если какой-то гражданин Украины решит провести свой опрос, препятствование ему тоже будет "срывом"?!
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21.10.2020 14:52 Ответить
Высокой социальной
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21.10.2020 14:01 Ответить
Незаконный шабаш срывают. Караул! Полиция всегда на страже беззакония...Тьфу!
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21.10.2020 14:02 Ответить
rodriges_ Отличное решение ,провести параллельный опрос ,Кто такой Зеленский ,клоун , президент или враг
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21.10.2020 14:04 Ответить
цікава ідея. Шкода, що нема часу для реалізації
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21.10.2020 14:17 Ответить
Кончєний патріот поставить біля опитувальнків по два ОМОНівця з автоматами в намордниках і нацжон
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21.10.2020 14:09 Ответить
Теряя в турборежиме надувное величие, с таким усердием, угрожая через полицию, цепляться за власть.
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21.10.2020 14:13 Ответить
А что это за мероприятие "Опорос Зеленского", что его проведение волнует нацполицию? Опоросится Зеленский или нет - это должно быть его личным делом и за личные деньги.
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21.10.2020 14:17 Ответить
"Есть информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского, - глава Нацполиции Клименко" - я ни на какие вопросы отвечать не буду и за Зе голосовать тоже не буду, как и на прошлых выборах.
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21.10.2020 14:23 Ответить
а должна была бы составлять протоколы на этих опросников за нарушение выборного законодательства.
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21.10.2020 14:25 Ответить
Почему полиция занимается крышеванием незаконного опроса?
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21.10.2020 14:27 Ответить
Іншими словами поліція прикриває беззаконня зеленського?
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21.10.2020 14:28 Ответить
Це ж не військові - на ментів Зе клоун в бюджеті не економив
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21.10.2020 14:59 Ответить
Бандиты авакова за беззаконие!!! Этот гандон при власти законы читал?
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21.10.2020 14:38 Ответить
Так надо заяву писать ментам на незаконную агитацию в день выборов
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21.10.2020 14:39 Ответить
а что, препятствование во время выборов незаконным действиям называется "срывом" этих действий?!
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21.10.2020 14:49 Ответить
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о наличии информации о возможных попытках сорвать анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который состоится 25 октября. Источник: https://censor.net/ru/n3226086

ХАЙ Зе КЛОУН СВІЙ ОПРОС СОБІ У ОДНЕ МІСЦЕ ЗАСУНЕ.

ШАПІТО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
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21.10.2020 14:58 Ответить
И?????
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21.10.2020 15:03 Ответить
Политтехнологи могут вас всех только поблагодарить за бесплатно проведённую агитацию за "сн",но вы то это вряд-ли поймёте.
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21.10.2020 15:17 Ответить
Клименко! ты сам его должен пресечь, иначе становишься преступником-оборотнем
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21.10.2020 16:11 Ответить
А проведення опитування під час виборів представником однієї політичної сили це, не є провокацією?
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21.10.2020 16:33 Ответить
А я писав що, жодна політична сила не подала до суду з вимогою заборонити цю діяльність. Що говорить про схвалення і Порошенком, і Тимошенком, і Садовим, і Тягнибоком цих дій. Одна справа позвездіти на шоу, інша- зробити юридичні кроки.
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21.10.2020 16:37 Ответить
Є інформація про можливі спроби зриву опитування Зеленського, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 5884
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21.10.2020 16:48 Ответить
Выдать каждому агитатору по мусору и мусору - по агитатору
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21.10.2020 17:03 Ответить
Ніхто нікого не буде насилувати, ну хіба що в урни можуть понасирати. Так це дитячі пустощі.
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21.10.2020 17:47 Ответить
проведут опрос нормально. все будет хорошо.
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22.10.2020 03:19 Ответить
 
 