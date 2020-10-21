Запрет книги о Стусе - это позор и для суда, и для истца, - Порошенко

Судебный запрет распространения книги о Василии Стусе - это позорное продолжение наступления на украинские ценности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" в Бурштыне на Прикарпатье.

"Как вы наверное знаете, суд по иску Медведчука запретил распространение книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе и постановил изъять из нее упоминания фамилии истца. Это - позор и для истца, и позор для суда", - убежден Порошенко.

"Но люди бросились в книжные магазины и скупили за один час все книги. А издательство начало печатать новый тираж. Это и есть реакция настоящих украинцев. Поскольку длительный судебный процесс сделал книге хорошую рекламу. Вахтанг стал одним из самых известных авторов. А украинцы снова и снова возвращаются к творчеству Василия Стуса", - сказал Порошенко.

"Мы видим системную атаку на наши ценности и достижения. Это не только нападки на армию, язык или на веру. Самое сложное отстоять наш европейский и евроатлантический курс. Ибо на словах власть декларирует как цель вступление в ЕС и НАТО. А на деле это даже на ходьба на месте - это реванш, о котором мы предупреждали год назад", - отметил пятый Президент.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".