Зеленский подписал Закон "О разведке": "Материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года. Подписание состоялось во время посещения Главой государства управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - сказал Зеленский и подписал документ.
По словам президента, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки добывать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.
"Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков - основа для принятия важных государственных решений. Именно потому этот закон - не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", - подчеркнул глава государства.
Президент убежден, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне.
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Шо там с провалом спей операции по Вагнеровцам?
21 октября 2020
На улице Чапаева поставили памятник его убийце.
В селе Красное Оренбургской области на улице Чапаева поставили памятник его убийце. Композицию посвятили уральскому казаку и участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, который в 1919 году разгромил штаб 25-ой стрелковой дивизии и убил ее командира Василия Чапаева, сообщает «Оренбург Медиа».
Открытие памятника состоялось 17 октября 2020 года недалеко от храма Вознесения Господня. Конструкция представляет собой высокий постамент с бюстом казака Сладкова на вершине. Местных журналистов удивило, что его поставили на улице Чапаева.»
Задача, стоявшая перед отрядом, была предельно сложная, если не сказать, что практически невыполнимая: в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Лбищенске располагался штаб https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 25-й стрелковой дивизии во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чапаевым В. И. , в городе находились крупные силы красных численностью до 4000 штыков и сабель при большом количестве пулемётов, днём окрестности в районе патрулировали несколько красных аэропланов. Для выполнения спецоперации надо было пройти свыше ста с лишним километров по степи, совершая переходы только в ночное время, так как дневное передвижение не могло бы остаться незамеченным для красных наблюдателей-разведчиков на аэропланах.
В 3 часа утра 5 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 года г. Лбищенск был атакован силами отряда. В результате атаки было уничтожено всё командование дивизии во главе с В. И. Чапаевым, а г. Лбищенск очищен от красных и перешёл под контроль Уральской армии. В результате Лбищенского боя гарнизон красных (4000 шт. и саб.) был практически полностью уничтожен - в самом Лбищенске насчитали 1500 тел убитых, остальные утонули в р. Урал и были зарублены в степи. Общие потери белых во время этой операции составили 118 человек - 24 убитых (в том числе Бородин Н. Н.) и 94 раненых. Трофеи, взятые в Лбищенске, оказались очень большими. Было взято в плен около 800 человек, захвачено много амуниции, продовольствия, снаряжения, радиостанция, пулеметы, кинематографические аппараты, несколько аэропланов, автомобилей и др. В ходе рейда были достигнуты важные военные результаты: был уничтожен штаб всей войсковой группы Красной Армии Туркестанского фронта, произошёл разрыв связи между красными войсками и их деморализация, что вынудило их отступить на позиции, которые они занимали в июле, в район Уральска, и фактически на время прекратить активные действия.