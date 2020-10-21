Зеленский подписал Закон "О разведке": "Материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года. Подписание состоялось во время посещения Главой государства управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - сказал Зеленский и подписал документ.

По словам президента, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки добывать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

"Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений. Именно потому этот закон - не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", - подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне.

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