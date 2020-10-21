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76% украинцев отмечают улучшение качества дорог и увеличение объемов их ремонта в 2020-м, - опрос "Рейтинга"

76% украинцев отмечают улучшение качества дорог и увеличение объемов их ремонта в 2020-м, - опрос

Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта в течение последнего года заметили 76% украинцев, 23% противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, обнародованным в среду, по результатам соцопроса, в 2017 году улучшение состояния дорог отмечали 62% респондентов, в 2018 году - 61%, данные за прошлый год не приводятся.

Оценивая улучшение состояния дорог на разных уровнях, 67% украинцев заметили улучшение на дорогах межобластного сообщения, 63% - в своем районе, 62% - в своем населенном пункте.

При этом, среди респондентов, которые заметили улучшение состояния дорог, 46% опрошенных считают, что самая большая заслуга в этом местных властей, 29% считают, что это заслуга президента, только 3% - премьер-министра, 2% - Верховной Рады.

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"За последние три года значительно возросло количество тех, кто считает, что улучшение дорог - заслуга президента", - отмечают в "Рейтинге".

При этом, 56% опрошенных считают, что при президенте Владимире Зеленском ремонтируют дорог больше, чем при экс-президенте Петре Порошенко (13%), а еще 18% опрошенных считают, что при обоих президентах строилось одинаковое количество дорог.

"Сравнивая всех президентов, 41% считают, что больше всего дорог ремонтировали при Зеленском. 15% - считают, что это было во времена каденции президента Порошенко, 11% - Януковича, 8% - Кучмы, 3% - Ющенко и 2% - Кравчука. 17% - не смогли определиться по этому вопросу", - отмечается в сообщении социологической группы.

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Опрос проводился 8-10 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования: не более 1,8%.

дороги (2512) опрос (2818) ремонт (1180)


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Топ комментарии
+10
Оценить медицину при зеленых, понятное дело, украинцев не просили...
Надо вбрасывать в СМИ красивые цифры перед выборами.
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21.10.2020 14:18
+10
Жаль я не зберіг фотку як дорога "пливе" після Великого крадівництва. І дивним чином кількість задоволених майже збігається з кількістю зебілів в країні.
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21.10.2020 14:26
+7
Весна прийде, побачим хто де крав...
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21.10.2020 14:16
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А "рейтинг" не хочет "опросить", как украинцам нравится прическа зеленского или его костюмчик? Смотрю,к этому идёт.
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21.10.2020 14:35 Ответить
Никто ничего до Пороха не делал. Это после того как при Порохе были отремонтированы 7000 км дорог (включая заново построенные, как шоссе Львов-Луцк), зелёный режим понял что ему тоже придётся этим заниматься.
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21.10.2020 14:35 Ответить
Прикинь, они так же поняли, что нужно учить детей, лечить больных, выращивать урожай, ...
Блин, спасибо Петру Алексеевичу!
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21.10.2020 14:39 Ответить
Лечить больных?)))ты когда подыхать от ковида будешь -напиши,нищебродна)
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21.10.2020 14:40 Ответить
Где были про Порохе дороги построены? В Польше? Потому что вокруг Киева и в Киеве я хороших дорог не увидел
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21.10.2020 14:47 Ответить
Перед уходом с должности, Омелян показал карту Украины, с отмеченными на ней участками отремонтированных и построенных дорог.
Она несекретна. Гугл вам в руки.
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21.10.2020 14:53 Ответить
Луцьк-Львів, Луцьк-Володимир.
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21.10.2020 15:31 Ответить
Київ як і інші міста повинен дороги ремонтувати власними силами. Принаймні у Львові так це працює
За навколо Києва треба дивитися - наприклад https://kv.ukravtodor.gov.ua/timeline/5132.html на сайті Укравтодору
Але наприклад за часів Порошенка було відремонтовано дороги обласного значення Львів-Тернопіль, Львів-Івано-Франківськ і Жовква-Червоноград, які не ремонтувалися десятки років, плюс багато справді сільських доріг
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21.10.2020 17:27 Ответить
Хотя пардон, я забыл что тебе из Австралии виднее какие у нас тут дороги и развязки.
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21.10.2020 14:49 Ответить
))))))))а Кравчука то зачем выпихнули?Клёво вчера Сюмар по зеутырку прошлась -зебобе только лживые опросики и осталось делать..зесрань такая срань...
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21.10.2020 14:37 Ответить
А шо надо принять и сколько, чтобы увидеть эти улучшения?
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21.10.2020 15:06 Ответить
Ничего, что большинство этих дорог делали за деньги и усилия местных властей и бюджетов, с которыми ЗЕ и СН воюют?
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21.10.2020 15:37 Ответить
а ні чого що це Гройсман почав дороги будувати і будуються дороги не рік, не два, а коли вони почнуть діяти, то можно казати, що воно зробило ці дороги.
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21.10.2020 15:41 Ответить
Опечатка.зебилов не 76% а 73% .для ясности
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21.10.2020 15:52 Ответить
Ну ремонтировали последние 5 лет много. Это факт. Дето капитально и хорошо, но мало, дето для галочки и через плече. Понятно что с откатами, куда же без них. Но даже то что есть это достижения предыдущей власти. Что мы получим после большой стирки, это мы посмотрим года через 2-3. За полтора года у зелени ноль достижений, одни скандалы. Остается приписывать чужие заслуги.
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21.10.2020 15:53 Ответить
А "опросы" от Мюнхгазена когда будут?))) 76% єто круто даже для "рейтинга"
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21.10.2020 15:58 Ответить
сколько продержится это улучшение ? Хотя бы до весны ..)
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21.10.2020 16:34 Ответить
Ще б пак. Стільки ''вірусних'' грошей в це вбухали. Я вже не кажу, що цим зелені постійно вихваляються, використовуючи епітет ВЕЛИКЕ. Провладний ''Рейтинг'' знає, які питання ставити і кому.
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21.10.2020 19:15 Ответить
76% українців відзначають поліпшення якості доріг і збільшення обсягів їх ремонту в 2020-му, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 914
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22.10.2020 09:26 Ответить
А одночасне погіршення ситуації з коронавірусом вони не бачать?
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22.10.2020 09:43 Ответить
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