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Запрет книги о Стусе - это позор и для суда, и для истца, - Порошенко

Запрет книги о Стусе - это позор и для суда, и для истца, - Порошенко

Судебный запрет распространения книги о Василии Стусе - это позорное продолжение наступления на украинские ценности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" в Бурштыне на Прикарпатье.

"Как вы наверное знаете, суд по иску Медведчука запретил распространение книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе и постановил изъять из нее упоминания фамилии истца. Это - позор и для истца, и позор для суда", - убежден Порошенко.

"Но люди бросились в книжные магазины и скупили за один час все книги. А издательство начало печатать новый тираж. Это и есть реакция настоящих украинцев. Поскольку длительный судебный процесс сделал книге хорошую рекламу. Вахтанг стал одним из самых известных авторов. А украинцы снова и снова возвращаются к творчеству Василия Стуса", - сказал Порошенко.

"Мы видим системную атаку на наши ценности и достижения. Это не только нападки на армию, язык или на веру. Самое сложное отстоять наш европейский и евроатлантический курс. Ибо на словах власть декларирует как цель вступление в ЕС и НАТО. А на деле это даже на ходьба на месте - это реванш, о котором мы предупреждали год назад", - отметил пятый Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Запрет книги "Дело Василия Стуса": киевляне организовали "чтения при свечах" под Печерским райсудом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Стус прийде за тобою", - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук. ФОТО

