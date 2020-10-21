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Зеленский подписал Закон "О разведке": "Материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений"

Зеленский подписал Закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года. Подписание состоялось во время посещения Главой государства управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - сказал Зеленский и подписал документ.

По словам президента, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки добывать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

"Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений. Именно потому этот закон - не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", - подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне.

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Автор: 

закон (3175) Зеленский (20185) разведка (4168)


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Топ комментарии
+15
Дурачек!!!
Шо там с провалом спей операции по Вагнеровцам?
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21.10.2020 13:48
+8
*вагнеровцы рукоплещут
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21.10.2020 13:49
+6
После того, как администрация президента Украины СЛИЛА врагу тщательно разработанную разведчиками операцию против вагнеровцев, ни один уважающий себя разведчик не должен доверять ни байта информации команде Ермака и марионеткам Коломойского.
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21.10.2020 13:52
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Дурачек!!!
Шо там с провалом спей операции по Вагнеровцам?
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21.10.2020 13:48 Ответить
цей закон від Вовкипіар на власних політичних кістках...
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21.10.2020 13:50 Ответить
ну почему же провалом-операция агентов зеленского и ермака вполне удалась.@уйло было наверняка довольно
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21.10.2020 14:35 Ответить
И не только. Напомню недавнее.

Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень" - Цензор.НЕТ 3500
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21.10.2020 15:13 Ответить
Это до закона было, то е сть не считается типа
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21.10.2020 16:20 Ответить
*вагнеровцы рукоплещут
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21.10.2020 13:49 Ответить
Вау !
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21.10.2020 13:50 Ответить
После того, как администрация президента Украины СЛИЛА врагу тщательно разработанную разведчиками операцию против вагнеровцев, ни один уважающий себя разведчик не должен доверять ни байта информации команде Ермака и марионеткам Коломойского.
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21.10.2020 13:52 Ответить
Апофеоз якийсь...
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21.10.2020 13:52 Ответить
Апофигей апофероза
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21.10.2020 14:57 Ответить
Клован это forever!
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21.10.2020 13:53 Ответить
Клоуну не верю
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21.10.2020 14:09 Ответить
Он мог так сильно зашкварится перед Путлером. Сразу было ясно, что после "вагнеровцев" шмаркля постарается разогнать украинскую разведку.
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21.10.2020 14:22 Ответить
«Новости с Росссии.
21 октября 2020
На улице Чапаева поставили памятник его убийце.
В селе Красное Оренбургской области на улице Чапаева поставили памятник его убийце. Композицию посвятили уральскому казаку и участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, который в 1919 году разгромил штаб 25-ой стрелковой дивизии и убил ее командира Василия Чапаева, сообщает «Оренбург Медиа».
Открытие памятника состоялось 17 октября 2020 года недалеко от храма Вознесения Господня. Конструкция представляет собой высокий постамент с бюстом казака Сладкова на вершине. Местных журналистов удивило, что его поставили на улице Чапаева.»
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21.10.2020 14:27 Ответить
«Руководили отрядом полковник Сладков Т. И. и полковник (посмертно генерал-майор) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бородин Н. Н.
Задача, стоявшая перед отрядом, была предельно сложная, если не сказать, что практически невыполнимая: в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Лбищенске располагался штаб https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 25-й стрелковой дивизии во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чапаевым В. И. , в городе находились крупные силы красных численностью до 4000 штыков и сабель при большом количестве пулемётов, днём окрестности в районе патрулировали несколько красных аэропланов. Для выполнения спецоперации надо было пройти свыше ста с лишним километров по степи, совершая переходы только в ночное время, так как дневное передвижение не могло бы остаться незамеченным для красных наблюдателей-разведчиков на аэропланах.
В 3 часа утра 5 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 года г. Лбищенск был атакован силами отряда. В результате атаки было уничтожено всё командование дивизии во главе с В. И. Чапаевым, а г. Лбищенск очищен от красных и перешёл под контроль Уральской армии. В результате Лбищенского боя гарнизон красных (4000 шт. и саб.) был практически полностью уничтожен - в самом Лбищенске насчитали 1500 тел убитых, остальные утонули в р. Урал и были зарублены в степи. Общие потери белых во время этой операции составили 118 человек - 24 убитых (в том числе Бородин Н. Н.) и 94 раненых. Трофеи, взятые в Лбищенске, оказались очень большими. Было взято в плен около 800 человек, захвачено много амуниции, продовольствия, снаряжения, радиостанция, пулеметы, кинематографические аппараты, несколько аэропланов, автомобилей и др. В ходе рейда были достигнуты важные военные результаты: был уничтожен штаб всей войсковой группы Красной Армии Туркестанского фронта, произошёл разрыв связи между красными войсками и их деморализация, что вынудило их отступить на позиции, которые они занимали в июле, в район Уральска, и фактически на время прекратить активные действия.
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21.10.2020 14:30 Ответить
Со времён Брежнева не читал такого трэша !
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21.10.2020 14:31 Ответить
Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень" - Цензор.НЕТ 7996
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21.10.2020 14:33 Ответить
То він, типу, стібеться так?
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21.10.2020 17:42 Ответить
 
 