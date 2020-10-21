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Пашинян призвал армян к оружию и организации добровольческих отрядов: "Это борьба до конца, во имя прав нашего народа"

Пашинян призвал армян к оружию и организации добровольческих отрядов:

Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

Об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.

"А это, вы понимаете, что означает", - отметил Пашинян.

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Премьер-министр призывал всех мэров армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение начальника Главного штаба ВС Армении.

"Это переломный момент", - сказал премьер Армении.

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Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Азербайджан (790) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+86
Я уже вижу, как Петросян, Симонян, Галустян и Гарик Мартиросян приехали из Москвы в Ереван и выстроились перед военкоматами для получения оружия!!!
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21.10.2020 16:08
+78
надо просто вернуть украденное - и будет вам мир
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21.10.2020 15:59
+34
До кінця так до кінця, це ваш вибір. "Расія огромна", знайдуть місце і для вашого народу... якщо ви не здатні на власній землі жити і окупуєте землі сусідів.
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21.10.2020 16:01
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Да до конца до последнего армянина .а сам себ...т в рашку после полного разгрома .
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21.10.2020 21:06 Ответить
А ЕСЛИ ЗАВТРА АЗЕРБАЙДЖАН НАЧНЕТ НАПРАВЛЯТЬ В КАРАБАХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СО ВСЕГО МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА? хватит миллиона турков.

Дело в том, что у Азербайджана не только десятикратное превосходство в военной силе и технике, стократное моральное превосходство и вера в победу, но и в том, что идеально геополитически выбран момент освобождения своей территории.

Думаю, Пашинян даром положит 10К молодых армян, ведь в добровольцы пойдут именно молодые зеленые идеалисты, они бы могли принести пользу стране - свободной нефашистской Армении
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21.10.2020 21:09 Ответить
тот кто может принести пользу нефашистской Армении воевать за Карабах не пойдет.
А тот кто пойдет - уже фашист.
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21.10.2020 22:10 Ответить
совсем не зря.

огромная польза для всего человечества.
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21.10.2020 22:11 Ответить
Буде з ним як з кадафі
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21.10.2020 21:29 Ответить
А это уже можно считать датой объявления Арменией войны Азербайджану.
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21.10.2020 22:09 Ответить
"Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом" Откр.13:10
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21.10.2020 23:20 Ответить
Уті-путі, а очко не жим-жим:
Turkish Vice President: If Azerbaijan wants military assistance, we are ready to send the Turkish army...

Шо в переводі значить: якщо хоч одну русіш-швайне побачим - пришлем яничарів і вони таких ятаганів в спину натикають, будете як диокобрази виглядати ...
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21.10.2020 23:22 Ответить
сам покажет как это сделать ?
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21.10.2020 23:52 Ответить
"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа."
Источник: https://censor.net/ru/n3226138

Пашинян себе уже присмотрел виллу на Рублевке, рядом с беглыми "президентами", а народ должен сражаться до конца, до конца народа.
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22.10.2020 01:27 Ответить
никто не сдастся и никто не победит.
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22.10.2020 02:14 Ответить
Армения сама же 30 лет не признает Нагорный Карабах.
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22.10.2020 02:55 Ответить
а может стоило бы этому козлу бородатому сказать азербайджанцам - мы оккупанты, забирайте Нагорный Карабах и расходимся с миром... так нет же - с упоротостью козломордого кацапа оно твердит, сто оккупированные Арменией земли принадлежат Армении...
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22.10.2020 06:05 Ответить
Пашинян очень странный! Обращение его вообще ни о чем! Он призывает армян умирать за захваченную чужую территорию! Которую хозяин сейчас отбирает назад! Более того, когда отберет - сделает такую границу с Арменией, что мышь не пролетит! На саму же Армению никто нападать и не собирался, особо она ни кому не нужна, кроме России и может быть Ирана!
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22.10.2020 14:09 Ответить
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