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Медведчук (1787) Порошенко (19584) Стус (94) суд (25072) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+17
При Петі він був маргіналом.
А ЗЕ змостив міцну платформу для опжз.
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21.10.2020 14:47
+14
У тебя было 5 лет что бы Медвдечук исчез на всегда с политики - но ты барыга завел за ручку эту мразь , а теперь пиаришся ...
Ботоферма тут усрется в лестных комнетариях но реальность такова что за 5 лет не одна рыговская мразь не пострадала - всю систему отмазал ...
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21.10.2020 14:45
+13
У Порошенка не було Венедіктової, та й ти не дуже старався.
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21.10.2020 14:46
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Эффект Стрейзанд рулит, но кумпутена не в курсе. З.Ы. На Цензоре есть видео ху из судья, принявшая этот запрет.
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21.10.2020 14:51 Ответить
рулить, то може й так..
але факт заборони прикрий для незалежної України
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21.10.2020 14:55 Ответить
Не переймайтеся , чем больше при скоропостижном царюваннi янелохii, вскроется протухшей консервы, тем меньше потом будет у нас работы.
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21.10.2020 15:00 Ответить
https://zn.ua/UKRAINE/rossijskie-sudy-vynesli-postanovlenija-o-vyselenii-iz-kryma-okolo-600-hrazhdan-ukrainy-mid.html Российские суды вынесли постановления о выселении из Крыма около 600 граждан Украины - газета "Мы один нарид"
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21.10.2020 14:52 Ответить
Медведчук поднялся второй раз на политический олимп при Порошенко. И теперь дерьмом исходить против того, кого пригрел - как-то некрасиво (это мягко сказано).
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21.10.2020 14:55 Ответить
Ким він був при Порошенку?
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21.10.2020 14:58 Ответить
Владельцем трех теле аналов для пропаганды руцкого дерьма и унижения патриотов.
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21.10.2020 15:16 Ответить
Пророссийский политик и член партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктор Медведчук де-юре не владеет ни одним медиахолдингом. Однако де-факто под его контролем находятся уже три информационных телеканала.
Речь идет о NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Всеми ими по документам владеет народный депутат VIII созыва Верховной Рады от фракции "Оппозиционного блока" и правая рука Медведчука Тарас Козак.
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21.10.2020 15:20 Ответить
ти, игокович, не лайкай мій комент, бо він лише підтверджує той факт, що заборонити купити мертвечуку канали не міг ніхто. Президент не в праві комусь щось забороняти в країні з риночною економікою. Тим паче, громадянину України.
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21.10.2020 16:55 Ответить
Да, теперь позор. А не при Пете Мертвечук начал скупать телеканалы и вовсю развернул бизнес со сжиженным газом? И летал в Москву к своему куму напрямую из Киева, когда авиасообщение с кацапстаном уже было запрещено? Пока не поднялся шум в прессе, тогда ему эти полеты прикрыли.
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21.10.2020 14:57 Ответить
на скупку телеканалів потрібна ліцензія? Чи якийсь інший державний дозвільний акт? Ви всі, зебіли, хоч законодавство вивчіть.
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21.10.2020 17:07 Ответить
Главное что для Порошенко не позор то что при его правлении Медведчук устоялся как никогда и ему был дан зеленый свет во всём! Сколотив партию, скупил пачку каналов, благодаря пороху захватил 30 % рынка сжиженного газа... Мова, Медведчук, Вера
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21.10.2020 14:58 Ответить
Пускай Порошенко расскажет как он в конце 90-х начинал карьеру с подонком медведчуком.
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21.10.2020 14:59 Ответить
З вбивства рідного брата?
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21.10.2020 15:06 Ответить
Папа его, херой страны, сидел.
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21.10.2020 15:09 Ответить
А в нас вже діти за батьків відповідають ? Ну тоді твої за тебе будуть відповідати.
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21.10.2020 15:18 Ответить
Воровские манеры наследовал вместе с бывшей фабрикой Карла Маркса.
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21.10.2020 15:22 Ответить
Вау!
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21.10.2020 15:24 Ответить
Вот так с открытым ртом и живи.
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21.10.2020 15:27 Ответить
Ти ж якось без мізків існуєш, та ще і вумно писати пробуєш. Але це не твоє.
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21.10.2020 15:48 Ответить
А нахєр про ті 90-ті ?
Мова про те, що ЗАРАЗ, після 21.04.2019, ********* і хохломанкурти беруть реванш.
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21.10.2020 15:07 Ответить
може ти нам розкажеш?)))
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21.10.2020 16:56 Ответить
И для того, кто вытащил Мертвеччука из небытия. Сывочолый патриот вытащил
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21.10.2020 15:08 Ответить
Милые бранятся-только тешатся.
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21.10.2020 15:10 Ответить
Так на фоне мертвечука петя действительно смотрится "патриотом".
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21.10.2020 15:12 Ответить
Петро Олексійович , дійсно , патріот без ваших лапок , ватан !
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21.10.2020 15:15 Ответить
Петелюбы своими манерами очень похожи на кацапов.
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21.10.2020 15:19 Ответить
)). Ні. На вас схожі лише мавпи. Чи ви на їх.
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21.10.2020 15:41 Ответить
Да на Пороха как и на всех предыдущих лить можно что угодно. Но почти 30 лет чехарде! Так кто виноват? Это позор народа всего! Сколько швали беснуются на тв каналах, повторы неделями и круглосуточно идут, события уже сменились, а грязь и бред звучит---так для нас же! Половина из которых на дурке должна быть! Да хоть бы один психиатр был приглашён, там масса косвенных внешностных признаков у глашатаев. Иноверцы, уголовники, гос-преступники, попы по 140--160кг весом, извращенцы по половой принадлежности итд! Ну вот юмориста теперь топим. Поможет?
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21.10.2020 15:12 Ответить
Вам?
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21.10.2020 15:16 Ответить
