Пашинян призвал армян к оружию и организации добровольческих отрядов: "Это борьба до конца, во имя прав нашего народа"

Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

Об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.

"А это, вы понимаете, что означает", - отметил Пашинян.

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Премьер-министр призывал всех мэров армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение начальника Главного штаба ВС Армении.

"Это переломный момент", - сказал премьер Армении.

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Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.