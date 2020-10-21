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Новости Местные выборы-2020
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Против кандидата в мэры Днепра Краснова начато уголовное производство за прямой подкуп избирателей, - Нацполиция

Днепровский отдел полиции открыл уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Наше місто" сообщили в Днепровском отделе полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Сведения об уголовном преступлении внесены в ЕРДР под №12020040030001903", отмечается в информации.

Согласно ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Тем людям, которые совершили продажу своего голоса, также грозит наказание — в виде штрафа или даже лишения свободы до двух лет.

По данным наблюдателей, уже было зафиксировано 60 подобных правонарушений, в том числе и в Днепре.

Против кандидата в мэры Днепра Краснова начато уголовное производство за прямой подкуп избирателей, - Нацполиция 01

Автор: 

Днепр (4391) местные выборы (2752) подкуп (600)


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Топ комментарии
+4
Филатов - наш мэр .
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21.10.2020 14:22
+4
Краснов это ,бандит из 90-х ,рекетом занимался в тупике 8-ки 😡😡😡
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21.10.2020 14:24
+3
Зараз абрек знову в гори втече, як при овощі...
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21.10.2020 14:31
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Филатов - наш мэр .
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21.10.2020 14:22 Ответить
Наш - это чей? Бандитов-рейдеров? Более наглого и самовлюбленного типа в украинской политике нет! Даже Краснов на фоне Филатова - мальчик в коротких штанишках. Ну и ясно же, что это дело рук Филатова. Прямо перед голосованием наехать на главного конкурента.
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21.10.2020 15:19 Ответить
Краснов это ,бандит из 90-х ,рекетом занимался в тупике 8-ки 😡😡😡
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21.10.2020 14:24 Ответить
Коли,і на скільки посадять, і якщо сяде то скільки відсидить?
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21.10.2020 14:24 Ответить
Покрайней мере лучше чем Краснов 🤔
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21.10.2020 14:25 Ответить
Чем лучше? Чем Краснов!
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21.10.2020 15:16 Ответить
Зараз абрек знову в гори втече, як при овощі...
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21.10.2020 14:31 Ответить
У нас в Днепре под Красновым все ЖЕКи и теплосети. Чтобы отказаться от центрального отопления и увеличить разрешенную мощность электрики нужно решать с его людьми через посредников - цена вопроса 12000+ грн взятка + тариф. Причем в любом районе города... А он типа стоит из себя борца с коррупцией.
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21.10.2020 14:45 Ответить
Шукайте ще і перевірте заодно Денікіна і Шкуро.
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21.10.2020 17:51 Ответить
 
 