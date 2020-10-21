Инициатива "Слуги народа" о переносе второго тура голосования на местных выборах противоречит Конституции, - Комитет избирателей

Комитет избирателей Украины просит ВР и спикера Разумкова разъяснить процедуру возможного переноса второго тура голосования на местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке КИУ.

В сообщении отмечается: "В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина. Автор проекта - Грищенко Татьяна, народный депутат от "Слуги народа". Дата регистрации постановления - 20 октября.

Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Верховной Рады Украины, однако его фото уже были обнародованы рядом украинских СМИ.

В КИУ отмечают: "Согласно документу предлагается внести изменения в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", предусмотрев, что повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальные общины с количеством избирателей до 10 000), сельского, поселкового , городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина.

Таким образом, в первую очередь, речь идет об инициативе относительно отсрочки второго тура выборов городских голов в больших городах (с численностью избирателей более 75 тыс.). Согласно Избирательного кодекса Украины второй тур выборов должен состояться в случае, если ни один кандидат на должность городского головы не наберет в первом туре 25 октября больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании".

"КИУ считает, что инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан. Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможно только в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - подчеркивается в сообщении.

В комитете акцентировали: "В соответствии с Решением Конституционного Суда Украины от 10 июня 2009 года (дело № 1-24 / 2009): "В статье 141 Конституции Украины установлен пятилетний срок, на который избираются депутаты сельских, поселковых, городских, районных, областных советов. Этим сроком обозначена и периодичность проведения выборов в органы местного самоуправления ... Конституционный Суд Украины считает, что сроки проведения выборов являются важным институтом гарантии реализации избирательных прав граждан. Отмена выборов в органы местного самоуправления или перенос сроков их проведения по основаниям, не предусмотренным законом, является нарушением этих прав граждан".

Проведение повторного голосования предусмотрено ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, согласно которой территориальная избирательная комиссия из соответствующих местных выборов принимает решение о назначении повторного голосования в соответствующем избирательном округе, если:

1) в избирательном округе в день голосования наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы;

2) в избирательный бюллетень в день голосования было включено более двух кандидатов на должность городского (города с количеством избирателей 75 000 и более) головы, и по результатам голосования в день выборов ни один из них не получил в свою поддержку более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования".

"По оценке КИУ вероятный перенос второго тура выборов фактически оставит город без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии. КИУ отмечает, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее, от представителей власти неоднократно озвучивались идеи по возможной отсрочки местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления (в частности, относительно законодательных попыток ограничить полномочия Киевского городского головы).

КИУ призывает Председателя Верховной Рады Украины Д. Разумкова принять безотлагательные меры по обнародованию текста Постановления №4234 и обращается к руководству фракции "Слуга народа" с разъяснением позиции политической силы по инициативе народного депутата "Слуги народа" о переносе второго тура выборов", - резюмировали в КИУ.