Посол ЕС в Киеве Маасикас на встрече с правительством выступил полностью на украинском языке
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас, гражданин Эстонии, на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС выступил полностью на украинском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Таким образом Матти Маасикас выполнил свое прошлогоднее обещание - в совершенстве выучить украинский язык.
"Когда я участвовал в заседании прошлом году, я пообещал, что в следующий раз выступать на украинском языке. Вот я выполняю свое обещание", - сказал Матти Маасикас.
Его слова встретили бурными аплодисментами.
Посол пользовался записями, но произнес всю речь на украинском языке.
Со дня обещания Матти Маасикаса прошло меньше года - она прозвучала на встрече с правительством 20 ноября 2019.
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Его слова встретили бурными аплодисментами.
Ну и? Что накоординировали, конкретно за 7 лет? Продуктивно позаседали. Посол выступил на украинском - бурные аплодисменты, точка. И все довольные разошлись пить вискарь, дармоеды *ля
Конечно красавец, показал как учят мовы балтииские представители. А что на это скажет - "а какая разница" и сектанты зелёной шмырли.