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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия призвала население к дисциплине и ответственности: "Никто в Европе не хочет второго локдауна"

Еврокомиссия призвала население к дисциплине и ответственности:

Из-за второй волны коронавируса в Европейском Союзе призвали население к дисциплине и ответственности.

Об этом сказал зампред Еврокомисси Марош Шефчович в среду в Европарламенте от имени председателя Урсулы фон дер Ляйен , находящейся в превентивной самоизоляции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пришла вторая волна. Инфекции снова растут с тревожной скоростью. Наши государства-члены снова должны принять меры, чтобы сдержать и в конечном итоге остановить эту вторую волну", - сказал зампред ЕК Марош Шефчович.

По его словам, со времени первой волны Европа многого достигла, и теперь основные направления работы ЕС - это вакцины, европейская координация и обеспечение устойчивости для предотвращения будущих кризисов.

Он сообщил, что у ЕС есть три контракта с фармацевтическими компаниями на обеспечение вакциной против COVID-19, еще три вакцины находятся в стадии доработки. Это значит, что если они изготовят вакцину, то определенное количество доз будет зарезервировано для ЕС, и все государства-члены союза получат вакцину на одинаковых условиях и в одинаковые сроки.

"Мы также понимаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь. Пройдут месяцы, прежде чем вакцина будет получена и распространена", - предупредил Шефчович. - В ближайшие недели и месяцы мы должны быть очень дисциплинированными и максимально сдерживать распространение вируса".

"Никто в Европе не хочет второго локдауна. Этого не хотят ни люди, ни компании", - заявил еврочиновник, призвав граждан к ответственности.

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Еврокомиссия (1442) карантин (16729) Евросоюз (17052) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем презЕденту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.
Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог".
Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$.
Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.
* https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
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21.10.2020 14:57 Ответить
А придёцца.
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21.10.2020 14:57 Ответить
Просто купите у китайцев / японцев фарапиравир и протоколы лечения по нему.
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21.10.2020 15:10 Ответить
 
 