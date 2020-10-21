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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина. ИНФОГРАФИКА

Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина. ИНФОГРАФИКА

Чтобы проголосовать, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих, нужно соблюдать определенные правила.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, лицам, находящимся на самоизоляции, рекомендуют голосовать по месту нахождения.

На входе в избирательный участок должен находиться антисептик, разметка для соблюдения дистанции, а также запрещается использование тканей на столах.

Избирателей просят заходить на участок в маске, обработать руки антисептиком, при возможности пользоваться собственной ручкой, соблюдать дистанцию, не брать детей на избирательный участок, а также минимизовать время нахождения на участке.

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Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина 01
Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина 02
Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина 03

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Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина - Цензор.НЕТ 140
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21.10.2020 14:07 Ответить
На одной картинке пишут про разметку в 1 метр, а на другой уже призывают соблюдать дистанцию в 1,5 метра... Сами не могут определится.
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21.10.2020 15:52 Ответить
 
 