Шмыгаль поручил подготовить более 100 евроинтеграционных нормативно-правовых актов для принятия до конца 2020 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил членам правительства к ноябрю подготовить проекты нормативно-правовых актов в сфере европейской интеграции для принятия до конца 2020 года.

Об этом сказал Шмыгаль на первом заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сегодняшнему заседанию мы определили индикативный перечень актов для принятия до конца 2020 года… Членов Комиссии, которые являются членами украинского правительства, будем просить, чтобы к следующему заседанию Комиссии в ноябре 2020 года на рассмотрение правительства было внесено максимальное количество актов из этого перечня", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, речь идет о более чем 100 евроинтеграционных нормативно-правовых актов.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, по результатам заседания будет одобрен перечень приоритетных законопроектов, рассмотрение которых является критически важным, а также перечень из 20 проектов рамочных законов, которые правительство должно внести до конца года на рассмотрение парламента, чтобы ускорить движение Украины для выполнения Соглашения об ассоциации.

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