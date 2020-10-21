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Новости Коронавирус и карантин
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Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК

Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК

Гражданин, который придет на избирательный участок без маски, сможет реализовать свое право и проголосовать, но его могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение карантина в общественных местах.

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время онлайн-марафона "Местные выборы 2020 на финишной прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы обращаемся и просим, ​​чтобы избиратели придерживались карантинных правил. Посещение помещений для голосования - это посещение общественного места, то есть это означает, что распространяются соответствующие ограничения, несоблюдение правил предусматривает, в частности, и административную ответственность", - отметил Постивий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Красная зона" не является причиной для отмены местных выборов, - ЦИК

По его словам, человек, который придет без маски, например, сможет проголосовать на избирательном участке, ведь это его конституционное право, которое физически никто не будет ограничивать,

В то же время член ЦИК подчеркнул, что на УИК обязательно будет находиться работник правоохранительных органов, как определено законом, на которого возложена функция обеспечения контроля выполнения противоэпидемических мероприятий.

"Соответсвенно, если такое лицо (без маски - ред.) проголосует, в то же время велика вероятность того, что работник правоохранительных органов будет вынужден составить на нее соответствующие административные материалы", - пояснил член ЦИК.

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Автор: 

голосование (1395) карантин (16729) маска (166) местные выборы (2752) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Постивый Сергей (4)


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Топ комментарии
+2
Правильно.
Без маски - голосование платное.
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21.10.2020 14:35
+2
Може опитувальники будуть давати маски від гаранта? Чи на це коштів нема?
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21.10.2020 14:36
+2
Виборець , я так розумію , може проголосувати без маски , при цьому заразити кілька десятків людей і ті в свою чергу інших ,
заплативши штраф і ВСЕ ?
Можливо я не так щось зрозумів ?
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21.10.2020 14:38
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Правильно.
Без маски - голосование платное.
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21.10.2020 14:35 Ответить
Може опитувальники будуть давати маски від гаранта? Чи на це коштів нема?
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21.10.2020 14:36 Ответить
Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК - Цензор.НЕТ 516
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21.10.2020 14:39 Ответить
Виборець , я так розумію , може проголосувати без маски , при цьому заразити кілька десятків людей і ті в свою чергу інших ,
заплативши штраф і ВСЕ ?
Можливо я не так щось зрозумів ?
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21.10.2020 14:38 Ответить
Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7156
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21.10.2020 14:41 Ответить
А в маске он точно также перезаразит. Скоко можно говорить: ни притесь в людные места с температурой!
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21.10.2020 14:55 Ответить
А маску выдать бесплатно и тем самым увеличить приход избирателей. Между не уплатой штрафа и голосованием выберут конечно первое. ЦИК просто идиоты.
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21.10.2020 14:39 Ответить
Ага и написать на ней ЗЕмисцеві!
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21.10.2020 14:40 Ответить
Вчора Бубочка теревенів у ВРУ, без маски,то це адмінпорушення чи ні ???))
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21.10.2020 14:41 Ответить
если снять маску у зеопытувача во время голосования, шобы фотографически зафиксировать лицо нарушителя... получается и зепропаганда во время голосования не бесплатна.
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21.10.2020 14:45 Ответить
Бгг.
"Нашли дурака за четыре сольдо" (с)
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21.10.2020 14:50 Ответить
Прийду проголосую НО МАСКУ ВЫДАТЬ МНЕ И ПОСТНОЕ МАСЛО И ГРЕЧКУ ИНАЧЕ НЕ БУДУ ГОЛОСОВАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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21.10.2020 14:56 Ответить
попрошайки все - на мордоре.
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21.10.2020 15:19 Ответить
Это покушение на конституционый строй сначала закон потом выпонеия забаганок на основании закона ст. 19 конституции. Или у нас Шмыгаль и цик издают законы, так и не услидишь за их воинственым невежеством. На учпункт отправить этого члена недаделаного.
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21.10.2020 15:03 Ответить
Не правителтство а обезьяна с гранатой какая-то. Маски должны раздаваттсч на входе, бесплатные и в индивидуальной упаковке. Если даже такого в пандемию не осилят сделать, то не спасут никакие выборы это дно товарищи.
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21.10.2020 15:07 Ответить
Это, наверное, штраф для тех, кто принципиально не хочет одевать маску.
Но было бы правильно организовать раздачу масок для пришедших голосовать. Это не так много
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21.10.2020 15:26 Ответить
Вот вам налог на воздух. Дошутились?
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21.10.2020 19:14 Ответить
 
 