Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина. ИНФОГРАФИКА

Чтобы проголосовать, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих, нужно соблюдать определенные правила.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, лицам, находящимся на самоизоляции, рекомендуют голосовать по месту нахождения.

На входе в избирательный участок должен находиться антисептик, разметка для соблюдения дистанции, а также запрещается использование тканей на столах.

Избирателей просят заходить на участок в маске, обработать руки антисептиком, при возможности пользоваться собственной ручкой, соблюдать дистанцию, не брать детей на избирательный участок, а также минимизовать время нахождения на участке.

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