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Украинцы считают опрос Зеленского предвыборной технологией и что решения не будут выполняться

Украинцы считают опрос Зеленского предвыборной технологией и что решения не будут выполняться

По данным всеукраинского опроса, проведенного компанией Info Sapiens 18-19 октября, лишь 35% украинцев верят в искреннее намерение президента узнать мнение людей, а 51% считают, что это лишь предвыборная технология для повышения его популярности.

Почти половина украинцев - 49%, не будут доверять результатам опроса. 44% - будут доверять.

В то же время только 36% граждан считают, что президент воплотит решения, которые будут приняты по результатам опроса, а 54% выразили мнение, что решения не будут выполнены.

Опрос для своих

Согласно исследованию, 58% опрошенных согласятся или скорее согласятся принять участие в опросе, а 36% откажутся. Чаще всего согласятся принять участие избиратели "Слуги народа" (81%) - соответственно, опрос в наибольшей степени будет отражать именно их мнение.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования удалена Автономная Республика Крым, Севастополь, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 18-19 октября 2020 года.

Автор: 

Зеленский (20185) опрос (2818)


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Топ комментарии
+16
Ещё и "опрос" не проводили,а клован уже обосран.
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21.10.2020 14:39
+11
украинцы-то считают, но по каналу ЗИК идет прямой репортаж заседания, где обсуждается торговля Украины с расией... и выступает какой-то дуб из жопопартии и плачет, что без расии плохо... зеленский с быкановым - либо вы оба враги Украины, либо отдайте власть проукраинским силам, которые не будут слюни перед кацапами пускать...
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21.10.2020 14:40
+10
А квитки на концерт 95 будуть давати?
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21.10.2020 14:37
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А квитки на концерт 95 будуть давати?
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21.10.2020 14:37 Ответить
Ещё и "опрос" не проводили,а клован уже обосран.
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21.10.2020 14:39 Ответить
Украинцы считают опрос Зеленского предвыборной технологией и что решения не будут выполняться - Цензор.НЕТ 1355
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21.10.2020 14:39 Ответить
Предпочитаешь картинки с отечественных ресурсов?
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21.10.2020 14:45 Ответить
тв, кацпаюра или московский жид?
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21.10.2020 20:15 Ответить
украинцы-то считают, но по каналу ЗИК идет прямой репортаж заседания, где обсуждается торговля Украины с расией... и выступает какой-то дуб из жопопартии и плачет, что без расии плохо... зеленский с быкановым - либо вы оба враги Украины, либо отдайте власть проукраинским силам, которые не будут слюни перед кацапами пускать...
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21.10.2020 14:40 Ответить
А вы до сих пор не торговали? Наивные вы какие то, все торгуют, а вы нет.
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21.10.2020 15:00 Ответить
Кацап старайся лучше, тебя ждет фунфирик боярки.
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21.10.2020 21:36 Ответить
Опрос про опрос!
"Кому ж тогда верить?" (с)
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21.10.2020 14:43 Ответить
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 1926
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21.10.2020 14:51 Ответить
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 1854
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21.10.2020 14:55 Ответить
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 2287
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21.10.2020 14:56 Ответить
Встречный вопрос Зе-гниде: А сколько ты, зеленая гнида, за 1,5 года посадил топ коррупционеров хотя бы на 5 лет чтобы спрашивать о пожизненном?
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21.10.2020 15:03 Ответить
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 7730
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21.10.2020 15:07 Ответить
Стоило бы на общенародный опрос вынести совсем другие вопросы:
1. Чи повинен Зеленський піти у відставку?
2. Чи потрібно провести позачергові вибори до Верховної ради?
3. Чи має бути довічне ув`язнення (смертна кара) за державну зраду?
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 3267
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21.10.2020 15:07 Ответить
Тут треба чітко слідкувати за руками шулера. Бо можуть намалювати такі результати, а потім всім розказувати: що це все народ хоче, що вони би ніколи але їм совість не дозволяє і мусять виконувати і Ренату Бамбасу вільну економічну..., і Зе вільний канабіс.
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21.10.2020 15:19 Ответить
Думаю, Украине не стоит сомневться, что опрос это провокация на конвульсивном уровне.
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21.10.2020 15:24 Ответить
... на агонизарующей стадии
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21.10.2020 15:28 Ответить
36% наивных дебилов - это еще слишкрм много.
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21.10.2020 15:26 Ответить
Зато сколько проводящих вовин опрос на йух слетают.
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21.10.2020 15:28 Ответить
Нормальный опрос. Президент Зеленский всё правильно делает.
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21.10.2020 15:52 Ответить
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 3912
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21.10.2020 16:51 Ответить
еще какие-то идиоты верят, что эти бумажки кто-то считать будет.
пипец наивняк. надо ж быть такими тупыми
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21.10.2020 16:58 Ответить
 
 