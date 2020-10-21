Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК

Гражданин, который придет на избирательный участок без маски, сможет реализовать свое право и проголосовать, но его могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение карантина в общественных местах.

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы обращаемся и просим, ​​чтобы избиратели придерживались карантинных правил. Посещение помещений для голосования - это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность", - отметил Постивий.

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По его словам, человек, который придет без маски, например, сможет проголосовать на избирательном участке, ведь это его конституционное право, которое физически никто не будет ограничивать,

В то же время член ЦИК подчеркнул, что на УИК обязательно будет находиться работник правоохранительных органов, как определено законом, на которого возложена функция обеспечения контроля выполнения противоэпидемических мероприятий.

"Соответсвенно, если такое лицо (без маски - ред.) проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на нее соответствующие административные материалы", - пояснил член ЦИК.

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