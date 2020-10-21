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Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина. ИНФОГРАФИКА
Чтобы проголосовать, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих, нужно соблюдать определенные правила.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, лицам, находящимся на самоизоляции, рекомендуют голосовать по месту нахождения.
На входе в избирательный участок должен находиться антисептик, разметка для соблюдения дистанции, а также запрещается использование тканей на столах.
Избирателей просят заходить на участок в маске, обработать руки антисептиком, при возможности пользоваться собственной ручкой, соблюдать дистанцию, не брать детей на избирательный участок, а также минимизовать время нахождения на участке.
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сережка че
показать весь комментарий21.10.2020 14:07 Ответить Мне нравится 1
Vitaly Ytsuken
показать весь комментарий21.10.2020 15:52 Ответить Мне нравится 0
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