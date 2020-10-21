Еврокомиссия призвала население к дисциплине и ответственности: "Никто в Европе не хочет второго локдауна"
Из-за второй волны коронавируса в Европейском Союзе призвали население к дисциплине и ответственности.
Об этом сказал зампред Еврокомисси Марош Шефчович в среду в Европарламенте от имени председателя Урсулы фон дер Ляйен , находящейся в превентивной самоизоляции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пришла вторая волна. Инфекции снова растут с тревожной скоростью. Наши государства-члены снова должны принять меры, чтобы сдержать и в конечном итоге остановить эту вторую волну", - сказал зампред ЕК Марош Шефчович.
По его словам, со времени первой волны Европа многого достигла, и теперь основные направления работы ЕС - это вакцины, европейская координация и обеспечение устойчивости для предотвращения будущих кризисов.
Он сообщил, что у ЕС есть три контракта с фармацевтическими компаниями на обеспечение вакциной против COVID-19, еще три вакцины находятся в стадии доработки. Это значит, что если они изготовят вакцину, то определенное количество доз будет зарезервировано для ЕС, и все государства-члены союза получат вакцину на одинаковых условиях и в одинаковые сроки.
"Мы также понимаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь. Пройдут месяцы, прежде чем вакцина будет получена и распространена", - предупредил Шефчович. - В ближайшие недели и месяцы мы должны быть очень дисциплинированными и максимально сдерживать распространение вируса".
"Никто в Европе не хочет второго локдауна. Этого не хотят ни люди, ни компании", - заявил еврочиновник, призвав граждан к ответственности.
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Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог".
Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$.
Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.
* https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733