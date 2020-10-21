Посол ЕС в Киеве Маасикас на встрече с правительством выступил полностью на украинском языке

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас, гражданин Эстонии, на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС выступил полностью на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Таким образом Матти Маасикас выполнил свое прошлогоднее обещание - в совершенстве выучить украинский язык.

"Когда я участвовал в заседании прошлом году, я пообещал, что в следующий раз выступать на украинском языке. Вот я выполняю свое обещание", - сказал Матти Маасикас.

Его слова встретили бурными аплодисментами.

Посол пользовался записями, но произнес всю речь на украинском языке.

Со дня обещания Матти Маасикаса прошло меньше года - она ​​прозвучала на встрече с правительством 20 ноября 2019.

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