Ко Дню ракетных войск и артиллерии в свет выйдет первая серия документальной кинотрилогии "Огненный трезубец"

Творцы в погонах, которые служат в артиллерийской бригаде на Житомирщине, эту осень проводят в поездках и съемках по всем артиллерийским частям Вооруженных сил Украины, работая над амбициозным проектом - документальным фильмом-трилогией, посвященный ракетным войскам и артиллерии.

Как рассказали корреспонденту АрмияInform в военной части, идея создания трилогии принадлежит боевому офицеру, бывшему командиру этой бригады, а ныне - командующему ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины генерал-майору Андрею Малиновскому, информирует Цензор.НЕТ.

Проект воплощается группой из двух офицеров - профессионального режиссера, сценариста, журналиста и писателя, а ныне - офицера структуры морально-психологического обеспечения бригады старшего лейтенанта Алексея Гончарука и пресс-офицера воинской части младшего лейтенанта Олега Калашникова. В составе творческой группы также несколько гражданских, работавших над предыдущими лентами. К слову, для режиссера и автора сценария это - уже девятая документальная лента в целом и пятая - с тех пор, как он год назад надел военную форму. За это время он снял документальные фильмы "Сердце Севера" к 5-летию оперативного командования "Север", "Ultima ratiо: Роман Дашкевич" и "Щит с острогой" - о патронах артиллерийской и отдельной механизированной бригады, основателе артиллерии УНР генерал-хорунжем Романе Дашкевиче и князе Константине Острожском, а также фильм "Луна "Триста тридцать, три"!" о своей бригаде. С середины сентября творцы начали работу над съемками трилогии, посвященной всей артиллерии украинской армии.

Название "Огненный трезубец" выбрано для трилогии неслучайно, ведь именно оранжевый трезубец на красном фоне является символом этого рода войск, находящейся на нарукавном знаке каждого воина-артиллериста.

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"Каждая часть трилогии раскрывает одну из трех составляющих, на которых базируются ракетные войска и артиллерия, - рассказывает автор идеи, генерал-майор Андрей Малиновский. - А это, прежде всего, наука и образование, вооружение и техника, ну, и главное - люди. Каждая из трех серий имеет конкретную тему, но она неразрывно будет связана с двумя другими составляющими, показывая, что ракетные войска и артиллерия - это целая система".

Как рассказывают офицеры, за месяц они успели поработать во всех артиллерийских бригадах и полках Сухопутных войск, ракетной бригаде, и в настоящее время продолжают съемки на юге, у морских артиллеристов. После этого останется работа у пушкарей-десантников и, собственно, монтаж отснятого материала.

"Планируется, что первую серию трилогии мы представляем уже 3 ноября, ко Дню ракетных войск и артиллерии, - говорит Алексей Гончарук. - Вторую мы приурочиваем ко Дню Вооруженных сил Украины, 6 декабря, и третью планируем выпустить 17 декабря, ко Дню святой Варвары, которую представители ракетных войск и артиллерии считают своей покровительницей. Хронометраж каждой из серий фильма будет 45 минут".

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