После каникул 1-4 классы будут обучаться в очном формате, а 5-11 классы - в смешанном или дистанционном, - Шкарлет

После осенних каникул в общеобразовательных школах для учеников 1-4 классов обучение будет проходить в очном формате, а 5-11 классов - в смешанном или дистанционном формате в зависимости от эпидемического уровня.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить… Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов - в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах", - написал Шкарлет.

Он отметил, что в данном вопросе нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей не просто оставлять дома без присмотра.

"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останутся на дистанционном. К сожалению", - добавил Шкарлет.

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