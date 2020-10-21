С начала выборов по фактам подкупа избирателей открыто 180 уголовных производств, - Нацполиция

В Украине с начала избирательного процесса (5 сентября) открыли более 180 уголовных дел за подкуп избирателей. Всего полицейские открыли 475 производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В сообщении отмечается: "Как сообщил заместитель Председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе 234 уголовных производства открыты непосредственно за нарушение избирательных прав граждан, а 183 касаются именно подкупа избирателей и препятствование избирательного права граждан.

"Почти все политические партии, к сожалению, участвующие в гонках, нарушают требования избирательного законодательства. Непосредственно по фактам подкупа избирателей начато 101 уголовное производство. С приближением дня голосования число таких случаев растет", - сообщил заместитель председателя Нацполиции.

Максим Цуцкиридзе добавил, что наряду с распространением фактов подкупа избирателей, связанных с предоставлением избирателям денежных средств и продуктовых наборов, кандидаты используют другие способы косвенного подкупа.

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"В Одесской области в ходе расследования уголовного производства, начатого по факту подкупа избирателей задержан председатель одной из избирательных комиссий и соответственно заинтересованное лицо, у них изъято 45 000 долларов - в расчете они планировали одну тысячу за голос", - рассказал Максим Цуцкиридзе.

Кроме того, полицейские открыли 82 уголовных производства в отношении препятствование осуществлению избирательного законодательства. В Кировоградской и Днепропетровской областях лицам уже сообщено о подозрении.

Также в настоящее время продолжаются досудебные расследования в 32 уголовных производствах по фактам предоставления ложных сведений в орган ведения государственного реестра избирателей, в частности связанных с изменением места регистрации и голосования.

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"В целом в настоящее время следователи сообщили о подозрении 29 лицам в 19 уголовных производствах, касающихся избирательного процесса. За совершение преступлений против избирательных прав пяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, восьми - домашний арест, десяти - личное обязательство ", - рассказал заместитель председателя Нацполиции.

В то же время полицейские расследуют 102 уголовных производства по хулиганских действий, косвенно связанных с избирательным процессом.

"В последние дни зарегистрировано несколько тяжелых уголовных преступлений по посягательство на жизнь агитаторов и кандидатов. Ближе ко дню выборов действия правонарушителей становятся более агрессивны. Однако, мы имеем достаточные возможности и оснащение по противодействию этим проявлениям ", - отметил Максим Цуцкиридзе.

Он подчеркнул, что полиция мгновенно реагировать на каждое сообщение о нарушении от граждан, а каждый факт соответствии проверяться и расследоваться, чтобы виновные понесли ответственность".

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