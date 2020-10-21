Еврокомиссия призвала население к дисциплине и ответственности: "Никто в Европе не хочет второго локдауна"

Из-за второй волны коронавируса в Европейском Союзе призвали население к дисциплине и ответственности.

Об этом сказал зампред Еврокомисси Марош Шефчович в среду в Европарламенте от имени председателя Урсулы фон дер Ляйен , находящейся в превентивной самоизоляции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пришла вторая волна. Инфекции снова растут с тревожной скоростью. Наши государства-члены снова должны принять меры, чтобы сдержать и в конечном итоге остановить эту вторую волну", - сказал зампред ЕК Марош Шефчович.

По его словам, со времени первой волны Европа многого достигла, и теперь основные направления работы ЕС - это вакцины, европейская координация и обеспечение устойчивости для предотвращения будущих кризисов.

Он сообщил, что у ЕС есть три контракта с фармацевтическими компаниями на обеспечение вакциной против COVID-19, еще три вакцины находятся в стадии доработки. Это значит, что если они изготовят вакцину, то определенное количество доз будет зарезервировано для ЕС, и все государства-члены союза получат вакцину на одинаковых условиях и в одинаковые сроки.

"Мы также понимаем, что нам еще предстоит пройти долгий путь. Пройдут месяцы, прежде чем вакцина будет получена и распространена", - предупредил Шефчович. - В ближайшие недели и месяцы мы должны быть очень дисциплинированными и максимально сдерживать распространение вируса".

"Никто в Европе не хочет второго локдауна. Этого не хотят ни люди, ни компании", - заявил еврочиновник, призвав граждан к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше суточный прирост новых случаев COVID-19 впервые превысил 10 тыс.