После каникул 1-4 классы будут обучаться в очном формате, а 5-11 классы - в смешанном или дистанционном, - Шкарлет
После осенних каникул в общеобразовательных школах для учеников 1-4 классов обучение будет проходить в очном формате, а 5-11 классов - в смешанном или дистанционном формате в зависимости от эпидемического уровня.
Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.
"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить… Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов - в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах", - написал Шкарлет.
Он отметил, что в данном вопросе нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей не просто оставлять дома без присмотра.
"Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останутся на дистанционном. К сожалению", - добавил Шкарлет.
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Мужик. А вот как сделанный вчера тест - а его результат дается минимум через три дня, покажет тебе, насколько ты здоров на момент захода в здание?
Ах да. Сертификат здоровья в виде штрих-кода на руке. Опыт-то имеется в одной из продвинутых европейских стран)).
Ты если боишься - сиди дома и не вякай. Ну или заведи себе яйца. И иммунитетом озаботься.
Как проверить чтоб они их носили.
Зайди на досуге на стройку метро на виноградарь, с начала карантина работающую чуть ли не круглосуточно. Там про маски расскажи, ок? Правда за целостность лица не ручаюсь.
Это раз.
Не Богу а себе стоит говорить "благодарю". За ум свой, позволивший хотя бы пока хотя бы частично иммунитет сохранить. Раз без последствий вроде.
Это два.
Ну и... см. п.2. Если не смог... или родители не смогли... то за все приходится платить, его величество естественный отбор не обманешь. Но хоть человеком а не тварью дрожащей век (то есть отпущенное тебе время) - проживешь. День свободы или век в стойле... каждый выбирает по себе.
Это три.
Ну людям постарше с пороком сердца и/или диабетикам ... глубоко сочувствую и рекомендую объединиться и выбить поставки тех лекарств которымми лечили Трампа (75 лет), Пороха (диабет)...
Стоит ли жизнь 75 летнего деда... жизни такого же пацана, который в силу отставания в развитии из-за неэффективного образования не достигнет успеха...
Ты знаешь. Если бы передо мной в 75 стоял такой выбор... то не думаю что я бы сомневался.
Ну а если в мои 35 мой иммунитет не вытащит респираторку... то это мои проблемы и моя цена за угробленный иммунитет. Только мои, понимаешь?
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/na-vinnychchyni-koronavirus-zabrav-zhyttia-46-richnoi-vchytelky-349285.html
Ви знаєте, що коли ВООЗ оголосила "пандемію", люди РІЗКО перестали хворіти на грип?
Бо перестали на нього тестувати, натомість завезли мільйони тестів на коронавірус. На що тестують, тим і хворіємо. А симптоми одні й ті ж приблизно (навіть втрата нюху - це звичайний симптом будь-якої ГРВІ). Тест на один вірус, один діагноз. Інших застудних хвороб не стало.
Для чуткої картинки гляньте, як хворіли на грип, наприклад, в Бразилії минулого року, і як в цьому. На сайті ВООЗ усе є.
Є сотні видів ГРВІ. І якою самою хворіла Ваша дитина, медикам зараз нецікаво. Бо існує лише один діагноз.
Ну я так себе это представляю.
Кто не хочет учиться, тот и с учителем не учится. Так что родителям придется меньше квасить и дурить голову "Танцями з зірками" и прочей лабудой и больше уделять внимание собственным детям и семье.
Беда пришла на Землю и не на один год. а пока не создадут эффективного лекарства. У меня стойкое подозрение, что ничьи вакцины не помогут, потому как есть заболевшие по второму и даже по третьему разу!
Абсолютно правильное решение про 1-4 классы, хотя обоснование несколько ошибочное. Да, это маленькие дети, которых ОПАСНО оставлять одних дома без присмотра. Но важнее другое - "Учитель, при непосредственном контакте с учениками, учит их РАССУЖДАТЬ!!!" (с) Именно поэтому дистанционка для младших классов убийственна! И второе - именно в младших классах закладывается социальная адаптация у детей.
Что я бы еще дополнил.
1. В классы не более 15 человек и однозначно 1 ученик за партой, а парты раздвинуть. Все в масках, а учитель еще и в защитном щитке.
2. Развести по времени перемены, чтобы дети массово не пересекались в туалетных комнатах.
3. Выделить отдельно, возле запасных выходов классы, в которые периодически, по очереди, будут приходить старшие классы, для получения заданий и ответов учителей на вопросы.
4. В школе ВСЕ только в масках. Тишина на переменах, масочный режим и постоянная дезинфекция дадут эффект того, что наши дети станут быстрее взрослеть и лучше думать, учиться жить самостоятельно.
Національне Бюро Економічних Досліджень (США), вивчивши 25 штатів США і 23 країни світу з найбільшими показниками смертності на 1 млн. населення, зробило висновок, що карантинні обмеження, зокрема масковий режим, жодним чином не впливають на хід епідемії (з точки зору смертності та коефіцієнту розповсюдження R0).
Автори наголошують, що уряди країн світу, запровадивши експериментальні безпрецедентні міри для контролю поведінки населення, що призвели до серйозних втрат для економіки та власне для самого населення (у вигляді непотрібних смертей), з великою вірогідністю зробили помилку.
Дослідження показує, що "респіраторна вірусна епідемія" самотужки пішла на спад, завдавши швидкого удару по найслабкішим, що дійсно призвело до значного спалаху смертності у квітні. Проте абсолютна більшість населення планети (яке або перехворіло із симптомами чи "перехворіло безсимптомно", або завдяки гарному загальному імунітету резистентне до вірусу) активно рухається до "колективного імунітету", незважаючи на більші чи менші перепони у вигляді різної ступені жорсткості карантинів.