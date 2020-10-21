Пашинян призвал армян к оружию и организации добровольческих отрядов: "Это борьба до конца, во имя прав нашего народа"
Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.
Об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что в настоящее время Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.
"А это, вы понимаете, что означает", - отметил Пашинян.
Премьер-министр призывал всех мэров армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение начальника Главного штаба ВС Армении.
"Это переломный момент", - сказал премьер Армении.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
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Дело в том, что у Азербайджана не только десятикратное превосходство в военной силе и технике, стократное моральное превосходство и вера в победу, но и в том, что идеально геополитически выбран момент освобождения своей территории.
Думаю, Пашинян даром положит 10К молодых армян, ведь в добровольцы пойдут именно молодые зеленые идеалисты, они бы могли принести пользу стране - свободной нефашистской Армении
А тот кто пойдет - уже фашист.
огромная польза для всего человечества.
Turkish Vice President: If Azerbaijan wants military assistance, we are ready to send the Turkish army...
Шо в переводі значить: якщо хоч одну русіш-швайне побачим - пришлем яничарів і вони таких ятаганів в спину натикають, будете як диокобрази виглядати ...
Источник: https://censor.net/ru/n3226138
Пашинян себе уже присмотрел виллу на Рублевке, рядом с беглыми "президентами", а народ должен сражаться до конца, до конца народа.