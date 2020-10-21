Украинцы считают опрос Зеленского предвыборной технологией и что решения не будут выполняться

По данным всеукраинского опроса, проведенного компанией Info Sapiens 18-19 октября, лишь 35% украинцев верят в искреннее намерение президента узнать мнение людей, а 51% считают, что это лишь предвыборная технология для повышения его популярности.

Почти половина украинцев - 49%, не будут доверять результатам опроса. 44% - будут доверять.

В то же время только 36% граждан считают, что президент воплотит решения, которые будут приняты по результатам опроса, а 54% выразили мнение, что решения не будут выполнены.

Опрос для своих

Согласно исследованию, 58% опрошенных согласятся или скорее согласятся принять участие в опросе, а 36% откажутся. Чаще всего согласятся принять участие избиратели "Слуги народа" (81%) - соответственно, опрос в наибольшей степени будет отражать именно их мнение.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования удалена Автономная Республика Крым, Севастополь, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 18-19 октября 2020 года.