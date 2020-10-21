Есть информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского, - глава Нацполиции Клименко
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о наличии информации о возможных попытках сорвать анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который состоится 25 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом он сказал во время селекторного совещания.
"Поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сказал Клименко.
Также он подчеркнул, что полиция остается в стороне от политических процессов.
"Наша основная цель - обеспечить безопасность во время проведения выборов. Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации", - добавил Клименко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.
Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.
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не брать трубку или убегать от опросников?
нацполиция как обично борется с виртуальними врагами при етом обичние жулики разгуливают по улицам
Полиция меня задержит или просто будет наблюдать, чтобы я не дебоширил ?
"Мусора не люди" (с)
Але тепер, принаймі, стало зрозуміло, що сабаков буде заодно з зебілами; а нацсуки - скоріш за все, і будуть тими "волонтерами".
т.е даже подвергать сомнению легитимность и законность такого опроса на повестке не стоит!?
Таки да, можно и по морде отгрести.
Но на самом деле именно полиция должна пресекать незаконный опорос.
собираюсь написать на опроснике "Зеля - *******" - и так и брошу в урну.
даже фломастер уже купил.
и всем это советую сделать.
ЯкшоКлименко каже правду, то просто поліція повинна діяти у рамках Конституції і Виборчого кодексу і просто попередити проведення цього за всіма законодавчими актами незаконного референдуму. Я щиро сподівпюся, що поліція буде керуватися саме законодавчими нормами, а не дзвінками з ОПи. Хоча, якщо чесно, не вірю у це.
Я все правільно зрозумів, ТИ ?
Це ТВОЯ така вказівка - охороняти позазаконний процес під час конституційних дій громадян України???
І тут я підтримую колегу:
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А другим политическим силам нужно не сопли жевать и использовать гонцов для раздачи газеток по всем городам, а поставить такие же урны напротив опросников зеленского с одним вопросом: Выражаете ли вы недоверие действующему президенту Украины В. Зеленскому.
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ХАЙ Зе КЛОУН СВІЙ ОПРОС СОБІ У ОДНЕ МІСЦЕ ЗАСУНЕ.
ШАПІТО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