Лаконичность как короткое сжатое ясно сказаное мне всегда нравилось. Я и сам закончил комент свой одним словом в вопросительной форме. Если ваше слово *Вам?* к этому слову---то врядли поможет, я ведь изначально изложил тему что валяя в грязи кого сами выбираем, превратили свою жизнь в дурку, ну почти. Или проясните. Мнение моё кстати субъективно, навязыванию не подлежит. Здесь всего лишь форум. Каждый высказывает своё.
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21.10.2020 15:32 Ответить
Тю, дык я же взываю к вашей объективности , а не призываю навязать здесь субъективный черти что и с боку бантик. Как-то дисонанс получается в диспуте с вашей стороны, не через познание, а через авторитарный завершающий доминант септаккорд.
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21.10.2020 15:44 Ответить
Саша, я рад прочесть сложно подчинённое предложение с всевозможными терминами очень узкого смысла что. Я то школку закончил в 1970г и на тройки. Закроем тему оружия. Оно и правда публика не готова---и я в умники не лезу---поздно уже мне.
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21.10.2020 15:53 Ответить
Если так , то и так, боже, поможи вам. А термины, если смотреть на них с филосфского ракурса, совсем не местечкового смысла.
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21.10.2020 15:57 Ответить
вот ведь это уже по-философски и с пониманием(объктино) субъективности: КОРОТКО И ЯСНО - ОТТОГО ПРЕКРАСНО.
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21.10.2020 15:58 Ответить
ЗЫ.. если есть желание философски подиспутировать, то ведь не стоит зацикливаться на субъективности, в противном случае это будет не дискуссия , а базарный спич с Привоза. Или просто появилось желание сказать свое ква вслуз, тока юез БЭ. сознайтесь (объективно). Я подметил заскорузглость в мысли Ваш ответ был через 16 минут, мой - через 12. Следующий, ваш, до сих пор еще не последовал...
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21.10.2020 15:54 Ответить
ПРОШУ ПАРДОНИТЬ : В 15:53 у нас проявилось взаимопонимание.
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21.10.2020 16:01 Ответить
И так, по теме, время выведет мертвечука на чистую воду. Правда - за В Стусом.
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21.10.2020 16:04 Ответить
Точно не уверен, но В. Стус печатался уже в 1976 пусть году. Но брошюрки как бы, в мягком переплёте. Тогда это была удача. И тот процесс чуть прозвучал по нашей стороне, восток страны, кое что вылазило уже тогда. Но совки были монолитны, 5-летки выполняли, мрази с лицом вырожденцев боговали. И даже дожили до этих дней. Позор страны и народа.
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21.10.2020 16:37 Ответить
Медведчук показал своё слабое место: теперь надо как можно чаще упоминать Стуса.
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21.10.2020 15:17 Ответить
Точніше сказати - одне з відомих нам уразливих місць.
Якщо цього покидька жорстко тролити багато і на різні теми, ще можна буде багато про що дізнатись.
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21.10.2020 15:48 Ответить
На заправках GLUSCO роздавати водіям збірки віршів Василя Стуса.
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21.10.2020 17:15 Ответить
На сайт налетела банда антибарижных петрофобных перфекционистов-идеалистов пуританского толка.
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21.10.2020 15:20 Ответить
Забери его себе. Какого хрена его навязывать, как геи своими прайдами.
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21.10.2020 15:25 Ответить
Насмешил. Сам поймался и ещё 3 карасиков заманил.
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21.10.2020 16:12 Ответить
Другими словами , налетела ватная мразь !
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21.10.2020 18:09 Ответить
Прилежный игнор медведчуковских заправок GLUSCO - лучший ответ куму & кату.
Пусть посидят на выручке с ватников.
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21.10.2020 15:24 Ответить
Дон Педро лишається сам собою: каже одне, робить друге, а думає третє. На словах гнівно таврує ганьбою ведмедука. А на ділі... Хто воскресив цього політичного трупа в Україні? Хто зачистив для нього ринок скрапленого газу клешнями (ф)сбу? Хто благословив продаж йому трьох рейтингових телеканалів?..
Ото ж бо й воно.
Щодо книги про Стуса. Дон Педро і тут не влучив (мабуть, старіє) - ведмедчук разом із прикормленою суддею зробили цій книзі чудову рекламу.
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21.10.2020 15:44 Ответить
Спасибо за понимание, шо после рекламы книги, в такий кшталт, можно считать , шо мертвечуку подписан приговор.
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21.10.2020 16:08 Ответить
********, направду, не такий мудрий, як сам собі здається . Головно - не заважати йому чинити такі дурнуваті ляпи. Його адептам мозку це не додасть, зате нам буде весело.
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21.10.2020 16:48 Ответить
А сеть "Кулиничи" принадлежит Азарову (той, що їздить у вагіні).
Кормит нас "полезным" хлебцем и считает выручку, которую мы ему платим.
Игнор !
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21.10.2020 15:47 Ответить
Заборона книги про Стуса - це ганьба і для суду, і для позивача, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3048
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21.10.2020 15:50 Ответить
Медведчуку слово ПОЗОР это пустой звук
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21.10.2020 15:58 Ответить
20 сентября 2018года именно Порошенко подписал указ о назначении Заставенко Марины судьей..
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21.10.2020 16:55 Ответить
на підставі подання ВККС - вчинив церемоніальний акт, який вимагався Конституцією.
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21.10.2020 17:11 Ответить
Всего лишь позор?Вся раша ходит хлопает в ладоши и кричит-позор.Суд и Медведчук должны быть ликвидированы в Украине.
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21.10.2020 19:42 Ответить
Це, що реформи Зе??]
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21.10.2020 23:19 Ответить
Медведчук же твой друг и бизнес-партнер, Петр Алексеевич, нельзя плохо о друзьях высказываться, хотя политическая проституция и заключается только в публичной критике своих "оппонентов".
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21.10.2020 21:14 Ответить
Ти про що??]] ганьба коли стараються суть ви сказаного зам'яти ..., перевівши на іншу тему...
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21.10.2020 23:16 Ответить
Стуса... знову засудили за свободу слова ))).. парадокс , що в Україні , за яку він боровся ..
...савок
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21.10.2020 23:13 Ответить
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