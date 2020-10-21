"Запорожсталь" и Запорожская ОГА подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере экологии

21 октября 2020 года подписан Меморандум между Запорожской облгосадминистрацией и ПАО "Запорожсталь" по совместным обязательствам в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщает "Сегодня", под документом, который ознаменует старт сотрудничества областной власти и крупного бизнеса в интересах экологической безопасности региона, свои подписи поставили глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин и Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

"Решение вопросов, связанных с экологической ситуацией в регионе, является важным для всех нас. "Запорожсталь" долгое время системно ведет комплексную работу по снижению влияния на окружающую среду. Меморандумом, в котором указаны конкретные экологические мероприятия комбината, мы закрепили намерение продолжать экологическую модернизацию производства и готовность инвестировать в улучшение состояния окружающей среды в Запорожском регионе", - подчеркнул Мироненко.

Отмечается, что программа мероприятий включает в себя десять экологически ориентированных решений для производства "Запорожстали". Некоторые из них комбинат уже выполняет: в частности "Запорожсталь" приступил к строительству дополнительных аспирационных систем очистки отходящих газов от мест выгрузки агломерата из хвостовых частей агломашин. Получит продолжение и проект по ремоторизации локомотивов предприятия. В доменном цеху "Запорожсталь" реконструирует аспирации ДП № 2 и 4, выполнит капитальный ремонт ДП № 5 и реконструкцию аспирации домны.

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В планах - реконструкция печей сталеплавильного цеха, которая предполагает строительство нового сталеплавильного агрегата, реконструкцию существующего и постепенный вывод из эксплуатации мартеновских печей.

Кроме того, комбинат планирует установить автоматические посты мониторинга состояния атмосферного воздуха на границах собственных санитарных зон.

Реализация всех этих решений в горизонте 2020–2027 гг. позволит сократить выбросы пыли и оксида азота на 20%.

"Цель Меморандума, как и новой областной экологической программы - сделать Запорожский регион экологически безопасным и комфортным. Эти документы - прикладная дорожная карта, которая содержит конкретные решения для улучшения состояния окружающей среды Запорожской области. "Запорожсталь" показал другим предприятиям пример ответственного социально ориентированного бизнеса, и такой же прозрачной и конструктивной позиции общественность ждет от каждого предприятия на промышленной площадке Запорожья", - отметил глава Запорожской ОГА Боговин.

Суммарно с 2012 года "Запорожсталь" направил на экологическую модернизацию предприятия более 15 млрд гривен. Кроме оснащения агломашин аглофабрики новыми аспирационными установками, произведена реконструкция доменных печей № 2, 3, 4. Построена современная линия солянокислотного травления проката, что позволило полностью прекратить сброс от цеха холодной прокатки № 1 в Днепр и паров серной кислоты в атмосферу.

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