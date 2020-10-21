Против кандидата в мэры Днепра Краснова начато уголовное производство за прямой подкуп избирателей, - Нацполиция

Днепровский отдел полиции открыл уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Наше місто" сообщили в Днепровском отделе полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Сведения об уголовном преступлении внесены в ЕРДР под №12020040030001903", отмечается в информации.

Согласно ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Тем людям, которые совершили продажу своего голоса, также грозит наказание — в виде штрафа или даже лишения свободы до двух лет.

По данным наблюдателей, уже было зафиксировано 60 подобных правонарушений, в том числе и в Днепре.